Ouragan Milton, en direct : la Floride inondée, la trajectoire se précise

L'ouragan Milton s'est abattu sur la Floride à 2h30 ce jeudi (heure de Paris) et continue son chemin en Floride. Celui qui pourrait être l'une des "pires tempêtes" des Etats-Unis a déjà fait de lourds dégâts.

L'ESSENTIEL L'ouragan Milton a touché terre en Floride, sud-est des Etats-Unis, à 2h30 du matin ce jeudi (heure de Paris). Il pourrait être l'une des "pires tempêtes" à atteindre la Floride "en un siècle".

Rétrogradé en catégorie 1 sur 5, selon le NHC, le centre américain de prévisions météorologiques, il poursuit son chemin ce jeudi vers l'intérieur des terres avec des vents pouvant aller jusqu'à 145km/h.

Les dégâts sont déjà importants : 3 millions de foyers sont déjà privés d'électricité en Floride et plusieurs morts sont à déplorer dans le comté de St Lucie, à l'est de l'Etat.

Des inondations côtières pouvant aller jusqu'à 4,5 mètres sont craintes, selon le Centre national des ouragans américains.

En direct

10:35 - Un bilan inquiétant alors que l'ouragan Milton continue son chemin Selon le bilan intermédiaire concernant l'ouragan Milton du Centre national des ouragans du NWS à Miami, de "très fortes pluies et des vents destructeurs continuent sur une grande partie du centre de la Floride" avec des vents maximums à 150km/h. Un avertissement de marée de tempête est en vigueur pour la côte ouest de la Floride, "de Flamingo au nord jusqu'à la rivière Anclote, y compris Charlotte Harbor et Tampa Bay" mais aussi "de Sebastian Inlet en Floride à Altamaha Sound en Géorgie, y compris Rivière Saint-Jean". Cela signifie qu'il existe un "danger de mort inondation, causée par la montée des eaux se déplaçant vers l'intérieur des terres depuis le littoral les emplacements indiqués". 10:24 - 3 millions de foyers privés d'électricité Un nouveau cap vient d'être passé en Floride. A la suite de l'ouragan, 3 millions de foyers sont à présent privés d'électricité, indique Power Outage. Cela pourrait encore augmenter alors que l'ouragan continue son chemin. 10:10 - Des vents jusqu'à 148 km/h enregistrés Les vents sont très violents en Floride et oscillent entre 130 et 140km/h. La station météo de la ville de Marineland a enregistré ce matin des vents soufflant à 134 km/h, avec une pointe à 148 km/h. Une intensité qui fait craindre de nouveaux dégâts. 09:50 - 27 tornades ont été signalées en Floride CNN a rapporté que le National Weather Service américain avait recensé pas moins de 27 tornades en Floride, en marge du passage de Milton. C'est l'une d'entre elles qui a fait les premiers morts. 09:15 - Les images des dégâts de l'ouragan Milton Suite aux importantes rafales et à des pluies torrentielles, les dégâts sont conséquents. Le toit du stade Tropicana Field de la Ligue majeure de baseball a notamment été partiellement arraché. Les images des inondations en Floride sont impressionnantes. 09:00 - D'importants risques d'inondation Des inondations sont craintes en Floride. Elle pourrait aller sur les côtes jusqu'à 4,5 mètres, selon le Centre national des ouragans américains. Des "crues soudaines sont en cours ou devraient bientôt survenir" dans une partie de la Floride, a aussi averti le Service national de météo (NWS) de Melbourne. Il est conseillé aux habitants de se réfugier en hauteur et d'éviter de tout déplacement. En soirée aux Etats-Unis, l'eau est montée de plus d'un mètre en moins de trente minutes avec des pluies torrentielles. Selon CNN, la ville de Saint Petersburg, dans la région de Tampa, a connu en trois heures l'équivalent de trois mois de pluie. 08:50 - Des millions de foyers sans électricité et des premiers morts Plus de 2,8 millions de foyers sont déjà privés d'électricité, selon PowerOutage.us, outil de suivi des services publics. Ces coupures s'étendent à des Etats voisins. 70.000 foyers sont privés de courant en Caroline du Nord et 37.000 en Géorgie. L'ouragan a aussi déjà fait des victimes. "Plusieurs morts" sont à déplorer dans le comté de St Lucie, à l'est de la Floride, comme l'a annoncé le shérif local sans préciser le nombre. 08:45 - L'ouragan rétrogradé en catégorie 1 L'ouragan Milton a été rétrogradé ce matin en catégorie 1 (sur 5), selon le NHC, le centre américain de prévisions météorologiques. Les vents peuvent tout de même encore aller jusqu'à 145km/h. L'inquiétude demeure face aux vents violents et à des risques de crue. Il avait été rétrogradé en catégorie 2, quelques heures auparavant. 08:38 - L'ouragan Milton a touché terre cette nuit et progresse vers l'intérieur L'ouragan Milton a touché terre sur la côte ouest de la Floride "près de Siesta Key dans le comté de Sarasota", avait annoncé le NHC dans son bulletin de 20h30 (2h30, heure de Paris). En 1h30, l'ouragan Milton avait progressé de 40 kilomètres avec des vents très forts. A un peu plus de minuit heure américaine, l'ouragan se trouvait à Fort Meade, à l'est de Tampa et au sud d'Orlando. Il continue son chemin vers l'intérieur du pays. Il est désormais situé à 48 kilomètres d’Orlando.

EN SAVOIR PLUS

"Milton a le potentiel d'être l'un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride", a estimé le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), confirmant la force destructrice de la masse tempétueuse. Selon les prévisions, la trajectoire de l'ouragan serait un déplacement "au large de la côte est de la Floride vers l'ouest de l'Océan Atlantique jeudi après-midi". C'est la région de la baie de Tampa qui est la zone exposée aux intempéries les plus violents.

"Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort", a lancé le président Joe Biden qui a mis en garde contre l'ouragan. L'ouragan Milton "va prendre des vies. Il va détruire des vies. Vous devez être inquiets pour les gens qui sont sur le chemin de l'ouragan", prévenait John Morales, un météorologiste américain de la chaine NBC auprès du New-York Times.

La Floride s'est pourtant souvent trouvée sur la trajectoire de violentes tempêtes et autres ouragans. Certains phénomènes météorologiques ayant soufflé sur ces côtes figurent même dans la liste des ouragans les plus destructeurs de l'histoire. Plusieurs ouragans de catégorie 5 ont touché la Floride ces derniers années et décennies. Le dernier phénomène majeur remonte seulement à 2022 avec l'ouragan Ian qui a balayé la Floride avec des rafales allant jusqu'à 225km/h. Ian ayant entrainé la mort de 150 personnes rien que dans cet Etat américain et entre 67 à 113 milliards de dollars de dommages, il est l'un des ouragans les plus destructeurs qu'ait connu la Floride au cours du dernier siècle.