Manifestations pass sanitaire : des débordements ? Quelles manifestations prévues samedi 31 juillet ?

Nouveau samedi de manifestations contre le pass sanitaire un peu partout en France avec de gros cortèges à Paris, Montpellier ou encore Marseille. Le programme.

Si le week-end s'annonce très chargé sur les routes pour le chassé-croisé entre les juilletistes et aoûtiens, la journée de samedi s'annonce également tendue dans les rues de France avec plusieurs manifestations organisées contre la mise en place du pass sanitaire, voté et acté par l'Assemblée et le Sénat il y a quelques jours. Selon les premières estimations d'une source policière citée par France Info, 160 000 personnes sont attendues dans les cortèges ce samedi 31 juillet. Un chiffre sensiblement identique à la semaine dernière comme l'indique cette même source. Près de 3000 policiers seront notamment engagés dans la capitale, zone très sensible avec près de 10 000 manifestants attendus.

À Paris, près de 10 000 manifestants et 3 000 policiers seront présents. Quatre manifestations ont été déclarées, dont deux importantes avec la première qui fait suite à l'appel de Florian Philippot, le patron des Patriotes, qui partira de Montparnasse, et celle qui sera au départ de la station de métro Villers, en direction de la place de la Bastille. Des appels sur les réseaux sociaux ont également été lancés pour marcher sur les Champs-Élysées avec la crainte du retour des "gilets jaunes" obligeant une partie des policiers à se rendre dans cette zone.

Le premier cortège partira à midi de la place Palais Royal (1er), et doit arriver à la place Pierre Laroque (7e), où il se dispersera après 19h.

Le deuxième cortège partira de la place Joachim du Bellay (1er), à 14 heures, et en direction de la place du Palais Royal (1er), qu'elle doit occuper jusqu'à 21 heures.

Le troisième cortège partira du métro Villiers (entre le 8e et le 17e) à 14 heures et rejoint la Bastille (11e) vers 19 heures.

Le quatrième mené par Florian Philippot partira de Montparnasse (14e) à 14h30 jusqu'à la Place de Fontenoy (7e), vers le ministère de la Santé, jusqu'à 19 heures.

Comme expliqué plus haut, ils seront probablement aux alentours de 160 000 à défiler un peu partout en France contre l'instauration du pass sanitaire.

Liste (non exhaustive) des manifestations attendues ce samedi dans toute la France contre le #PassSanitaire et le projet de loi du gouvernement. #manif31juillet #manifs31juillet



Plus de 3 000 manifestants sont attendus à Montpellier, mais aussi à Toulon, Bordeaux, Nice, Marseille, Metz, Strasbourg, Besançon, Nantes et Pau. Dijon, Montpellier, Nantes, Valence et Grenoble feront l'objet d'une surveillance particulière par les forces de l'ordre. Dans le détail :