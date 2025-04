Jean-Jacques Goldman sort une nouvelle chanson : cette demande inattendue qui l'a fait sortir de sa retraite

Jean-Jacques Goldman signe un nouveau titre disponible ce vendredi 11 avril. L'artiste, qui n'interprète pas cette chanson, rend hommage à une cause qui lui est chère.

Un retour discret mais puissant pour Jean-Jacques Goldman. Retiré de la scène musicale depuis 2016, le chanteur signe un titre disponible inédit depuis ce vendredi 11 avril, On sera là, une chanson engagée dédiée aux blessés de guerre. Ce morceau a été spécialement écrit pour deux jeunes artistes, Eloïz et Yvard.

La chanson a été révélée en avant-première le jeudi 10 avril à la salle Pleyel, à Paris, lors du concert intitulé Sentinelles d'un soir. Cet événement à but non lucratif, organisé par le Bleuet de France, visait à soutenir les anciens combattants, les victimes de guerre et de terrorisme, ainsi que les pupilles de la nation. Pendant le concert, un message de l'artiste se disant "heureux et fier de pouvoir aider le Bleuet de France, qui accompagne ceux qui nous protègent et leurs familles" a été diffusé. "Bon concert à tous. Amicalement. JJG", a-t-il signé.

Le fruit d'une "rencontre heureuse"

Cette chanson écrite par Jean-Jacques Goldman est surprise alors que l'artiste n'est pas sorti de sa retraite depuis 2016. Si le chanteur n'a pas prévu de remonter sur scène, il a accepté de reprendre la plume à son nom après une demande particulière formulé par les Bleuets de France. "Une personne avec qui on travaille connaissait une autre personne, qui lui-même connaissait un très proche de Jean-Jacques Goldman", a expliqué le général Loïs Mizon, gouverneur militaire de Paris auprès de BFMTV. "Et il se trouve que Jean-Jacques Goldman garde un très grand souvenir de son service militaire dans l'armée de l'air", a-t-il ajouté. "Il s'est dit pourquoi pas offrir une chanson aux blessés et aux familles endeuillées des armées". Une "rencontre heureuse" et inattendue en somme.

Pour chanter le texte inédit de Jean-Jacques Goldman, deux jeunes artistes ont été choisis avec soin. Eloïz et Yvard, tous deux sont d'anciens membres de la gendarmerie attachés à l'action des Bleuets de France. Ancienne militaire révélée au grand public dans La France a un incroyable talent, Eloïz s'est taillée une place remarquée dans le paysage musical grâce à son single Hey Bro. À ses côtés, Yvard, ancien gendarme mobile engagé dans des missions antiterroristes et blessé sur le terrain, a lui aussi trouvé une seconde voie dans le rock.

Les artistes ont semble-t-il apprécier cette rencontre avec Jean-Jacques Goldman. "Il est très studieux", raconte Eloïz sur BFMTV. "Il sait ce qu'il veut. Il aime quand tout est carré et comme il l'a imaginé. En revanche, il laisse vraiment libre de donner notre avis, nos retours".

De nombreux artistes en soutien au Bleuet de France

À l'occasion du concert en soutien au Bleuet de France, plusieurs artistes étaient à l'affiche : Jacky Mascarel, fidèle compagnon de route de Jean-Jacques Goldman, mais aussi David Hallyday, Anggun, Chimène Badi, Esmée, Grégoire, Petit K, ou encore Stéphane ont prêté leur voix à cette soirée placée sous le signe de la solidarité.

Neuf ans après avoir officiellement pris sa retraite musicale, Jean-Jacques Goldman avait été aperçu en mars dernier dans un prestigieux studio de l'ouest parisien. "Retrouvailles de l'amitié avec deux des personnes les plus importantes pour moi, qui m'ont donné la possibilité de me réaliser dans ma passion à une époque où j'avais tout à prouver… Robert, et bien sûr Jean-Jacques Goldman", avait publié sur Facebook le chanteur Jacques Veneruso, révélant au grand jour le retour en studio de la personnalité préférée des Français. D'après le quotidien de la capitale, Jean-Jacques Goldman et son frère Robert auraient loué le studio afin de superviser l'enregistrement de ce nouveau titre écrit par l'interprète de Quand la musique est bonne.