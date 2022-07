Incendie en Californie : origine, images, intensité... L'Oak Fire est-il un mégafeu?

INCENDIE. 7200 hectares de forêt sont déjà partis en fumée en Californie où l'"Oak Fire" sévit depuis cinq jours, aidé dans sa progression par l'aridité des sols. Le feu menace-t-il le parc national de Yosemite ?

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 11h15] Oak Fire a un comportement "sans précédent", ont alerté les pompiers qui luttent hardiment contre des flammes de plus de 30 mètres de haut. Projetant des étincelles à plus de 1 mile (1,6 km) à la ronde, il poursuit sa progression, anéantissant les espoirs de retour à une situation normale en Californie. Depuis son déclenchement le vendredi 22 juillet dans la petite ville de Midpines, ce sont déjà 7200 hectares et 41 maisons qui ont été sacrifiés, sans compter les quelque 3800 résidents qui ont été contraints d'évacuer.

Ce n'est pourtant pas faute de se battre, comme l'expliquait Mike Van Loben Sels, le responsable local de l'agence de lutte contre les incendies Cal Fire au Los Angeles Times : "Dès le début, on a donné tout ce qu'on avait". Grâce aux nombreux moyens déployés, dont 2500 pompiers, 300 camions et 17 hélicoptères, l'incendie est tout de même partiellement controlé : le 26 juillet au soir les pompiers ont annoncé qu'Oak Fire "était contenu à 26%, contre 16% la veille.

Si les causes de l'incendie n'ont pas encore été identifiées, les experts s'accordent pour le qualifier de plus gros feu de forêt californien de la saison. Aidé dans sa progression par un terrain particulièrement aride, il menace encore des milliers d'habitations dans de petites localités rurales du compté de Mariposa. En conséquence, le gouverneur de Californie Gavin Newson a déclaré l'état d'urgence. Particulièrement vigoureux, le feu "avance très rapidement" et la "fenêtre de réaction" pour évacuer les gens est "limitée", comme l'expliquait sur la chaîne CNN Jon Heggie, un responsable des soldats du feu californiens. Pendant que 3800 personnes patientent pour retrouver leurs foyers évacués, certains se demandent ce qu'il adviendra du célèbre parc national de Yosemite. Peut-il être atteint par le violent Oak Fire ?

Smoke clogs the sky above California as the Oak Fire rages, burning more than 15,000 acres in central California and prompting Gov. Gavin Newsom to proclaim a state of emergency. https://t.co/MxB9VNfB2i pic.twitter.com/8DHY6WNYC4 — ABC News (@ABC) July 25, 2022

Si John Heggie, le responsable des pompiers de Californie a qualifié l'incendie en cours aux abords du parc de Yosemite de "mégafeu", techniquement, les flammes ne sont pas encore suffisamment importantes pour employer ce terme. De fait, selon Cal Fire, l'agence américaine de lutte contre les incendies, les flammes ont déjà détruit quelque 7 200 hectares de forêt et 41 maisons (d'après le point effectué le 26 juillet au soir). En outre, les pompiers américains sont déjà parvenus à contenir 25% des flammes, contre 16% la veille, le 25 juillet, et ce en grande partie grâce à une humidité renforcée. Ils sont donc en mesure de contrôler une certaine proportion de la circonférence de la zone affectée par l'incendie. Or, les incendies ne sont considérés comme mégafeux que lorsque la zone affectée s'étend sur plus de 10 000 hectares et qu'ils sont totalement hors de contrôle.

Si les causes du départ de l'incendie sont en cours d'examen, les climatologues sont formels : il est alimenté par les arbres morts et les buissons desséchés, fléaux qui tendent à se multiplier dans cette région victime de sécheresse chronique. John Heggie, le responsable des pompiers de Californie estime qu'il est un "résultat direct du changement climatique" : "On ne peut pas avoir dix ans de sécheresse en Californie et s'attendre à ce que les choses ne changent pas", a-t-il déclaré. De fait, l'Oak Fire, s'il est très impressionnant, n'est en réalité qu'un des innombrables stigmates des vagues de chaleur qui ont frappé l'Amérique ce mois-ci. Avec 37°C enregistré le 25 juillet, difficile d'éteindre les flammes.

Ce constat est partagé par Jonathan Pierce, un porte-parole des pompiers californiens qui estime qu'une faible humidité et des températures élevées alimentent actuellement l'incendie. Il a également évoqué la forte "mortalité des arbres" dans le comté de Mariposa, où les nombreux "arbres morts sur pieds" laissent des éléments potentiellement inflammables au sol. L'allongement de la saison des incendies produit donc des conditions météorologiques particulièrement favorables aux flammes.

#OakFire | Largage par un Beechcraft en Californie où 7000 ha ont déjà été détruits par les flammes. Au sol, plus de 2500 sapeurs-#pompiers tentent de stopper son inexorable avancée. pic.twitter.com/qQmgPB9U3o — Pompiers de France (@PompiersFR) July 26, 2022

95% des incendies sont d'origine humaine. C'est un chiffre que les climatologues et experts répètent à l'envi depuis le début de l'année, tant 2022 semble être l'année des embrasements à répétition. L'agence Cal Fire l'explique ces jours-ci sur les plateaux TV américains, prenant l'exemple du foyer "Agua Fire" qui avait été allumé le 18 juillet dernier par l'étincelle d'un moteur de voiture dans le comté de Mariposa brûlant au total 420 hectares. Ce constat en tête, l'agence incite les habitants à tondre leurs pelouses avant 10 heures du matin, et d'équiper leurs tronçonneuses et autres machines fonctionnant à l'essence de dispositifs empêchant la propagation des étincelles. Pour autant, si l'on prend l'exemple des mégafeux du mois d'août 2020, période particulièrement destructrice pour la flore américaine, l'origine du feu réside dans les éclairs secs qui avaient frappé les Etats-Unis.

Ce parc est devenu l'un des plus célèbres au monde grâce à ses séquoias géants, des arbres millénaires que la région s'attache à protéger des intempéries. En cette fin juillet, il est dangereusement menacé par les flammes qui menacent de lécher les branches de ses immenses arbres. En prévention, l'une des routes menant au parc national de Yosemite a été coupée, mais le parc lui-même n'a pas été fermé.

Malheureusement, le parc n'en n'est pas à sa première alerte incendie. Le "Oak Fire" est déjà le troisième feu qui affecte les environs du Yosemite depuis début juillet. Les pompiers se souviennent avec amertume du 7 juillet dernier, lorsque le "Washburn Fire" avait brûlé 2 000 hectares, sans toutefois menacer sérieusement les séquoias millénaires qui avaient pu être protégés par les feux dirigés menés depuis des décennies dans ses bosquets pour diminuer le combustible présent au sol. Cette fois encore, les soldats du feu luttent sans relâche "en utilisant des bulldozers, des équipes manuelles et des avions", comme l'a rapporté le Cal Fire, département chargé de gérer les incendies dans l'Etat de Californie.