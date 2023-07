Incendie en Grèce : les feux perdurent, les images

La sécheresse, les fortes températures et des vents violents favorisent la propagation d'incendies en Grèce en ce mois de juillet 2023. Trois personnes ont péri dans les dix derniers jours.

[Mis à jour le 26 juillet 2023 à 15h01] Nouvelle journée sans répit pour les pompiers en Grèce. Depuis plus de dix jours, le pays est confronté à des incendies dévastateurs, alimentés par une canicule sans précédent. À Rhodes, une destination touristique importante, plus de 13 000 hectares ont brûlé, soit environ 10% de l'île, selon un bilan de Copernicus, publié mardi 25 juillet. L'ONG WWF a estimé à 35 000 hectares, la surface de forêt et de végétation partis en fumée en Grèce.

Des évacuations ont lieu sur les îles de Rhodes et de Corfou. Le Premier ministre grec a estimé, dans un discours devant le Parlement, que les jours à venir seraient difficiles, jusqu'à jeudi, jour à partir duquel une baisse des températures est attendue. "La Grèce est en guerre contre les incendies", a lancé Kyriakos Mitsotakis, selon des propos rapportés par Franceinfo.

Deux pilotes d'un Canadair sont morts, mardi 25 juillet, dans le crash de leur bombardier d'eau sur l'île d'Eubée. L'appareil a violemment percuté une colline quelques secondes après avoir largué de l'eau sur un foyer de flammes. Ce terrible accident marque les premières victimes de cette vague d'incendies. Une autre victime a été découverte en Grèce, mardi 25 juillet : le corps carbonisé d'un homme a été retrouvé sur l'île d'Eubée, a indiqué une porte-parole de la police. "Une unité de police se rend sur place pour vérifier s'il s'agit d'un berger porté disparu depuis dimanche" quand les feux de forêt se sont déclarés sur l'île, a-t-elle précisé, selon des propos rapportés par TF1.

Des températures dépassant les 45 °C

Au total, ce sont près de 67 départs de feu qui sont jugés incontrôlables en Grèce. Le bilan du week-end n'incite pas à l'optimisme puisque seulement douze incendies ont été stoppés. Seule la situation à Athènes s'est améliorée. La canicule qui touche tout le pays a favorisé l'apparition des feux de forêts. Le Monde souligne que "dans le centre du pays et dans la péninsule du Péloponnèse, des températures entre 45 °C et 46,4 °C ont été enregistrées dimanche 23 juillet dans l'après-midi, selon l'Observatoire national d'Athènes." Un homme de 46 ans est mort, le 20 juillet sur l'île d'Eubée, alors que le personnel médical a relevé une "température corporelle de 40 degrés" lors de son admission aux urgences.

La télévision publique grecque, ERT, évoque l'un des week-ends "le plus chaud enregistré en juillet lors des cinquante dernières années." "Athènes va avoir des températures de plus de 40 °C pendant 6 à 7 jours, jusqu'à la fin du mois de juillet", a déclaré Panagiotis Giannopoulos, un météorologue grec auprès de France 24. Les feux sont également attisés par des rafales qui favorisent la propagation des flammes. En plus de Rhodes et de Corfou, l'île d'Eubée et le nord du Péloponnèse sont aussi le théâtre de violents incendies. Huit régions sont actuellement en vigilance maximum incendies : l'Attique, la Grèce centrale, l'Égée du Nord, l'Égée du Sud, la Thessalie, le Péloponnèse, les îles Ioniennes et le Grèce occidentale. =

La gestion des milliers de touristes s'est avérée délicate pour la Grèce

Si les milliers de touristes évacués saluent la prévention des autorités avec le choix d'anticiper les évacuations, ils sont confrontés à un problème de taille : le pays méditerranéen ne dispose pas d'infrastructures pour accueillir autant de personnes évacuées. Les aéroports des îles évacuées sont marqués pas une surfréquentation massive avec des personnes allongées à même le sol durant d'interminables heures dans l'attente d'un avion.

Les vacanciers envoyés sur le continent sont placés en attente dans des gymnases et dans des écoles aux dispositions sanitaires délicates. Franceinfo a évoqué des "conditions apocalyptiques". La France a envoyé deux Canadair en renfort qui ont déjà effectué plus de 130 largages. L'Italie, la Turquie, Israël et la Jordanie soutiennent également les forces de secours grecs avec l'appui d'avions, d'hélicoptères et de pompiers.

Le gouvernement grec sous pression pour sa gestion des feux

Le journal Le Monde a été cinglant, "au lieu de faire partir résidents et touristes de manière préventive, ne fallait-il pas augmenter la prévention, circonscrire les feux plus vite en s'en donnant les moyens ?" Cette question fait écho aux critiques qui se sont abattus sur le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce. Efsyn, un quotidien grec de gauche a expliqué qu'"en quatre ans, plus de 200 00 hectares ont été réduits en cendres. C'est le pire bilan gouvernemental depuis 1981."

Une partie de l'opinion grecque a été choquée de voir des avions militaires être employés pour transporter des policiers à Rhodes pour accélérer les évacuations alors que dans le même temps, des pompiers en renforts sont acheminés par bateaux. Efsyn a révélé que "les pompiers bénévoles, des habitants de l'île de Rhodes", étaient souvent seuls à opérer dans les bois, dans des conditions très difficiles. Ce sont eux qui aidaient les sapeurs venus des autres régions de Grèce qui ne connaissaient pas le terrain. Il n'y avait aucune coordination dans les opérations."

Les autorités grecques sont critiquées pour leur gestion des feux, avec des moyens humains défaillants, mais aussi un manque de prévention, qui a été relevé par Franceinfo. "Chaque année, nous payons environ 240 millions pour la protection des forêts. Parmi ceux-ci, environ 80% vont à l'extinction et seulement 20% à la prévention", remarque un homme cité dans un journal grec, repris par Franceinfo. Sont aussi pointés du doigt le manque d'entretien des forêts, qui les rend plus vulnérables aux incendies, mais aussi le manque de coopération et de communication entre les responsables de la gestion des incendies.