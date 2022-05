Jubilé de la Reine Elizabeth II : défilé, concerts, surprises... Le programme

JUBILE PLATINE. Le 2 juin 2022 marquera les 70 ans de règne de la reine d'Angleterre Elizabeth II. Un jubilé de platine célébré sur plusieurs jours, par des défilés, concerts, expositions... Voici le détail des festivités !

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 17h16] A 96 ans, la reine Elizabeth II s'apprête à fêter le 70 ème anniversaire de son couronnement. Son jubilé de platine sera honoré par le Royaume-Uni sur pas moins de quatre jours, du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2022. La reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais aussi de quatorze autres États souverains (les royaumes du Commonwealth) a démarré son règne le 2 juin 1952, à seulement 25 ans.

Personnalité publique emblématique, Elizabeth II affiche par conséquent le règne le plus long de toute la monarchie britannique. Pour cet évènement hautement symbolique, les Britanniques ont prévu de nombreuses festivités : concerts, défilés, pièces de théâtres... Bien rempli, le programme sera rythmé par la venue de quelques célébrités, à l'instar du chanteur Ed Sheeran. Parcourez cette page spéciale pour connaître tous les détails de ce jubilé de platine.

Ce jubilé d'Elizabeth II débutera à la date du couronnement de la monarque, le 2 juin prochain. Le lancement des festivités sera assuré par l'abbaye de Westminster qui fera sonner son clocher, comme l'a indiqué Hellomagazine. Dès qu'elles retentiront, un défilé militaire débutera dans les rues de Londres, assuré par plus de 1400 soldats venus de tous les pays membres du Commonwealth. Défileront également 200 chevaux et 400 musiciens. Quel sera le chemin emprunté ? Au départ du Palais de Buckingham, le défilé descendra le Mall jusqu'à Horse Guard's Parade, lieu où il sera "rejoint par les membres de la famille royale à cheval et en carrosse", comme l'a révélé le site VisitBritain.

Le traditionnel défilé aérien de la Royal Air Force clôturera ce défilé du 2 juin. La reine y assistera depuis le balcon de Buckingham Palace. Elle devrait être accompagnée de tous les membres de sa famille, y compris le prince Harry et Meghan Markle qui ont été invités à ce joindre au balcon, et ce malgré leur retrait définitif de la famille royale. Pour l'heure, leur venue n'est pas confirmée, d'autant plus que le prince Harry craint pour sa sécurité depuis que la protection militaire lui a été retirée lorsqu'il a renoncé à ses titres royaux et quitté le Royaume-Uni pour la Californie en 2020. Une procédure judiciaire a été entamée à plusieurs reprises pour récupérer une protection policière, afin de revenir sereinement dans le pays avec ses enfants, tel que l'expliquait un communiqué paru en janvier dernier : "En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne sont pas en mesure de rentrer chez eux".

Mais la célébration du jubilé ne s'arrêtera pas là. Le lendemain, le vendredi 3 juin, une cérémonie se tiendra à la cathédrale Saint-Paul, dans le centre de Londres. Le service d'action de grâce rendra hommage "au long règne de la Reine". Le reste de la journée sera consacré au second acte de ce jubilé : 150 trésors nationaux devraient être "mis en vedette" pour "souligner l'évolution de la créativité et de la culture britannique et du Commonwealth tout au long du règne de la reine", comme l'expliquait Hello Magazine. De quoi sera composé cet autre cortège ? Avant tout de personnes de la société civile, à savoir 2 500 bénévoles et membres du public, "dont une personne de 99 ans". Ce cortège "présentera les moments clés des tendances musicales, des styles de danse et de la mode qui ont marqué les décennies."

Le samedi 4 juin, la fête continuera avec l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde, le Derby d'Epsom Downs. Les membres de la famille royale, très attaché à cette pratique, devraient y assister. La journée sera chargée puisque le point culminent du jubilé, l'énorme concert à Buckingham Palace retranscrit en direct et organisé par la BBC aura lieu dans l'après-midi. De grandes stars internationales sont attendues : l'évènement est de grande ampleur, de telle sorte que les Britanniques doivent envoyer leur candidature pour espérer y participer à l'issue d'un tirage au sort.

Ce jubilé devant bien prendre fin un jour, le dimanche 5 juin a été choisi comme date de clôture. Il sera marqué par le traditionnel et annuel "Big Lunch", un moment de convivialités entre voisins. Chacun est invité à partager son repas, de la manière qu'il le souhaite, dans une optique de partage et de générosité. Mais ce n'est pas tout : les Anglais pourront assister à un tout dernier défilé, à l'occasion duquel les rues de Londres seront drapées de symbole de la monarchie britannique. Les autorités prévoient la participation de quelques 5 000 personnes. Visit Britain a même révélé que les rues de la capitale seraient occupées par les célébrations, avec du "théâtre, de la musique, du cirque, du carnaval et des costumes. Tout ceci "en hommage aux services rendus par Sa Majesté tout au long de son règne". Enfin, le clou du spectacle sera la venue du chanteur Ed Sheeran. En conclusion de cette parade, il rendra un hommage en musique à la monarque.

Les expositions sur la reine d'Angleterre

Plusieurs expositions sont également prévues pour célébrer ce règne exceptionnellement long. Organisées par la Royal Collection Trust, elles se dérouleront quelques temps après cette semaine de jubilé : du 7 juillet au 26 septembre 2022, le Château de Windsor tiendra une exposition portant sur l'accession au trône de la reine. Le 22 juillet jusqu'au 2 octobre 2022, une autre reviendra sur son couronnement : elle se tiendra dans la State Rooms du Palais de Buckingham. Enfin, les Ecossais pourront redécouvrir toutes les tenues arborées par la reine lors des précédents jubilés au d'Holyroodhouse à Edimbourg, de juillet à septembre 2022.

La reine d'Angleterre, pilier de la famille britannique, est certainement la monarque la plus connue au monde. Elle est de loin la première souveraine du Royaume-Uni à atteindre une telle longévité, sachant qu'en Europe, le souverain ayant régné le plus longtemps fut le roi français Louis XIV, avec 72 ans de règne. Une durée qu'Elizabeth II pourrait bientôt dépasser. Pour célébrer ce règne, des jubilés ont été organisés à plusieurs reprises.

Le jubilé d'or avait été le premier de la reine Elisabeth II. Evènement international tenu en 2002, il marquait ses 50 années de règne. Le jubilé a été marqué par une grande multitude d'événements populaires dans tout Londres en juin de la même année, complétés par des événements dans les royaumes du Commonwealth. La reine avait assisté à toutes les célébrations officielles avec son mari, le feu prince Philip, duc d'Edimbourg. Pendant une année complète, le couple royal avait parcouru plus de 64 373,76 km vers les Caraïbes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis autour du Royaume-Uni, avant de clôturer cette tournée par un passage au Canada.

Puis en 2012, le Royaume-Uni avait déjà célébré le jubilé le diamant d'Elisabeth II marquant ses 60 années de règne. Cet évènement avait été international : conformément à la tradition des jubilés, une "médaille du jubilé", en diamant, est décernée dans les différents pays du Commonwealth, des jours fériés sont décrétés et des manifestations publiques sont organisées. Pour information, la reine Victoria était le seul autre monarque dans l'histoire du Royaume-Uni à avoir célébré un jubilé de diamant, en 1897. Cette fois, en 2022, le jubilé de platine de la reine Elizabeth marquera ses 70 ans de service. Des festivités sont également prévues.

Les problèmes de santé de la reine d'Angleterre

Si les festivités s'annoncent nombreuses et joyeuses, il y a toutefois une ombre au tableau : la reine d'Angleterre ne pourra pas assister à tous les évènements. A 96 ans, Elizabeth II fait face à des soucis de santé. Depuis son hospitalisation en octobre 2021, elle se déplace avec une canne et a raréfié ses apparitions publiques sur les derniers mois. Ses médecins lui ont ainsi recommandé de privilégier le repos : elle ne pourra de fait pas suivre l'entièreté de ce programme très chargé.