Mahsa Amini : après sa mort suspecte, l'Iran contraint d'ouvrir une enquête ?

En Iran, Mahsa Amini est morte le 16 septembre, à la suite de son interpellation par la police, trois jours plus tôt, pour "port de vêtements inappropriés". Le décès de la jeune femme de 22 ans provoque la colère dans le pays.

[Mis à jour le 23 septembre 2022 à 11h23] Originaire du Kurdistan, Mahsa Amini a été arrêtée le 13 septembre 2022 par la police des mœurs pour "port de vêtements inappropriés" alors qu'elle était en visite à Téhéran, capitale de l'Iran. Après trois jours de coma, elle est morte le 16 septembre, a communiqué sa famille. En Iran, la police des mœurs est une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire dans la République islamique d'Iran, explique Le Monde. Ainsi, dans le pays, les femmes doivent se couvrir les cheveux et ne sont pas autorisées à porter des manteaux courts au-dessus du genou, des pantalons serrés ou des jeans troués. Les militants iraniens affirment que Mahsa serait morte après un coup reçu à la tête, ce que démentent les autorités iraniennes, qui ont publié une vidéo montrant une jeune femme tombant dans le commissariat. Selon la police, "elle s'est soudainement évanouie alors qu'elle était avec d'autres personnes dans une salle de réunion", rapporte France Info. Elle aurait ensuite été conduite immédiatement à l'hôpital. Hossein Rahimi, chef de la police de la capitale iranienne, l'assure : "Toutes les preuves montrent qu'il n'y a pas eu de négligence, ou de comportement inapproprié de la part des policiers".

Depuis la mort de Mahsa Amini, des manifestations ont lieu en Iran, les femmes brûlant leurs voiles en signe de protestation. "Soyez rassurés, une enquête sera certainement ouverte", a déclaré le président iranien, Ebrahim Raïssi, à des journalistes en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, jeudi 22 septembre, rapporte Le Monde. Le président a précisé que le rapport du médecin légiste n'avait pas fait état d'abus de la part de la police, avant d'ajouter : "Mais je ne veux pas en tirer trop rapidement de conclusion", cite France Info. Selon les autorités iraniennes, 17 personnes, manifestants et policiers, sont mortes depuis le début des manifestations. Cependant, l'organisation d'opposition Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, fait état d'au moins 31 civils tués. Jeudi 22 septembre, l'accès à Instagram et à WhatsApp a été bloqué dans le pays.

La mort de Mahsa Amini génère de vives réactions

Le président iranien Ebrahim Raïssi a confirmé l'ouverture d'une enquête, jeudi 22 septembre. Cette annonce n'a pas calmé la colère d'une partie de la population heurtée par les circonstances du décès. Les manifestations s'accentuent en Iran depuis le décès de Mahsa Amini. Sur les réseaux sociaux apparaissent de nombreuses images de femmes enlevant leurs hijabs, un crime en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Depuis une semaine, des manifestations ont eu lieu dans une quinzaine de villes du pays. Elles ont été réprimées par le régime iranien. Ainsi, NetBlocks, une organisation qui surveille les flux web partout dans le monde, indique sur Twitter, mercredi 21 septembre, que "l'Iran est soumis aux restrictions Internet les plus sévères depuis le massacre de novembre 2019". Les réseaux mobiles sont fermés, des perturbations régionales ont été observées durant les manifestations et les réseaux Instagram et WhatsApp ont été restreints.

La Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim, Nada Al-Nashif, a exprimé son inquiétude face à la mort en détention de la jeune femme détenue par la police de la moralité iranienne. Elle a ajouté également que "les autorités doivent cesser de cibler, de harceler et de détenir les femmes qui ne respectent pas les règles du hijab". Plus étonnant, un député iranien, Jalal Rashidi Koochi, a critiqué cette "police des mœurs". "Gasht-e Ershad (patrouille d'orientation) n'obtient aucun résultat, sauf causer des dommages au pays" a-t-il indiqué à l'agence de presse ISNA.

Les mouvements contestataires réprimés

Depuis quelques jours, la révolte gagne d'autres régions du pays du Moyen-Orient. L'ONG Kurdistan Human Rights Network a indiqué via son compte Twitter, jeudi 22 septembre, que les manifestations dans le pays avaient provoqué la mort de 15 personnes et fait 733 blessés. Selon un article du Monde, qui reprend un bilan officiel des autorités iraniennes, 17 personnes seraient mortes depuis le début des contestations. Récemment, des médias iraniens ont même révélé que la police pourrait utiliser la reconnaissance faciale dans les transports en commun pour contrôler le respect du port du voile par les femmes iraniennes.