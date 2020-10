Mort de Rania : que sait-on sur la maladie de cette star des réseaux sociaux ?

RANIA. Star des réseaux sociaux, l'adolescente de 16 ans Rania est décédée ce jeudi 15 octobre de la progéria, une maladie peu connue.

Elle était une star des réseaux sociaux Youtube et Tik Tok avec plus de 3,5 millions d'abonnés, Rania, adolescente âgée seulement de 16 ans, est décédée ce jeudi 15 octobre des suites du syndrome de Hutchinson-Gilford, également appelé progéria. Peu connue, cette maladie est un dysfonctionnement génétique qui provoque un vieillissement accéléré et une dégénérescence musculo-squelettique du corps et provoque également des maladies cardiovasculaires. Cette maladie, qui touche "seulement" une centaine de personnes dans le monde, n'a pas pour l'heure de traitement. Le mécanisme précis entraînant le vieillissement prématuré restant à élucider pour les chercheurs rend cette maladie incurable.

Connue pour son courage face à la maladie, sa bonne humeur permanente, Rania était très appréciée et particulièrement dans le monde des Youtubeurs et des réseaux. C'est d'ailleurs le youtubeur gamemixtreizeoff, qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Instagram : "J'y crois pas. On n'a pas l'impression qu'elle est partie" explique-t-il avant de lui rendre hommage. "J'ai l'impression que Dieu est tellement grand... 1 mois avant qu'elle parte, il l'a ramenée chez moi, elle a fait tout ce qu'elle a rêvé de faire. Elle a rêvé de percer sur Youtube, d'être connue, elle l'a eu. Elle a rêvé de faire une musique, elle l'a eue. J'ai l'impression que, tout ce qu'elle a rêvé, elle l'a eu en 1 mois et demi-2 mois".

Une pluie d'hommages

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient et pour lui rendre un dernier hommage, un rassemblement est prévu le samedi 17 octobre, à 15 heures, place de la Libération à Annemasse, là ou vivait Rania.

Grosse pensée à Rania et à toute sa famille.. On lui rend hommage ce matin dans le #MorningDeDifool pic.twitter.com/mjfOh1zVYL — Skyrock FM (@SkyrockFM) October 16, 2020

Un petit ange qui part trop tôt



Jaurais tellement voulu la prendre Dans mes bras et lui dire que cest Une fille extraordinaire !



Gros soutien à sa famille et à ses Proches !



REPOSE EN PAIX RANIA pic.twitter.com/m1xvaPKUue — Craky (@CrakyLP) October 16, 2020

Rania on pense fort à toi. Jaurai aimé te rencontrer. Pensée émue pour ta famille et bon voyage.. pic.twitter.com/itONPBE3iy — Tibo InShape (@TiboInShape) October 15, 2020