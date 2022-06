"Gouvernement Borne : les ministres d'Elisabeth Borne maintenus, pourquoi ?"

GOUVERNEMENT. Le gouvernement Borne profite d'un sursis après le refus de la démission de courtoisie de la Première ministre par Emmanuel Macron. Un souhait d'Elisabeth Borne elle-même qui repousse les modifications du gouvernement.

[Mis à jour le 21 juin 2022 à 11h49] Le gouvernement Borne joue les prolongations et tant pis pour le respect de la tradition républicaine. La coutume veut qu'au lendemain des élections législatives, le chef du gouvernement remette une démission de courtoisie au président de la République, si Elisabeth Borne l'a fait avec un peu de retard elle aurait visiblement pu s'en passer puisqu'Emmanuel Macron a refusé la démission de la Première ministre "afin le gouvernement reste à la tâche" a déclaré l'Élysée à l'AFP. Le scénario est des plus inhabituels mais oblige l'actuel gouvernement à rester en place et aux ministres à remplir leur fonction jusqu'à nouvel ordre.

A situation exceptionnelle, réunion exceptionnelle : Elisabeth Borne réunira l'ensemble du gouvernement à Matignon en début d'après-midi toujours selon de l'AFP. D'après Franceinfo "la situation politique mais aussi les chantiers d'urgence en cours" seront au cœur du rendez-vous. "On ne peut pas se permettre d'avoir un gouvernement qui expédie les affaires courantes et qui ne puisse pas agir et gérer les urgences pour les Français", a confié l'entourage de Matignon au média. Les trois ministres battues aux élections législatives, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin, et donc contraintes à la démission selon la dure règle décidée par l'Élysée sont également conviéee. Faut-il y voir le signe du report de leur démission ?

Selon les bruits de couloirs, si le gouvernement Borne reste en place plus longtemps que prévu c'est à la demande de la Première ministre et surtout à cause d'un calendrier serré dans lequel des décrets de taille doivent être signés mais aussi en raison de l'agenda international d'Emmanuel Macron lui aussi très chargé ces prochains jours.

Le gouvernement Borne maintenu après les législatives, pourquoi ?

Même si les changements se font à la marge, le gouvernement a pour habitude de changer après les élections législatives. En 2017, la transition entre le gouvernement Philippe I et Philippe II s'était faite au surlendemain de l'élection des députés. Cette année, Elisabeth Borne verra son gouvernement maintenu plusieurs jours après les scrutins grâce au refus de la démission de courtoisie de la Première ministre par Emmanuel Macron. Une décision qui selon l'entourage d'Elisabeth Borne au Monde vient de la cheffe du gouvernement elle-même : "La première ministre a plaidé pour rester afin d'avoir les outils pour faire face à la situation et aux urgences des Français, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un gouvernement démissionnaire et en gestion des affaires courantes". Le chef de l'Etat se serait rangé du même avis comme en témoigne la justification de l'Élysée à l'AFP qui explique que la démission a été refusée "afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours".

La calendrier politique explique aussi le maintien du gouvernement Borne puisqu'"il y a beaucoup de décrets à prendre dans les jours à venir, dont la revalorisation du point d'indice, la deuxième phase de Parcoursup, le bonus-malus auto, la mise en œuvre des mesures urgence de la mission Braun, les primes à l'apprentissage", a précisé une source à l'AFP. En l'absence de gouvernement, ces mesures seraient laissées en suspens et ce n'est pas un scénario envisageable pour l'exécutif.

Le gouvernement Borne pourrait aussi devoir sa prolongation à l'agenda international d'Emmanuel Macron qui s'envole jeudi 23 juin pour une série de sommets. Or, en son absence le chef de l'Etat ne peut pas laisser la France sans Premier ministre et sans gouvernement ce qui aurait été le cas s'il avait accepté la démission d'Elisabeth Borne, a expliqué un conseiller au Parisien. Un ensemble de circonstances qui pourrait repousser la démission du gouvernement Borne à la semaine prochaine, minimum.

Quelle est la composition du gouvernement Borne ?

Le gouvernement Borne a été nommé le 20 mai 2022, quatre semaines après la réélection d'Emmanuel Macron a la présidence et seulement un mois avant les élections législatives dont les résultats augurent souvent des changements dans la composition du gouvernement. Le scrutin législatif est depuis passé et si des changements auront bien lieu comme le remplacement de la ministre de la Transition écologique, de la ministre de la Santé et de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, pour l'heure aucun n'a été officialisé. Retrouvez en suivant la liste complète des ministres nommés au gouvernement Borne.

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupond-Moretti

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra

Deux ministres sont contraintes de quitter leur fonction après leur défaite aux élections législatives : la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin et la ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon. Si la deuxième a déjà remis sa démission au chef de l'Etat, le refus de la démission d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron semble retarder le remplacement des ministres. Elles sont, comme tous les membres du gouvernement convoquées à Matignon pour une réunion ce mardi 21 juin.

La liste des ministres délégués :

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune

secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement : Olivia Grégoire

secrétaire d'Etat, chargée de l'Enfance : Charlotte Caubel

secrétaire d'Etat, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux : Chrysoula Zacharopoulou

La secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Bénin, doit elle aussi abandonner sa fonction gouvernementale après sa défaite aux élections législatives. Son remplaçant sera nommé lors de l'annonce du nouveau gouvernement. Par la même occasion la liste exhaustive des secrétaires d'Etat sera complétée.