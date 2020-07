"Composition du gouvernement Castex : la liste des ministres"

GOUVERNEMENT. L'annonce a été faite depuis l'Elysée ce lundi 6 juillet. Voici la composition du gouvernement Castex avec la liste complète des ministres nommés par Emmanuel Macron...

La composition du gouvernement Castex a été dévoilée ce lundi 6 juillet 2020 par le secrétaire général de la présidence de la République Alexis Kohler, sur le perron de l'Elysée. Après avoir choisi un nouveau Premier ministre vendredi en la personne de l'ancien "Monsieur déconfinement", ancien maire LR de Prades dans les Pyrénées-Orientales, Emmanuel Macron a opté dans ce nouveau gouvernement pour une liste d'une vingtaine de ministres et de ministres délégués. Un "gouvernement de mission et de rassemblement" qui devra mettre en oeuvre une politique de "relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore de "défense de la souveraineté européenne" selon les messages du chef de l'Etat lui-même sur les réseaux sociaux.

Deux nominations surprises ont été faites pour ce nouveau gouvernement. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, a été nommée à la Culture à la place de Frank Riester qui se voit attribuer un poste de ministre délégué au Commerce extérieur, ce qui sonne comme une rétrogradation. Autre gros coup d'Emmanuel Macron : la nomination de l'avocat Eric Dupond-Moretti à la Justice. Un caractère fort et un personnage médiatique qui s'est récemment illustré dans une critique acerbe du parquet national financier à la suite de révélations dans l'affaire dite Paul Bismuth.

Une longue liste de ministres reconduits

Pour le reste, les grands équilibres du précédent gouvernement demeurent, avec des ministres importants issus de la droite comme Bruno Le Maire à l'Economie ou Gérald Darmanin qui passe du Budget à l'Intérieur, mais aussi du PS comme Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères et Florence Parly aux Armées. Une ex-Verte devenue LREM, Barbara Pompili, prend en charge un super-ministère de la Transition écologique avec deux ministres délégués, Emmanuelle Wargon (Logement) et Jean-Baptiste Djebbari (Transports). Quelques nouveaux portefeuilles sont créés, comme celui de la Citoyenneté, confiée à Marlène Schiappa, celui de la Mer à Annick Girardin ou celui de la Transformation et de la fonction publique pour Amélie de Montchalin.

Emmanuel Macron devrait fixer le cap à cette équipe à l'occasion d'une nouvelle intervention, probablement une interview à la télévision le jour de la fête nationale du 14 juillet, renouant avec une tradition présidentielle qu'il avait supprimée. Jean Castex, qui avait prévu sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée en milieu de semaine, devra attendre cette prise de parole présidentielle pour, selon une source parlementaire non confirmée par Matignon, prononcer le lendemain ou le surlendemain une déclaration de politique générale devant l'Assemblée.

Le gouvernement se réunira pour la première fois en Conseil des ministres mardi à 15h. Au total, la nouvelle équipe compte 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d'Etat. D'autres secrétaires d'Etat pourraient être nommés prochainement. Voici la composition complète de ce nouveau gouvernement Jean Castex I.

Premier ministre, chef du gouvernement : Jean Castex

Ministre de l'Europe des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili

Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire

Ministre des Armées et de la Défense : Florence Parly

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion : Elisabeth Borne

Ministre des Outre-Mer : Sébastien Lecornu

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Eric Dupond-Moretti

Ministre de la Cohésion et des Territoires : Jacqueline Gourault

Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot

Ministre de la Santé et des Solidarités : Olivier Véran

Ministre de la Mer : Annick Girardin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Julien Denormandie

Ministre de la Fonction et de la Transformation publique : Amélie de Montchalin