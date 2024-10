Guerre au Proche-Orient : le nouveau chef du Hezbollah "probablement" tué, annonce Israël

Ce mardi, un avion de transport de l'armée de l'Air et de l'Espace, A400M, est parti du Liban, et atterrira en fin de journée à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle avec à son bord, plus de 60 personnes. "Ce ne sont pas des évacuations", selon les informations du JDD . "L'Ambassade de France à Beyrouth invite les gens à partir, mais ça reste à la décision de chacun", précise le média. Le Quai d'Orsay précise également évaluer "la situation heure par heure", si une évacuation de ressortissants venait à être décidée, poursuit le JDD.

"Le Hezbollah est une organisation sans chef, Nasrallah a été éliminé, son remplaçant l’a probablement été aussi. Cela a un effet dramatique sur tout ce qui se passe. Il n’y a personne pour prendre des décisions, personne pour agir", indique ce mardi le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. En effet, le potentiel successeur de Nasrallah, Hachem Safieddine, a probablement été éliminé selon le ministre de l'état hébreu. "Les actions que nous menons sont observées dans tout le Moyen-Orient. Lorsque la fumée se dissipera au Liban, l’Iran se rendra compte qu’il a perdu son atout le plus précieux, à savoir le Hezbollah", poursuit-il selon The Time of Israel.

11:30 - Le Hezbollah assure être "parfaitement organisé"

Malgré les frappes successives d'Israël, le Hezbollah assure que sa direction est "parfaitement organisée" et que ses "capacités sont bonnes". Plus tôt ce matin l'armée israélienne a annoncé sur X avoir tué le commandant du quartier général du Hezbollah, Souheil Hussein Husseini. Ce dernier était impliqué dans des "accords de transfert d'armes entre l'Iran et le Hezbollah", et était "responsable de la distribution des armes de contrebande entre les différentes unités du Hezbollah" selon l'armée israélienne. Tsahal ajoute que le responsable libanais a aussi "été impliqué dans la gestion budgétaire et logistique des projets les plus sensibles de l’organisation, y compris le plan opérationnel de guerre" et dans les "attaques terroristes contre l’État d’Israël à partir du territoire libanais et syrien".