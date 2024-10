Ouragan Milton : plus d'une dizaine de morts, mais une tempête moins grave que prévu

L'ouragan Milton s'est abattu sur la Floride le jeudi 10 octobre et a fait de nombreux dégâts entre inondations et coupures d'électricité, mais le phénomène s'est avéré être moins violent que prévu. Au moins 11 personnes ont toutefois perdu la vie durant l'ouragan.

L'ESSENTIEL L'ouragan Milton a touché terre en Floride, dans le sud-est des États-Unis, tôt dans la matinée de jeudi avant de quitter le territoire par l'est en fin de journée. Annoncé comme une des "pires tempêtes" à atteindre la Floride "en un siècle", le phénomène a finalement était moins grave que prévue. "Le scénario du pire ne s'est pas produit" a déclaré le gouverneur Ron DeSantis.

Le bilan humain s'élève tout de même à 11 personnes selon les dernières informations des autorités : cinq dans le comté de Sainte-Lucie, deux à Saint Petersburg, trois dans le comté de Volusia et une à Tampa. Toutes les victimes ont été tuées par des tornades selon le ministre de la Sécurité intérieure.

Les dégâts de l'ouragan Milton sont, eux aussi, conséquents : plus de trois millions de foyers sont privés d'électricité en Floride. D'importantes inondations ont également touchées plusieurs comtés.

À quelques semaines de la présidentielle, la gestion de la crise s'est invitée dans les débats. Jeudi soir, Joe Biden s'est directement adressé à Donald Trump en pleine conférence de presse l'invitant à "faire quelque chose de [sa] vie".

Dernières mises à jour

08:18 - L'ouragan Milton a fait au moins 11 morts Selon le dernier bilan des autorités américaines, donné dans la nuit de jeudi à vendredi, l'ouragan Milton a fait au moins 11 morts en Floride. Toutes les victimes ont été tuées par les tornades qui ont accompagné l'ouragan a précisé le ministre de la Sécurité intérieure. Parmi les victimes, cinq sont mortes dans le comté de Sainte-Lucie, trois dans celui de Volusia, deux dans la ville de Saint-Petersburg et une dernière à Tampa. 10/10/24 - 23:31 - Des pénuries de carburant constatées en Floride après le passage de l'ouragan Milton FIN DU DIRECT - Comme le relaie CNN, des pénuries de carburant sont constatées en Floride. Alors que de nombreux habitants ont fuit l'arrivée de l'ouragan Milton, de nombreuses stations-service sont depuis à court de carburant. Au moins sept grands pétroliers vont se rendre dans les 48 prochaines heures dans cet État pour procéder à son réapprovisionnement. Voir les images Les images saisissantes de l'ouragan Milton en Floride 10/10/24 - 22:04 - "Fais quelque chose de ta vie mon gars" : Joe Biden tacle Donald Trump Alors que la présidentielle américaine aura lieu dans un petit mois, le candidat Donald Trump n'hésite pas à critiquer allègrement la gestion de l'ouragan Milton par l'administration Biden. Jeudi soir, Kamala Harris a fait le point sur ses activités concernant la gestion de la crise, tout en accusant son rival de propager "des mensonges" et de donner "des leçons sur le bruit du vent". Au cours d'une conférence de presse sur l'ouragan Milton, le président américain n'a pas manqué de tacler son prédécesseur et ses différentes critiques : "Monsieur l'ancien président Trump. Fais quelque chose de ta vie mon gars, aide ces gens", a envoyé Joe Biden. 10/10/24 - 21:17 - Près de 70% des clients de Tampa Electric privés d'électricité À l'occasion d'une conférence de presse, le PDG de Tampa Electric a révélé que près de 600 000 des 850 000 clients, soit 69%, étaient privés d'électricité ce jeudi soir (heure de Paris). Alors qu'environ 6 000 travailleurs ont été mobilisés pour rétablir le courant, Archie Collins a appelé à la patience. 10/10/24 - 20:33 - Le toit du Tropicana Field détruit par l'ouragan Milton Les dégâts sont spectaculaires. L'ouragan Milton n'a pas épargné la maison de l'équipe de baseball des Rays de Tampa Bay. En témoigne cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Heureusement, il semble que les dégâts ne concernent que le matériel, aucune victime n'est à déplorer.

EN SAVOIR PLUS

"Milton a le potentiel d'être l'un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride", a estimé le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), confirmant la force destructrice de la masse tempétueuse. Selon les prévisions, la trajectoire de l'ouragan serait un déplacement "au large de la côte est de la Floride vers l'ouest de l'Océan Atlantique jeudi après-midi". C'est la région de la baie de Tampa qui est la zone exposée aux intempéries les plus violents.

"Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort", a lancé le président Joe Biden qui a mis en garde contre l'ouragan. L'ouragan Milton "va prendre des vies. Il va détruire des vies. Vous devez être inquiets pour les gens qui sont sur le chemin de l'ouragan", prévenait John Morales, un météorologiste américain de la chaine NBC auprès du New-York Times.

La Floride s'est pourtant souvent trouvée sur la trajectoire de violentes tempêtes et autres ouragans. Certains phénomènes météorologiques ayant soufflé sur ces côtes figurent même dans la liste des ouragans les plus destructeurs de l'histoire. Plusieurs ouragans de catégorie 5 ont touché la Floride ces derniers années et décennies. Le dernier phénomène majeur remonte seulement à 2022 avec l'ouragan Ian qui a balayé la Floride avec des rafales allant jusqu'à 225km/h. Ian ayant entrainé la mort de 150 personnes rien que dans cet Etat américain et entre 67 à 113 milliards de dollars de dommages, il est l'un des ouragans les plus destructeurs qu'ait connu la Floride au cours du dernier siècle.