Rishi Sunak : qui est le nouveau Premier ministre britannique ?

SUNAK. Rishi Sunak doit être officiellement nommé Premier ministre du Royaume-Uni, ce mardi 25 octobre par le roi Charles III. Conservateur, fortuné, au parcours d'élite, qui est l'homme qui remplace Liz Truss au 10 Downing Street ?

[Mise à jour le 25 octobre à 8h42] C'est une victoire obtenue sans difficulté. Seul candidat à avoir recueilli plus d'une centaine de soutiens parmi les parlementaires conservateurs, Rishi Sunak est devenu le Premier ministre britannique le lundi 24 octobre 2022. Ce mardi, sa nomination doit être officialisée au palais de Buckingham devant le roi Charles III. Alors l'ancien chancelier de l'Echiquier, équivalent de ministre des Finances et du Budget, sera chargé de former un nouveau gouvernement à fait savoir Downing Street. C'est d'ailleurs devant sa nouvelle résidence qu'il prononcera un discours en fin de matinée, à 11h35 heure française. Issu du même camp que Liz Truss, le nouvel homme fort du Royaume-Uni partage très peu de choses avec sa prédécesseure qui n'est restée que 44 jours à la tête du pays.

Après sa défaite lors des élections estivales, Rishi Sunak arrive au pouvoir alors que le Royaume-Uni est en pleine crise et il fait sienne la mission d'apporter "stabilité et unité" pour lutter contre les "profondes difficultés économiques". Dans une courte allocution prononcée le 24 octobre l'homme de 42 ans a aussi assuré que "rassembler le parti et le pays sera [sa] priorité absolue." Mais bien loin des programmes d'aides drastiques financées par l'Etat pensés par Liz Truss, critiqués par l'ex-banquier et qui ont aggravé la situation économique critique du Royaume-Uni, la stratégie de Rishi Sunak devrait plus se rapprocher de l'austérité budgétaire dont il est partisan. En plus de relever l'économie du pays, le nouveau Premier ministre britannique va aussi essayer de rester en poste plus longtemps que les deux chefs de gouvernement qui lui ont précédé d'autant plus qu'il est le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni et aussi le premier d'origine étrangère. Portrait du nouveau locataire du 10 Downing Street, le cinquième depuis le Brexit de 2016.

Quel est le programme de Rishi Sunak ?

Rishi Sunak est devenu Premier ministre au Royaume-Uni sans avoir fait campagne publiquement depuis l'annonce de la démission de Liz Truss. L'ancien ministre de Boris Johnson avait toutefois arpenté le pays au cours de l'été lors de la course à la succession de "BoJo" qu'il avait menée face à Liz Truss. Il avait ainsi pu développer son programme.

Le Telegraph détaille que l'aspirant au 10 Downing Street entend faire baisser le taux minimum de l'impôt sur le revenu de 20 à 16%, mais pas pour tout de suite : il vise... fin 2029 pour "s'assurer que les coupes seront financées par la croissance et non par l'emprunt" précise le journal. Sur l'économie toujours, ses propositions sont floues, avec simplement une aide annoncée pour les retraités et les plus pauvres. Sur le plan de l'énergie, il vise l'indépendance énergétique du royaume d'ici 2045, souhaitant miser sur l'éolien, le solaire et le nucléaire, tout en baissant la TVA dans ce secteur.

Côté international, Rishi Sunak avait annoncé, cet été, vouloir plafonner le nombre de réfugiés accueillis chaque année en Grande-Bretagne et durcir les conditions de demande d'asile. Quant à la guerre en Ukraine, il avait annoncé qu'il "redoublerai|t] d'efforts et renforcerai[t] notre politique de soutien total à l'Ukraine." Une hausse du budget de la Défense est également à son programme.

Rishi Sunak est un fervent défenseur du Brexit. Contrairement à Liz Truss qui, initialement, militait pour un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le nouveau Premier ministre a toujours soutenu la sortie du pays de l'UE. "Le Brexit est un choix qui ne se présente qu'une fois par génération. Quand je vois ce qui se passe dans la Silicon Valley ou en Inde, la vitesse à laquelle les choses changent, je me dis qu'il faut qu'on ait la flexibilité et la dextérité pour s'adapter", avait-il déclaré, critiquant une organisation lente, soutenant ainsi la démarche de Boris Johnson.

Origines, religion... Biographie de Rishi Sunak

Rishi Sunak, 42 ans, est né à Southampton, au sud de l'Angleterre, presque sur les bords de la Manche. Issu d'une famille originaire de l'Inde travaillant dans le milieu médical (mère pharmacienne et père médecin), il est diplômé de philosophie, politique, économie et administration des affaires après avoir étudié à Oxford puis Stanford, aux Etats-Unis. C'est là-bas qu'il rencontre Akshata Murthy, fille de Narayana Murthy, milliardaire indien et co-fondateur d'Infosys, une société de systèmes informatiques. Passé par le monde de la finance durant une dizaine d'années début 2000, notamment chez Goldman Sachs.

Il s'engage ensuite en politique et fait campagne, avec succès, pour être élu député dans le nord de l'Angleterre en 2015. Un poste qu'il n'a depuis cessé d'occuper. Fervent défenseur du Brexit, il entre dans le gouvernement de Theresa May en janvier 2018 et n'en est plus parti jusqu'à l'été 2022, passant de sous-secrétaire d'Etat à chancelier de l'Echiquier (ministre de l'Economie), après avoir occupé le poste de numéro 2 au sein de ce ministère. Le 8 juillet 2022, il démissionne de son poste pour faire pression sur Boris Johnson et le contraindre à quitter son poste de Premier ministre.

Si les origines du premier Premier ministre britannique non blanc font souvent l'objet de discussions, il n'en est pas moins pour la religion, dans un pays protestant. Une question sur laquelle Rishi Sunak s'est déjà épanché. "Je suis complètement britannique, c'est ma maison et mon pays, mais mon héritage religieux et culturel est indien, ma femme est indienne. Je suis ouvert sur le fait d'être hindou", avait-il déclaré au Business Standard, revendiquant ne pas manger de bœuf.

À peine arrivé au 10 Downing Street, Rishi Sunak est déjà au cœur d'une polémique. Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni serait à la tête d'une fortune de 730 millions de livres sterling, soit 840 millions d'euros. Son patrimoine est donc deux fois plus important que celle du couple royal. Avant de faire de la politique, Rishi Sunak était banquier chez Goldman Sachs et associés. Au sein de l'entreprise, il a gagné plusieurs millions de livres. Toutefois, l'écrasante majorité de son patrimoine provient de son union avec sa femme, Akshata Murthy. Cette dernière est la fille de N. R. Narayana Murthy, fondateur de l'entreprise Infosys, dont la valeur est estimée à 100 milliards de dollars. Elle détient des parts valant un milliard de dollars environ.

Ce n'est pas tant le montant de la fortune du couple qui interroge mais plutôt la manière dont Rishi Sunak et Akshata Murthy la dépense. Ainsi, le couple est propriétaires de quatre appartements et maisons, dont une en Californie, aux États-Unis. En outre, ils auraient fait installer une piscine intérieure d'une valeur de 400 000 livres dans cette dernière. Pour la chauffer, cela leur reviendrait à 14 000 livres par an, selon le Guardian. Cela représente six fois la facture énergétique moyenne d'une famille... Par ailleurs, Akshata Murthy est considérée comme une personne "non domiciliée" au Royaume-Uni par le fisc britannique. Cela aurait permis au couple d'économiser pas moins de 20 millions de livres en impôts, légalement.

Rishi Sunak nommé Premier ministre du Royaume-Uni, sa femme Akshata Murthy est appelée à devenir la Fisrt Lady. Un changement de statut qui intervient après que le nom de cette héritière d'un milliardaire indien a été pointée du doigt e début d'année 2022 pour une optimisation fiscale légale mais discutable (voir plus haut). Née en Inde, Akshata Murthy vit essentiellement avec ses grands-parents durant les premières années de sa vie pendant son père et sa mère font décoller leur carrière : son père programmateur informatique est en train de créer Infosys tandis que sa mère devient la première femme ingénieure du groupe automobile Tata Motors. La jeune fille finit par rejoindre ses parents à Mumbai avant de s'envoler pour des études au sein de prestigieuses universités. Dans l'ordre, elle occupe les bancs de Claremont McKenna College, en Californie pour étudier l'économie et le français, puis la Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles avant d'intégrer Stanford. C'est là qu'elle rencontre et entame son histoire d'amour avec Rishi Sunak, un Britannique d'origine indienne. Le couple se marie en 2009 à Bengaluru dans le sud de l'Inde et vit quelques années aux Etats-Unis avant de s'installer au Royaume-Uni où Rishi Sunak gravit les échelons dans la sphère politique. Ensemble, le Premier ministre britannique et Akshata Murthy ont deux filles.