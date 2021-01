En 2007, Joe Biden brigue la Maison-Blanche et Barack Obama attaque sa première campagne présidentielle quand le premier décrit le second comme "le premier Afro-Américan populaire qui s'exprime bien, est intelligent et propre sur lui" après avoir moqué sa vision de la politique étrangère et son profil de gendre idéal.

Barack Obama, "premier Afro-Américain populaire à s'exprimer bien"

Joe Biden s'excusera pour cette raillerie aux relents racistes. Obama, peu rancunier, fera de lui son colistier.