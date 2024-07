Donald Trump blessé : qui était le tireur Thomas Matthew Crooks, tué dans la fusillade ?

Donald Trump a été visé par des tirs lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi. L'ancien président, touché à l'oreille, a donné des nouvelles rassurantes alors que le tireur a été tué. La fusillade a causé la mort d'un passant.

En direct

09:37 - Les anciens présidents réagissent à l'attaque Peu de temps après l'attaque les anciens présidents américains ont condamné l'attaque qui a visé Donald Trump. Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, que Donald Trump avait affronté lors de l'élection présidentielle de 2016 ont exprimé leur soulagement de savoir le candidat républicain sain et sauf. « Hillary et moi sommes reconnaissants que le président Trump soit en sécurité », a écrit Bill Clinton sur X. Et d'ajouter : « La violence n'a pas sa place en Amérique, surtout dans notre processus politique. » Barak Obama, lui, a de son côté estimé qu'il « n'y a aucune place pour la violence politique dans notre démocratie ». Se disant lui aussi « soulagé » sur l'état de santé de Donald Trump, l'ancien président démocrate lui a adressé un « prompt rétablissement » en son nom et en celui de son épouse Michelle Obama.

09:30 - Les fonctionnaires de la Maison Blanche « sous le choc » Les images de la tentative d'assassinat dont a été victime Donald Trump font le tour des chaînes d'information et ont suscité l'effroi au plus haut sommet de l'État. Si Joe Biden s'est dit « soulagé » de savoir son adversaire politique en bonne santé, à la Maison Blanche, certains fonctionnaires sont « sous le choc », a déclaré un haut responsable de l'administration à CNN. « C'est vraiment horrible », a-t-il ajouté.

La vidéo de la tentative d'assassinat de Donald Trump

09:25 - Le tireur a tiré à plusieurs reprises Dans un communiqué, les Secret Service a indiqué que le tireur qui a tenté de tuer Donald Trump se trouvait à une « position élevée » au moment des tirs. Le service chargé de la protection des présidents et ex-présidents américains a en outre indiqué que l'assaillant, identifié comme »Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, avait « tiré à plusieurs reprises ».

09:20 - Joe Biden s'est dit « soulagé » que Donald Trump soit en bonne santé En déplacement dans le Delaware au moment de l'attaque dont a été victime Donald Trump, le président américain Joe Biden est immédiatement rentré à la Maison Blanche. Dans une allocution de courte durée, ce dernier a ainsi déclaré que « chacun doit condamner » les tirs dont a été victime l'ancien président des États-Unis. Se disant « soulagé » d'apprendre que son adversaire à l'élection présidentielle était en bonne santé, Joe Biden a estimé qu'il « n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique ».

09:16 - "Je ne me rendrai jamais", écrit Donald Trump Après un premier message posté sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a envoyé un message de soutien à ses partisans. "Je ne me rendrai jamais", a-t-il écrit dans un mail que le média CNN a pu consulter.

09:12 - Donald Trump réagit après la tentative d'assassinat dont il a été la cible Candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump a été touché à l'oreille par un tir alors qu'il tenait un meeting de campagne en Pennsylvanie. Quelques heures seulement après l'attaque, l'ancien locataire de la Maison Blanche a réagi sur son réseau social. « J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas parce que j'ai entendu un sifflement, des coups de feu, et immédiatement (j'ai) senti la balle traverser ma peau ». Remerciant le Secret Service et « toutes les forces de maintien de l'ordre » qui ont pu intervenir rapidement pour le mettre en sécurité, Donald Trump a tenu à adresser ses condoléances à la famille de la personne qui a trouvé la mort dans l'attaque. « Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays », a-t-il ajouté.

09:03 - "Laissez-moi prendre mes chaussures", la première réaction de Trump avant d'être évacué Rapidement plaqué au sol après les premières détonations, Donald Trump a été évacué en urgence de la scène où il devait tenir son meeting à Butler en Pennsylvanie. L'ancien président s'est ensuite relevé, visiblement touché avec du sang sur son visage, sans la casquette rouge et entouré par les agents de sécurité. "Laissez-moi prendre mes chaussures", l'a-t-on entendu leur dire selon les médias américains avant d'être escorté jusqu'à sa voiture. En quittant les lieux, Donald Trump a levé le poing en l'air à plusieurs reprises, sous les applaudissements de ses partisans.

09:01 - Joe Biden a parlé avec Donald Trump La Maison Blanche confirme un échange entre Joe Biden et Donald Trump, quelques heures après la fusillade ayant visé Donald Trump. Le président démocrate s'est dit par ailleurs soulagé d'apprendre que le candidat républicain, son futur adversaire à la présidentielle 2024, soit "apparemment en bonne santé" et a condamné de "telles violences", dans une réaction transmise aux médias américains.

08:59 - Le tireur suspecté identifié selon le FBI C'est par un communiqué publié par le FBI et cité par les chaînes de télévision NBC et CBS que le nom du tireur présumé a été communiqué ce dimanche matin, heure française. Il s'agirait de "Thomas Matthew Crooks, 20 ans" et originaire de "Bethel Park, Pennsylvanie".