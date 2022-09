Iran : des dizaines de morts face aux répressions policières, les manifestations en vidéo

IRAN. Les manifestations durent depuis 10 jours en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. 76 manifestants ont été tués dans les répressions policières selon une ONG tandis que les autorités évoquent un bilan de 41 personnes.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 9 heures] Les manifestants continuent de battre le pavé en Iran. Depuis dix jours et la mort de Mahsa Amini, la rébellion féministe gagne encore en ampleur et chaque soir les rues de Téhéran, la capitale, comme celles des autres grandes villes se remplissent d'Iraniens et d'Iraniennes en colère contre le régime de la République islamique et non dissuadés par les violentes répressions policières. Car lors des affrontements entre manifestants et autorités "au moins 76 personnes ont été tuées" dont "six femmes et quatre enfants" dans différentes provinces du pays selon l'ONG Iran Human Rights (IHR). Laquelle affirme être en possession de "vidéos et des certificats de décès confirmant des tirs à balles réelles sur des manifestants". Le bilan est minimisé dans les annonces des autorités iraniennes qui comptent 41 morts parmi lesquels des manifestants comme des membres des forces de l'ordre. Les policiers ont également arrêté 1200 personnes présentes dans les mobilisations.

En marge des manifestations en Iran, c'est surtout la mort d'une jeune fille qui a de nouveau suscité l'émotion et la colère des manifestants, celle de Hadis Najafi. La jeune femme de 20 ans est décédée après avoir reçu six balles dans la tête, le cou et la poitrine. La triste nouvelle n'est pas sans rappeler l'origine de l'insurrection iranienne : la mort de Mahsa Amini lors d'une garde à vue, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour "port inapproprié de vêtements".

Lourd bilan dans les manifestations en Iran

Dix jours de manifestations et déjà plusieurs dizaines de morts. Voici le triste bilan du soulèvement populaire qui a lieu en Iran depuis l'affaire et la mort de Mahsa Amini. Reste que les ONG et les autorités du régime de la République islamique ne sont pas d'accord sur le nombre de victimes, les premières annoncent un total de 76 victimes à la date du 27 septembre tandis que selon l'Etat 41 personnes, manifestants et forces de l'ordre, sont décédées dans les manifestations.

Si le bilan humain est déjà dramatique, il suscite d'autant plus de colère qu'il serait la conséquence de violentes répressions policières censées mettre fin aux émeutes. L'ONG Amnesty International a d'ailleurs pointé du doigt la "répression brutale" mais surtout "le recours [par la police] illégal aux tirs de grenailles, billes d'acier, gaz lacrymogène, canons à eau et coups de bâton pour disperser les manifestants".

Les images des manifestations en Iran

Toutes les grandes villes d'Iran sont prises d'assaut par les manifestants qui se rassemblent par centaines et parfois par milliers. Ce sont des femmes, de tous les âges qui défendent leurs droits, mais aussi des hommes qui défilent dans les rues. Les manifestants s'attaquent aux symboles de la République islamique, notamment au hijab dont le port est imposé aux femmes. Elles sont nombreuses dans les rues à l'enlever ou le brûler au milieu de la foule. Lors des mobilisations ce sont aussi les forces de l'ordre et les autorités qui sont prises pour cibles : les véhicules de police sont souvent entourés et immobilisés par les foules et parfois incendiés.

Pourquoi y a-t-il des manifestations en Iran ?

En Iran, la colère des citoyens gronde depuis le 16 septembre 2022. C'est aussi à cette date que les manifestations ont commencé après un élément déclencheur : la mort de Mahsa Amini. Cette affaire a fait grand bruit. La jeune kurde de 22 ans a été arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs pour "port inapproprié de vêtements" alors qu'elle était en visite à Téhéran avec sa famille. Si la formule utilisée peut poser question, le seul tort de la jeune femme était d'avoir des mèches de cheveux qui dépassaient de son voile dans une République islamique aux règles très strictes. Mahsa Amini est décédée trois jours plus tard alors qu'elle était en garde à vue. Aussi, la mort de la jeune kurde est jugée suspecte par une large partie de la population et selon l'agence de presse Fars "de nombreux manifestants sont convaincus que Mahsa est morte sous la torture". Les autorités comme le gouvernement iranien nient être responsables de la mort de la jeune femme.

Face à la mobilisation et la tension grandissante dans les rues d'Iran, le président iranien Ebrahim Raïssi a assuré le 22 septembre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York qu'"une enquête sera ouverte" pour faire la lumière sur la mort de Mahsa Amini. Il a toutefois précisé dans la foulée que le rapport du médecin légiste n'a pas fait cas d'abus des policiers.

Les manifestations en Iran redoublent d'intensité depuis que la mort d'une autre jeune femme a fait la Une des médias : Hadis Najafi, décédée lors d'une mobilisation sous les tirs de la police. C'est là un nouveau symbole de ce que certains appellent la "révolution iranienne".

Des manifestations à l'international en soutien à l'Iran

Les manifestations en Iran ont trouvé un écho international. Partout dans le monde, les Iraniens et surtout Iraniennes expatriés se rassemblent pour eux aussi protester contre la République islamique d'Iran. Les jeunes femmes à l'image des manifestantes de Téhéran se découvrent les cheveux et brûlent leur voile pour celles qui en portent tandis que les autres vont jusqu'à se couper les cheveux en signe de soutien. Outre ces actes symboliques, de nombreuses manifestations se sont organisées dans différents pays notamment en France le dimanche 25 septembre quand un cortège à manifester pour se rendre jusqu'à l'ambassade d'Iran, là où la foule a été dispersée par des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre.

Plusieurs puissances mondiales ont affiché leur soutien au peuple iranien et dénoncé les violentes répressions policières à l'instar de la France. Le 26 septembre, le ministère des Affaires étrangères à exprimé "sa condamnation la plus ferme de la répression violente, par l'appareil sécuritaire iranien des manifestations". Et d'ajouter que la France examine avec ses partenaires européens "les options disponibles en réaction à ces nouvelles atteintes massives aux droits des femmes et aux droits de l'Homme en Iran".