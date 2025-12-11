Si votre code secret figure sur cette liste, vous devez commander une nouvelle carte bleue immédiatement

Si vous avez un de ces codes secrets, mieux vaut prendre rapidement des précautions et contacter votre banque.

Le code de carte bleue est un des secrets que l'on emporte dans sa tombe. Et pour cause, ces quatre petits chiffres ouvrent la porte à tous les achats possibles et inimaginables. Si jamais une personne mal intentionnée met la main sur votre carte et votre code, votre compte pourrait être vidé en quelques secondes. S'ensuivent alors le blocage de compte, les démarches pour le renouvellement... Un processus qui peut vite devenir très long et stressant.

En général, c'est votre banque qui vous fournit ce fameux code à quatre chiffres à l'ouverture de votre compte. Cependant, il est de plus en plus courant d'avoir la possibilité de le choisir soi-même. De nombreuses banques traditionnelles, comme la SG (ex-Société Générale), le Crédit Mutuel, ou sa filiale le CIC, permettent à leurs clients de personnaliser ce code.

C'est aussi le cas pour certaines banques en ligne, notamment Fortuneo et monabanq, mais aussi des néo-banques comme N26, Revolut, Bunk et Sumeria (ex. Lydia). Mais si vous avez choisi les codes à quatre chiffres suivant, c'est le moment de le changer. Le média ABC a récemment analysé 29 millions de données provenant de Have I Been Pwned ?, un site australien aidant les internautes à vérifier s'ils ont été victimes de piratage de données.

© photobyphotoboy

Et le constat est sans appel : certains code PIN sont massivement utilisés. Il devient donc terriblement facile pour des fraudeurs de les deviner si votre carte tombe entre leurs mains. Sans surprise, la combinaison 1234 arrive en tête. Très simple à mémoriser, elle représente près d'un code PIN sur dix parmi les millions analysés par ABC ! Et si vous pensiez être malin en utilisant la suite inversée 4321 ou une variation comme 1342, sachez qu'elles sont si courantes que cette dernière figure parmi les quatre combinaisons les plus populaires.

Dans la catégories des codes utilisant des chiffres répétés, c'est la série 1111 qui est la plus fréquente. Elle est le deuxième code le plus utilisé, juste derrière le 1234. La combinaison 0000 arrive en troisième position. D'autres codes se classent dans le top dix, comme 1212, 4444, 2222 ou encore 1122.

Quand les gens n'optent pas pour des répétitions ou des suites, ils ont tendance à choisir leur année de naissance. Si vous êtes né en 1986 ou en 2004, par exemple, sachez que votre code est malheureusement l'un des 20 plus utilisés.

Voici le classement des 20 codes les plus populaires de l'ensemble de données, et donc ceux qui ont le plus de chance d'être deviner :

Même s'il existe des milliers de combinaison possible et que vous n'avez droit qu'à cinq tentatives quand vous entrez le code, les experts estiment que quelqu'un qui se retrouve en possession de votre carte "a tout de même une chance sur huit de deviner correctement". Ce risque est bien trop élevé pour ne pas prendre la simple précaution de changer votre code de carte bancaire ou de voir avec votre banque pour changer de carte bancaire. Cela ne prend que quelques minutes, mais protège l'intégralité de vos économies. Notez bien que cette même logique s'applique à tous vos codes à quatre chiffres, y compris celui de votre téléphone.