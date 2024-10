Guerre au Proche-Orient : "un avant goût de ce qui l'attend", le Hezbollah menace Israël d'autres offensives

09:55 - Bombardement d'un hôpital à Gaza par l'armée israélienne : 4 morts et 40 blessés

Ce lundi matin, d'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés. Dans l'hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, des enfants étaient présents au moment de l'attaque, quatre morts et quarante blessés sont pour l'instant recensés.

Tsahal affirme de son côté qu'elle visait des "terroristes". "Les agents du Hamas utilisaient l’enceinte de l’hôpital pour planifier et mener des attaques terroristes contre les forces de Tsahal et l’Etat d’Israël", indique le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, sur X. Un motif déjà évoqué par l'armée israélienne pour cibler de type d'établissement.