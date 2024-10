Guerre au Proche-Orient : treize morts, une base navale visée... Beyrouth bombardée par l'armée israélienne

Depuis le début de la semaine, Israël pilonne la banlieue sud de Beyrouth en ciblant des installations militaires du Hezbollah. Tsahal a appelé les habitants à évacuer leurs habitations.

L'essentiel Le Liban et plus particulièrement Beyrtouh, toujours sous les bombes. L'armée israélienne affirmait ce lundi avoir frappé 300 cibles du Hezbollah au Liban en 24 heures. Ce mardi 22 octobre, Tsahal affirme avoir frappé dans la nuit des installations militaires du Hezbollah, et plus particulièrement une importante base navale dans la capitale où le groupe stockait des vedettes rapides militaires. "Un centre d'entraînement et une zone d'expérimentation", ont également été visés, indique l'armée dans un communiqué.

Treize personnes dont un enfant ont été tuées lundi soir, dans une frappe aérienne de l'armée israélienne menée près du plus grand hôpital public de Beyrouth, Rafik Hariri, aux abords de la banlieue sud de la ville, indique un nouveau bilan du ministère de la Santé. De plus, 57 personnes ont été blessées pendant la même attaque. La zone était connue pour être un fief du Hezbollah pro-iranien.

Ce mardi, l'armée israélienne a appelé les habitants la banlieue sud de Beyrouth a évacuer leurs logements avant de nouvelles opérations militaires contre le Hezbollah. "Pour votre sécurité et celle de votre famille, vous devez évacuer immédiatement ces bâtiments et ceux qui les entourent et vous éloigner d'au moins 500 mètres", indique sur X le porte-parole de l'armée, Avichay Adraee.

Dernières mises à jour

15:11 - 13 morts et 7 personnes dans un état "critique" après le bombardement d'un hôpital Lundi soir, treize personnes dont un enfant ont été tués dans un raid israélien mené près d'un grand hôpital public de Beyrouth. 57 personnes ont également été blessées. Au total, 17 personnes ont été hospitalisées et 7 sont dans un "état critique", précise le communiqué du ministère de la Santé. 15:03 - Le Hezbollah revendique l'attaque visant Netanyahou Ce mardi, le Hezbollah libanais revendique l'attaque par drone ayant visé samedi dernier la résidence privée du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, dans le centre d'Israël. "Nous annonçons notre entière et seule responsabilité de l'opération de Césarée qui a visé le criminel de guerre Netanyahu", a déclaré Mohammad Afif, responsable des relations médias du mouvement islamiste libanais, pendant d'une conférence de presse. 14:59 - Israël frappe Beyrouth après une conférence de presse du Hezbollah Un nouveau raid de l'armée israélienne a visé ce mardi la banlieue sud de Beyrouth après qu’un responsable du mouvement pro-iranien a écourté une conférence de presse qui s’y tenait, d'après un photographe de l’AFP. Le responsable média du Hezbollah a stoppé la conférence organisée dans le secteur de Ghobeiry après un ordre d'évacuation de Tsahal, toujours selon la même source. Le quartier a bien été visé par une frappe, selon l'Agence nationale d'information libanaise. 21/10/24 - 22:41 - Le ministre des Armées français redoute une guerre civile au Liban Alors qu'Israël affirme ce lundi soir sur Telegram que près de 170 projectiles ont été tirés dans la journée depuis le Liban contre l'État hébreu par le Hezbollah, le ministre des Armées français s'est exprimé sur la situation au pays du Cèdre au micro de LCI. Sébastien Lecornu a à nouveau plaidé pour un cessez-le-feu au Liban, n'hésitant pas à parler de "nécessité pour notre sécurité collective". Et le ministre de justifier : "Notre position, en ce moment, passe surtout par une crainte […] d’une guerre civile imminente au Liban". Le pays "peut complètement s’effondrer encore plus qu’il ne l’est déjà", a-t-il ajouté, pointant le grand nombre de déplacés, les dynamiques interconfessionnelles très fortes ou encore l'affaiblissement du Hezbollah. 21/10/24 - 16:45 - Washington veut mettre fin au conflit entre Israël et le Hezbollah "au plus vite" L'émissaire spécial du président américain, Amos Hochstein, qui a débuté une visite au Proche Orient, a assuré ce lundi 21 octobre que Washington souhaite mettre fin au conflit entre le Hezbollah et Israël "au plus vite". Cette déclaration intervient à la veille d'une rencontre entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, lui aussi en déplacement au Proche-Orient, à Jérusalem. Le but de la rencontre est d'obtenir un cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera ensuite le président israélien Isaac Herzog à Tel Aviv selon The Times of Israël.

42 718. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.