"Gouvernement Macron : quel avenir pour les ministres en poste ?"

GOUVERNEMENT. Les actuels ministres d'Emmanuel Macron seront-ils reconduits dans leurs fonctions ? Voici ce qui devrait les attendre.

[Mise à jour le 10 mai à 17h05] Ils resteront donc en poste jusqu'au bout du bout. Les actuels ministres vont encore devoir faire preuve de patience avant de connaître le sort que leur a réservé Emmanuel Macron. Plus de deux semaines après la réélection du président de la République, tout le gouvernement de Jean Castex joue les prolongations. Une situation particulière, dans une atmosphère soit pesante, soit légère, selon la situation de chaque ministre. Alors que se termine le premier mandat d'Emmanuel Macron, aucune grande réforme ou aucun texte de loi important n'est travaillé. Seules les "affaires courantes" sont expédiées par les détenteurs d'un portefeuille, histoire de faire passer le temps en attendant la sentence. Mais au juste, en quoi consiste cette tâche ? Il s'agit de simplement signer des arrêtés ou circulaires. Tout autre acte plus politique, tels qu'un projet de loi ou des décrets, ne peut être initié. Alors, dans l'attente de l'officialisation du nouveau gouvernement, l'heure est plutôt aux cartons sous les ors de la République. Pour certains ministres, ils seront fermés définitivement, quelques-uns ayant d'ores et déjà annoncé leur choix de se retirer de la vie politique. D'autres attendent avec fébrilité les arbitrages du chef de l'Etat, dans l'espoir d'être reconduits. D'ici l'annonce du verdict, attendu en début de semaine prochaine, ordre a été passé de ne pas faire de faux-pas, principalement médiatique. Au terme d'un premier quinquennat conclu en compagnie de 42 ministres, Emmanuel Macron formera-t-il l'ossature de son futur gouvernement autour de personnalités déjà détentrices d'un portefeuille ou donnera-t-il un grand coup de pied dans la fourmilière pour ne conserver que quelques bribes de son actuelle architecture ministérielle ? Ministre par ministre, on fait le point.

Les termes sont accolés avec insistance ces derniers jours. Mais leur alliance est constitutionnellement impropre. Car si l'on parle d'un gouvernement Macron, la formule plus précise parle d'un gouvernement du nom du Premier ministre. En effet, selon l'article 8 de la Constitution, il revient au Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République, lequel nomme alors chaque ministre dans ses fonctions. Mais la réalité politique est toute autre et la marge de manoeuvre du Premier ministre est minime, voire inexistante. C'est bel et bien le chef de l'Etat qui choisit les membres du gouvernement, bénéficiant, pour sa part, de la légitimité du suffrage universel direct et de l'autorité suprême. "Proposer, c'est formel. Tout se fait avant, à l'Élysée. Le Président peut avoir consulté le Premier ministre. Mais c'est le Président qui a la décision. Il n'y a pas de marge, du fait que le Président nomme et révoque le Premier ministre. Le Premier ministre peut avoir des idées mais, au bout du bout, c'est le Président qui tranche", expliquait Roger Karoutchi, 1er vice-président du Sénat et ancien secrétaire d'Etat sous Sarkozy, à Linternaute. Si, au regard de la Constitution, parler d'un "gouvernement Macron" est donc incorrect, dans les faits, cela colle davantage à la réalité politique.

Gouvernement Castex : les ministres qui pourraient rester et partir

Jeudi 28 avril 2022, le gouvernement Castex se réunira pour la dernière fois en Conseil des ministres. Une ultime réunion, près de deux ans après sa constitution (6 juillet 2020), au lendemain des élections municipales qui ont porté Édouard Philippe à la maire du Havre. Quelques ajustements ont eu lieu en cours de route sans entraîner de profond remaniement. Mais désormais, les jours de ces ministres semblent compter et l'heure est davantage à plier boutique qu'à s'installer un peu plus sous les ors de la République. Car si le sort définitif réservé à l'actuel gouvernement ne sera officiellement connu que lors de l'annonce du prochain gouvernement, de nombreuses indiscrétions laissent entendre ce qu'il devrait advenir des détenteurs actuels d'un portefeuille. Tour d'horizon ministre par ministre.

Au jeu des pronostics, qui fait fureur avant ce remaniement, nous avons tenté d'évaluer les chances de maintien ou de départ de chaque membre de l'actuel gouvernement. ⚈ forte probabilité de départ, ⚈ maintien incertain ou avenir flou, ⚈ forte chance de présence dans le futur gouvernement.

⚈ Jean Castex, Premier ministre, chef du gouvernement :

Jean Castex va, d'ici peu, remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement, comme le veut la tradition. Et Emmanuel Macron ne va pas le reconduire dans ses fonctions de Premier ministre, c'est une quasi-certitude. Toutefois, le locataire de Matignon pourrait être replacé dans un ministère : il lorgnerait sur la Justice ou l'Education nationale a avancé Le Figaro le 26 avril. Ce cas de figure d'un Premier ministre devenant simple ministre dans le gouvernement suivant n'a, jusqu'ici, jamais été connu sous la Ve République.

⚈ Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe des Affaires étrangères :

Il apparaît comme un indéboulonnable : dix ans que Jean-Yves Le Drian est ministre. Après la Défense sous François Hollande, c'est des Affaires étrangères dont avait hérité l'ex-député et ancien président de la région Bretagne. Malgré le contexte international et la guerre en Ukraine, le septuagénaire devrait quitter le quai d'Orsay affirme le JDD.

⚈ Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et solidaire :

Propulsée numéro 3 du gouvernement, l'écologiste ne connaît pas encore son avenir. Si elle n'apparaît pas comme une irremplaçable, son profil "vert" pourrait correspondre au virage que souhaite amorcer Emmanuel Macron lors de sa seconde mandature. Un poste similaire ? Bras droit du Premier ministre dans l'un des deux ministères chargés de la planification énergétique pour l'un, de la planification écologique territoriale pour l'autre ? Voire Matignon ? Le mystère autour de son futur reste entier.

⚈ Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports :

Voilà un inoxydable du quinquennat d'Emmanuel Macron. En ayant passé l'ensemble des cinq ans de la première mandature à l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer est devenu le ministre à la plus longue longévité à ce poste. Non sans provoquer des tensions, tant avec la réforme du bac ou l'annonce des protocoles Covid qu'en interne. S'il semble que l'ancien recteur n'apparaîtra pas dans le prochain organigramme gouvernemental, il s'est dit "prêt à continuer" à son poste, le 21 avril, sur Radio J.

⚈ Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance :

C'est l'un des symboles des prises d'Emmanuel Macron à la droite et de son premier quinquennat. Comme Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire a passé cinq ans dans un même ministère, celui de l'Economie. A Bercy, cet ex-LR a notamment mis en place les nombreux dispositifs d'aides durant la crise du Covid. Mais après les finances, le quinqua vise un nouveau maroquin : celui de l'Education nationale avancent Le Figaro et Libération, voire de Premier ministre. Mais la deuxième option apparaît illusoire. D'ici à ce qu'il conserve ses prérogatives financières ?

⚈ Florence Parly, ministre des Armées et de la Défense :

Discrète ministre depuis cinq ans, elle devrait quitter toute fonction gouvernementale, là aussi, comme Le Drian, malgré la guerre en Ukraine, comme l'annonce le JDD.

⚈ Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur :

Quel sort va réserver Emmanuel Macron à Gérald Darmanin ? Ministre décrié par une partie de l'opinion publique, le "premier flic de France" serait en lice pour faire partie de ces ministres qui seraient reconduits dans le prochain gouvernement. Au même poste ? Dans un autre ministère ? Le flou demeure. Mais ce proche de Sarkozy ne devrait pas sauter. Histoire d'envoyer un message à la droite.

⚈ Elisabeth Borne, ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion :

Elle est celle qui concentre la majorité de l'attention ces jours-ci. Et si Elisabeth Borne devenait Première ministre ? La rumeur court depuis quelques temps, mais rien n'affirme (ni n'infirme) la tendance. Après les Transports et la Transition écologique, l'ex-patronne de la RATP devenue ministre du Travail devrait être l'une des chevilles ouvrières du futur gouvernement.

⚈ Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer :

Proche d'Emmanuel Macron, son nom a, un temps, circulé pour Matignon, avant de disparaître. Mais Sébastien Lecornu ne devrait pas disparaître des radars ministériels. L'un des représentants du flanc droit du chef de l'État pourrait décrocher de nouvelles fonctions avance Le Point. Le ministère des Armées serait un point de chute envisagé selon le JDD.

⚈ Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Garde des Sceaux :

Après la nomination surprise, Eric Dupond-Moretti se dirige vers un départ qui le sera bien moins. Pas en odeur de sainteté avec les magistrats, mis en examen pour prise illégale d'intérêts, le célèbre avocat devrait, sauf retournement de situation, dire adieu à la place Vendôme indiquent Franceinfo et le JDD.

⚈ Joël Giraud, ministre de la Cohésion et des Territoires :

Nommé en mars 2022 à la suite du départ de Jacqueline Gourault pour le Conseil constitutionnel, son nom n'apparaît nulle part, ni dans les possibles départs que les éventuelles reconductions.

⚈ Roselyne Bachelot, ministre de la Culture :

Egalement propulsée dans le gouvernement à la surprise générale, Roselyne Bachelot devrait cesser toute activité ministérielle. A 75 ans, celle qui fut également ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy est pressentie pour rendre son tablier, comme le notent Franceinfo et le JDD.

⚈ Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités :

L'une des figures du gouvernement souhaiterait s'afficher autrement que comme le "ministre du Covid". Après deux ans rythmées par l'épidémie, Olivier Véran aspirerait à décrocher un autre ministère selon France Inter. Lequel ? Libération évoque l'hypothèse de l'Education nationale.

⚈ Annick Girardin, ministre de la Mer :

Pour sa part très discrète dans un ministère confidentiel, Annick Girardin va quitter ses fonctions et ne sera pas du prochain gouvernement a affirmé le JDD.

⚈ Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation :

Le même sort attend la patronne d'un ministère pourtant, pour sa part, bien plus exposé, certifient France Inter et le JDD. Présente depuis 2017, elle a mené, avec Jean-Michel Blanquer, la très décriée loi ORE (Orientation et réussite des étudiants) entraînant, entre autres, une forme de sélection à l'entrée à l'université.

⚈ Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation :

Il ferait, comme Elisabeth Borne, partie des petits papiers pour être nommé Premier ministre. Cheville ouvrière du lancement d'En Marche en 2017, acteur de la campagne de 2022, ce "Macron bis", tel qu'il est présenté, devrait incontestablement rester dans le prochain gouvernement, parie la plupart des médias. Le secrétariat général de l'Elysée est également évoqué par le JDD en plus de Matignon.

⚈ Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction et de la Transformation publiques :

Ce pourrait être l'une des figures montantes de la Macronie. Après les Affaires européennes, puis la Transformation et la Fonction publiques, la trentenaire pourrait être replacée en tant que porte-parole, souligne Le Figaro.

Au-delà des ministres, le gouvernement Castex est également composé de ministres délégués et de secrétaires d'Etat, dont certains sont particulièrement en vue. Eux aussi, dont les missions sont autant encadrées que celles des ministres, se livrent une certaine bataille pour tenter de se placer dans le futur gouvernement. Passage en revue de l'avenir des principaux d'entre eux.

⚈ Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement :

Le benjamin du gouvernement, rapporteur de la parole élyséenne et ministérielle, est l'un des politiques les plus appréciés dans l'opinion. A tout juste 33 ans, celui qui s'est fait élire député des Hauts-de-Seine en 2017 devrait conserver une fonction au sein du nouvel organigramme. Et prendre en galons. Il lorgnerait le ministère de l'Education nationale selon Le Figaro. La suite logique pour celui qui fut secrétaire d'Etat de Jean-Michel Blanquer durant près de deux ans ? Libération, de son côté, évoque le Budget.

⚈ Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports :

Successeur d'Elisabeth Borne aux Transports après que cette dernière a hérité du portefeuille de la Transition écologique mi-2019, tout en restant sous sa coupe puis celle de Barbara Pompili, Jean-Baptiste Djebbari va raccrocher indique le JDD. Il avait été en première ligne face à la grève lancée à la RATP et la SNCF en décembre de la même année.

⚈ Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports :

Ministre des Sports reléguée au rang de ministre déléguée des Sports, l'ancienne championne de natation militerait pour conserver sa fonction à l'approche des Jeux olympiques de 2024 à Paris, dossier principal de son ministère. Mais le flou demeure à son sujet.

⚈ Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics :

Successeur de Gérald Darmanin, ce Socialiste d'origine incarne l'aile gauche de la Macronie et semble bien perçu par Emmanuel Macron. De quoi lui conférer une légitimité pour être maintenu dans le prochain gouvernement ? Le Point évoque le portefeuille de la Défense, tout comme le JDD.

⚈ Marlène Schippa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté :

L'une des figures du quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas certaine de retrouver une place parmi l'exécutif. Si l'ancienne secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes souhaiterait rester au cœur du pouvoir, le chef de l'Etat ne songerait pas particulièrement à lui accorder une nouvelle place parmi ses équipes note le JDD.

⚈ Clément Beaune, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères :

Fidèle allié de l'ombre d'Emmanuel Macron, l'ex-conseiller de l'alors ministre de l'Economie, devenu conseiller spécial du chef de l'Etat sur les questions européennes et son représentant au G20, a naturellement hérité du maroquin européen peu après. Mais alors qu'il brigue un poste de député, le quadra ne dirait pas non à un nouveau ministère tourné vers les finances prévient Le Point. Son vœu va-t-il se concrétiser ?

⚈ Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles :

Il ne rempilera pas. Après sept ans aux côtés d'Emmanuel Macron, Adrien Taquet a annoncé, vendredi 29 avril, sur les réseaux sociaux, se retirer de la vie politique pour se "consacrer un peu plus de temps à mes proches et à ma propre famille". En 2017, il avait été élu député des Hauts-de-Seine avant d'intégrer le gouvernement en janvier 2019.

⚈ Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique

Lui aussi a annoncé publiquement sa décision. Premier trésorier de LREM devenu secrétaire d'Etat après avoir été conseiller d'Emmanuel Macron, Cédric O va rejoindre le privé dès l'expiration de son poste gouvernemental. "C'est très bien d'aller faire autre chose et de s'aérer l'esprit, et par ailleurs j'ai envie de voir mes enfants", avait-il indiqué à Libération.

La date exacte n'a pas encore été arrêtée. Mais une chose est sûre, le nouveau gouvernement ne sera pas dévoilé avant le vendredi 13 mai 2022, inclus. Emmanuel Macron entend conserver en poste l'organisation actuelle jusqu'à l'issue officielle de son premier mandat. Ce n'est qu'après qu'il dévoilera le nom du prochain Premier ministre, nommant, peu de temps après, les nouveaux ministres. Ces derniers devraient être connus au début de la semaine du 16 mai.