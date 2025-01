La cryptomonnaie de Trump peut-elle vous rendre riche ?

Donald Trump fait monter une fièvre d'achat avec le lancement de sa propre cryptomonnaie, déjà valorisée à plus de 35 milliards de dollars. Peut-il vous rendre riche ?

Le 18 janvier, Donald Trump a secoué la communauté crypto en lançant son propre "meme coin". Ce type de cryptomonnaie cherche à capitaliser sur l'engouement populaire autour d'une personnalité, d'un mouvement ou d'un phénomène viral. Le milliardaire a donc saisi l'occasion en baptisant ce nouvel actif numérique "Trump Meme".

L'annonce a eu lieu au cours du Crypto Ball, un gala des investisseurs en monnaies numériques donné en l'honneur du président élu. En quelques heures, le lancement de cette cryptomonnaie à son effigie a provoqué une importante fièvre d'achats. Sa valorisation globale est montée en flèche atteignant les 35 milliards de dollars ce dimanche. Un gain monétaire bienvenu pour le milliardaire initialement opposé aux cryptomonnaies. Durant sa récente campagne présidentielle, il a en effet opéré un revirement radical et n'a cessé de vanter les avantages de cette monnaie électronique depuis.

C'est pourquoi, avec le démarrage fulgurant du "Trump Meme", le républicain confirme encore un peu plus ce changement de cap. Grâce à cet actif numérique, qui le représente le poing levé avec les slogans "Fight, fight, fight" - prononcé en juillet 2024 après sa tentative d'assassinat en Pennsylvanie - le milliardaire monnaye déjà son nom et sa fortune pour fructifier sa trésorerie. Un acte "prédateur" pour le New York Times qui considère cette initiative comme "la dernière d'une série de mesures prises par Donald Trump qui brouillent la frontière entre son rôle au sein du gouvernement et les efforts continus de sa famille pour tirer profit de son pouvoir et de sa renommée mondiale".

© Trump - X

Une réserve de bitcoins en 2025 ?

Et pour cause : l'euphorie autour des cryptomonnaies aux États-Unis est alimentée par l'arrivée à la tête de la Maison Blanche de cet acteur favorable aux cryptomonnaies. En témoigne la promesse de Donald Trump d'élever le bitcoin au rang de priorité politique. Mais ce n'est pas tout... "Il a aussi dit qu'il ferait une réserve stratégique en bitcoins", note l'économiste Quentin Demé à RFI. "C'est aussi quelque chose d'assez fort comme déclaration, puisque se dire que le premier pays en termes de PIB que sont les États-Unis, qui feraient une réserve stratégique en bitcoin, ça changerait pas mal de choses sur le marché".

Malgré tout, la majorité des memecoins "disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus" selon Radio France. Il existe tout de même quelques rares exceptions, comme le "Dogecoin". Ces actifs numériques ont néanmoins des valorisations souvent extrêmement volatiles et il n'est pas rare que leur prix s'effondre. Le "Trump meme" est d'ailleurs montée à 75 dollars avant de se replier à 45 dollars dans la soirée du dimanche. À ce prix, les 800 millions de jetons à tomber dans l'escarcelle du président élu lui vaudraient tout de même 34 milliards de dollars. Le cours de sa monnaie fluctue encore en ce moment même à un rythme très soutenu.

Cette fortune le mènerait tout droit aux portes des vingt américains les plus riches des Etats-Unis avec un patrimoine évalué à 6,7 milliards de dollars par le magazine Forbes. Cependant, le bitcoin n'étant toujours pas reconnu comme une monnaie légale en France, les investissements dans cet actif restent "risqués", selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Attention donc si vous pensez vous enrichir avec Donald Trump, le pari de sa monnaie crypto pourrait être un coup d'éclat pour votre portefeuille mais aussi tourner au flop avec le vent.