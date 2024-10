Guerre au Proche-Orient : après la mort du successeur présumé de Nasrallah, le Hezbollah anéanti ?

Israël annonce ce mardi avoir éliminé le successeur pressenti d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, dans une frappe sur Beyrouth début octobre.

L'essentiel L'armée israélienne a annoncé mardi soir avoir éliminé Hachem Safieddine il y a trois semaines, fortement pressenti pour prendre la suite d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, tué le 27 septembre dernier. "Élimination du soi-disant Hachem Safi al-Din, chef du Conseil exécutif du Hezbollah terroriste", a déclaré sur X le porte-parole arabophone de Tsahal sur X.

"Nous avons eu Nasrallah, son remplaçant et la plupart des hauts dirigeants du Hezbollah", a déclaré, dans un communiqué, le général Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée israélienne. "Nous atteindrons quiconque menace la sécurité des citoyens de l’Etat d’Israël", ajoute le communiqué.

Le Hezbollah avait affirmé que le contact avec Safieddine avait été "perdu" après les frappes israéliennes du 4 octobre dernier. D'après une source proche du Hezbollah relayée dans les colonnes de France Info, il était "le candidat le plus susceptible" de succéder à Nasrallah. Après plusieurs assassinats, sa mort met encore un peu plus en péril l'organisation du groupe islamiste.

Les bombardements se poursuivent au Liban et notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Mardi soir, sept frappes israéliennes ont atteint le pays selon l'agence nationale d'information libanaise. Dans cette zone, fief du Hezbollah, les appels israéliens à évacuer les lieux se multiplient.

Dernières mises à jour

11:10 - Le Liban "au bord de l'effondrement", met en garde la ministre allemande des Affaires étrangères Pendant une visite dans la capitale du pays, Beyrouth, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a affirmé que "toute attaque délibérée contre les Casques bleus de l'ONU" constituerait "une violation du droit international humanitaire". D'après elle, le Liban est désormais "au bord de l'effondrement", alors que les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent, notamment dans le sud du pays. 10:28 - L'OMS reporte la vaccination contre la polio à Gaza à cause des bombardements Point à Gaza en ce mercredi 23 octobre. L'OMS vient d'annoncer le report de la campagne de vaccination contre la polio qui était censée débuter aujourd'hui dans le nord de l'enclave palestinienne. En cause ? Les "bombardements intensifs". "Les conditions actuelles (...) font qu'il est impossible pour les familles d'emmener en toute sécurité leurs enfants se faire vacciner et pour les agents de santé d'exercer leur travail", indique l'organisation dans un communiqué officiel. 09:38 - L'aviation israélienne frappe le sud du Liban Selon les informations de L'Orient-Le Jour, l'armée israélienne concentre ce matin ses raids aériens sur "le caza de Jezzine", où elle a déjà frappé cinq fois sur les collines de Jabbour et "quatre fois la localité de Hammoudiyé à proximité de Aïchiyé", d'après un correspondant du média au Liban-sud. "L'aviation a de plus effectué plusieurs raids sur les localités de Khiam et sur les rives du Litani à la hauteur du village de Blat (caza de Marjeyoun)", précise-t-on. 09:00 - Jean-Noël Barrot rappelle le soutien de la France au Liban Interrogé sur RTL ce mercredi matin au sujet des bombardements incessants au Liban, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot assure que le France se tient bien aux côtés du Liban et qu'elle "ne lui fera pas défaut". "L'objectif est d'abord de réaffirmer la nécessité d'un cessez-le-feu, d'une résolution diplomatique et d'une fin des hostilités, de mobiliser l'aide humanitaire du plus grand nombre de pays possible et de soutenir les institutions Libanaises, au premier rang desquelles les forces armées libanaises", précise le ministre. 08:25 - Le Hezbollah cible Tel-Aviv par une série de roquettes ce mercredi Après l'annonce de la mort du successeur pressenti de Nasrallah comme chef du Hezbollah, l'organisation islamiste a annoncé ce mercredi matin avoir visé une base du renseignement militaire près de Tel-Aviv (Israël), alors que des sirènes retentissaient dans la zone pour permettre aux populations présentes de s'échapper. "En réponse aux massacres de l'ennemi", cette base a été visée par une série de roquettes, une base déjà visée par le Hezbollah depuis le début de la guerre. Tsahal indique que deux roquettes provenant du Liban ont été interceptées. 08:17 - Israël annonce avoir tué le successeur pressenti du chef du Hezbollah Ce mardi, l'armée israélienne annonce avoir éliminé Hachem Safieddine, le potentiel successeur d'Hassem Nasrallah à la tête du Hezbollah. Il a été tué lors d'un raid israélien à Beyrouth, au début du mois d'octobre. "Élimination du soi-disant Hachem Safi al-Din, chef du Conseil exécutif du Hezbollah terroriste", a annoncé le porte-parole arabophone de l'armée israélienne sur le réseau social X. "Il est désormais possible de confirmer la nouvelle selon laquelle Tsahal a éliminé, il y a trois semaines, le soi-disant Hashem Safi al-Din, chef du Conseil exécutif du Hezbollah (...) Tsahal continuera de cibler les dirigeants du Hezbollah et quiconque constitue une menace pour l'État d'Israël et ses citoyens", poursuit-il. De plus, "il y avait 25 membres de l'état-major du renseignement du Hezbollah à l'intérieur du quartier général du commandement", visé par l'aviation de Tsahal lors du même bombardement.

42 718. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.