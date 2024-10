Guerre au Proche-Orient : le numéro 2 du Hezbollah élu à la tête du mouvement, le nord de Gaza pilonné

Le Hezbollah, groupe pro-iranien, a désigné Naïm Qassem pour succéder à Hassan Nasrallah, tué en septembre dernier par un raid israélien. L'armée israélienne poursuit ses offensives dans le nord de la bande de Gaza.

L'essentiel Le Hezbollah annonce avoir élu son ex-numéro 2, Naïm Qassem, à la tête du mouvement après la mort d'Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre par un bombardement israélien. "Le conseil de la Chopra s'est accordé pour élire Naïm Qassem secrétaire général du Hezbollah. Nous demandons à Dieu de l’aider dans sa mission dans la direction du Hezbollah et de sa résistance", indique un communiqué officiel.

Ce mardi, 50 palestiniens ont été tués après un raid israélien dans le nord de la bande de Gaza, à Beit Lahya, indique le porte-parole de la défensive civile de Gaza. L'attaque aurait ciblé un immeuble résidentiel de cinq étages, plusieurs dizaines de personnes seraient blessées, et des victime seraient encore ensevelies sous les décombres.

Lundi, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté un texte de loi interdisant les activités de l'UNRWA en Israël. Une décision à laquelle les États-Unis et l'ONU s'étaient pourtant opposés. Au sein de l'UNRWA comme du côté des autorités palestiniennes, mais aussi à l'international, les réactions ne se sont pas faites attendre. Jugé "scandaleux" ou inquiétant par les uns, le vote de cette interdiction, qui "s'oppose à la Charte des Nations Unies et viole les obligations de l'État d'Israël en vertu du droit international", pourrait également "cré[er] un dangereux précédent", a affirmé le chef de l'UNRWA.

Dernières mises à jour

11:15 - Plusieurs localités du Liban visées ce mardi matin Ce mardi matin, dans le sud du Liban, l'aviation israélienne a effectué un raid sur la localité de Taybé, et un second sur Houmine el Faouqa. D'après les informations de L'Orient-Le Jour, la localité de Aamiriyé a été visée par un drone proche d'un point de contrôle de l'armée libanaise. Un mort et plusieurs blessés sont à déplorer dans cette zone située proche de la ville de Tyr, dans le sud. 10:55 - Un immeuble résidentiel visé à Gaza : premier bilan de 55 morts Environ 55 palestiniens ont été tués dans un bombardement israélien ce mardi, à Beit Lahya, dans le nord de Gaza, indique Mahmoud Bassal, le porte-parole de la défense civile gazaouie. "Une partie des victimes étaient des déplacés, précisent ces responsables cités par le Haaretz", précise L'Orient-Le Jour. La frappe de Tsahal aurait visé un immeuble résidentiel de cinq étages selon l'agence Associated Press. Des victimes seraient toujours sous les décombres, et des dizaines de blessés sont à déplorer. 10:30 - Naïm Qassem élu à la tête du Hezbollah Le Hezbollah libanais a annoncé ce mardi avoir élu son numéro deux, Naïm Qassem, à la tête de la formation pro-iranienne pour succéder à Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe israélienne dans la banlieue de Beyrouth. À 71 ans, il fait partie des fondateurs du Hezbollah. Nommé secrétaire général adjoint en 1991, sa médiatisation grimpait en flèche depuis la mort de son prédécesseur Nasrallah, il était apparu lors des trois dernières allocutions télévisées du mouvement, notamment le 15 octobre dernier. "Le conseil de la choura du Hezbollah a élu le cheikh Naïm Kassem comme nouveau secrétaire général du Hezbollah. Nous demandons à Dieu de l’aider dans sa mission dans la direction du Hezbollah et de sa résistance. Nous promettons à notre martyr, sayyed Hassan Nasrallah, aux combattants de la résistance islamique et à notre peuple résistant à travailler ensemble pour réaliser les objectifs du Hezbollah et garder la flamme de la résistance vive", indique le communiqué de l'organisation. 28/10/24 - 23:30 - Interdiction de l'UNRWA : Berlin et Londres réagissent FIN DU DIRECT - "L’action israélienne contre une organisation mandatée par l’ONU qui accomplit un travail essentiel depuis 1950 est un dangereux signal de manque de respect pour les Nations unies et pour la coopération internationale", a estimé la commissaire chargée de la politique des droits de l’homme et de l’assistance humanitaire en Allemagne, Luise Amtsberg, tandis que le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que Berlin "critique vivement" le projet de loi israélien. En parallèle, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a fait savoir, par communiqué, que Londres était "gravement préoccupée" par ce vote, déplorant les conséquences pour les Gazaouis alors que la situation sur place est déjà "tout simplement inacceptable". 28/10/24 - 22:47 - Benyamin Netanyahou "prêt" à assurer la fourniture de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza Alors que le Parlement israélien a interdit ce soir en votant un texte au principal acteur des opérations humanitaires à Gaza de mener ses activités en Israël, Benyamin Netanyahou a assuré sur X, comme le relaie L'Orient-Le Jour, que "l'aide humanitaire durable doit être disponible à Gaza maintenant et dans l'avenir" et que les Israéliens se tiennent "prêts à travailler avec [leurs] partenaires internationaux pour assurer qu'Israël continue à faciliter l'aide humanitaire à Gaza d'une façon qui ne menace pas la sécurité d'Israël". 28/10/24 - 22:18 - Pour l'Autorité palestinienne, ce vote "est une indication de la transformation d’Israël en État fasciste" Dans un communiqué, l'Autorité palestinienne a à son tour réagi lundi soir à l'interdiction de l'UNRWA par Israël, qu'elle "rejette et condamne". "Nous ne permettrons pas cela", a déclaré son porte-parole, tout en affirmant que "le vote écrasant par la soi-disant Knesset est une indication de la transformation d’Israël en État fasciste". LIRE PLUS

42 718. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.