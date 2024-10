Mort brutale de Liam Payne, ex-membre des One Direction en Argentine : que s'est-il passé ?

"Une fracture de la base du crâne, une blessure très grave"

"D'après ce que l'équipe a vu, apparement il y avait une fracture de la base du crâne, une blessure très grave", peut-on lire dans les colonnes de La nacion au sujet de la mort de Liam Payne dans la capitale argentine après une chute de plus d'une dizaine de mètres. Le procureur Le procureur et la juridiction de la région travaillent sur le dossier. La police municipale est également dépêchée. L'affaire relève du parquet pénal et correctionnel n°14, dirigé par le procureur Andrés Esteban Madrea et la secrétaire María Florencia Lavaggi.