Le sapin de Noël n'a pas grand chose à voir avec Noël, son origine vient d'une autre date

En ce mois de décembre, le sapin de Noël est dans beaucoup d'intérieurs. Mais d'où vient cette tradition de fêtes de fin d'année ?

Le sapin de Noël scintille déjà dans votre logement ou vous vous apprêtez à l'installer avant le début des fêtes ? Vous feriez bien de vous dépêcher, car sa véritable signification vient d'une tradition plus ancienne et d'une célébration qui avait lieu bien avant Noël dans les anciens temps. La tradition du sapin est en effet d'origine païenne et est associée au départ au solstice d'hiver, le 21 décembre.

Souvent associée aux cultures d'Europe du Nord, d'Allemagne et d'Autriche, selon le site du ministère de l'Agriculture, l'origine du sapin serait même plus ancienne encore et remonterait à plus de 2000 ans avant notre ère, quand les Celtes se réunissaient déjà autour d'un sapin pour célébrer le solstice d'hiver, espérant retour du soleil, rapporte France Inter. Cet arbre était choisi pour son feuillage toujours vert, symbole d'immortalité. Lors de ces fêtes païennes, les maisons étaient décorées en l'honneur du dieu Janus avec des branches vertes (du laurier, du buis, de l'olivier) mais aussi des bougies gardées allumées pour faire fuir et éloigner les mauvais esprits.

Décorations anciennes dans un sapin de Noël © 123rf

Avec l'arrivée du christianisme, l'Eglise va vouloir chasser toute allusion aux fêtes païennes. Ainsi, la célébration du solstice d'hiver est devenue celle de la naissance de Jésus-Christ. Un petit arrangement avec le calendrier, puisque les historiens de leur côté situeraient plutôt la naissance de ce dernier vers la fin du mois du juin (les bergers gardant le troupeau la nuit plutôt aux beaux jours). Au départ, le sapin reste cantonné à l'extérieur, représentant l'Arbre d'Adam et Ève, puis il fera son entrée dans les maisons, au XVe siècle, où il va se parer de mille attraits.

Le berceau du sapin de Noël se trouve en Allemagne, où la crèche des catholiques a été remplacée par le sapin de Noël après la réforme protestante. La première fois que le sapin de Noël a été mentionné en France remonte à 1521, plus précisément dans les registres municipaux en Alsace, dans la région de Bâle. Elle fut la première a créer cette tradition qui fut ensuite adoptée dans tout le pays, suite à la guerre de 1870 et à l'arrivée de nombreux immigrés d'Alsace-Lorraine dans le reste de la France.

Selon une coutume, datant du XIe siècle, le sapin de Noël était représenté couvert de fruits rouges. Cet arbre symbolisait également l'arbre de la Connaissance du Bien ou du Mal et donc l'arbre aux fruits interdits du Jardin d'Eden. Un édit municipal visera à contrôler l'abattage de sapins dans les forêts quelques jours avant le 25 décembre, le 21 décembre 1521, la nuit de la Saint Thomas. Seules les plus jeunes arbres étaient abattus et chacun devait en couper pour son foyer.

Après l'arrivée du sapin de Noël dans les maisons, se fut le tour des décorations : pommes ou boules rouges, quelques lumières, se multiplient. Autres éléments de décorations, des fleurs comme des roses (symbole de la Vierge Marie) mais aussi des confiseries et des gâteaux (évoquant les hosties, le Corps du Christ pris lors de la Messe). Les Sélestadiens, habitants de Sélestat, revendiquent l'instauration de cette tradition de la fête de Noël, un arbre décoré pour fêter la naissance de Jésus. Il arriva ensuite à Versailles en 1738 grâce à Marie Leckzinska, l'épouse polonaise de Louis XV. C'est finalement dans les années 1920 qu'il se généralise dans les foyers français.