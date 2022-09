Fusillade dans une école à Ijevsk en Russie : 7 enfants tués, ce que l'on sait

Une fusillade a éclaté dans une école d'Ijevsk, dans le centre de la Russie, ce lundi 26 septembre. Selon un bilan provisoire, il y aurait au moins treize morts, dont sept enfants, et un total de vingt blessés.

Ce lundi 26 septembre, à Ijevsk, petite commune du centre de la Russie, un individu est entré dans une école et a ouvert le feu avec une arme. Si peu d'éléments nous sont parvenus sur les circonstances de cette fusillade, on sait que celle-ci a fait de nombreux morts. Le Comité d'enquête de Russie, l'organisme des autorités chargé des premières investigations, a annoncé que "neuf personnes sont mortes dans ce crime, parmi elles deux gardes de sécurité de l'établissement scolaire, deux professeurs et cinq mineurs". Le ministère de l'Intérieur russe a précisé que que le tireur s'est suicidé, les autorités ont confirmé avoir retrouvé son corps.

Selon les informations du gouverneur de la région, Alexandre Bretchalov, que relaie l'Agence France Presse, "une personne non-identifiée est entrée dans l'école" avant de "tuer le garde" et d'ouvrir le feu à l'intérieur de l'école, notamment sur les enfants. Le suspect "portait un t-shirt noir à la symbolique nazie et une cagoule", a ajouté cette source. Le gouverneur a fait savoir que les opérations de sécurisation et d'évacuation étaient terminées et que l'enquête avait déjà débuté.

Une hausse des fusillades meurtrières en Russie

Cette fusillade fait écho à la tuerie du 11 mai 2021 dans une école de Kazan, grande ville du centre de la Russie. Le tireur avait fait neuf victimes dont sept enfants. Autrefois rarissimes, le nombre de ces fusillades augmentent depuis quelques années. En avril 2022, un homme avait ouvert le feu dans une école maternelle tuant une institutrice et deux enfants. Le président Vladimir Poutine s'était déjà alarmé de la hausse de ces tueries dans les écoles, y voyant un phénomène importé des États-Unis et un effet pervers de la mondialisation. Bien que le contrôle des armes soit plus strict qu'aux Etats-Unis, les incidents meurtriers dans les écoles ou universités ont atteint une telle fréquence qu'ils sont un sujet majeur de préoccupation politique.