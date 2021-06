Remaniement ministériel : après les élections, quels changements au gouvernement ?

Réajustements ou remaniement en profondeur ? Après les élections, Emmanuel Macron pourrait procéder à des modifications de l'équipe ministérielle, dans l'optique de resserrer le gouvernement, à un an de l'élection présidentielle.

Faut-il s'attendre à un remaniement ministériel à l'issue des élections régionales et départementales, dont le second tour à lieu ce dimanche 27 juin ? C'est très probable. Au sommet de l'Etat, les réflexions sont lancées depuis quelques semaines sur le plan d'action à initier en vue de la campagne présidentielle, qui occupera tous les esprits après l'été. Un conseiller d'Emmanuel Macron se montre même catégorique, dans une confidence livrés à nos confrères de France Inter : "Dans la semaine du 5 juillet, il y aura un remaniement", avance-t-il, tout en pronostiquant "quelques ajustements".

Mais les résultats aux élections, qui s'annoncent déjà assez désastreux pour la majorité présidentielle, pourrait bien inciter le président de la République à impulser un changement de ton et initier un nouveau cycle. "Cela ira au-delà d'un remaniement technique", assure d'ailleurs un autre proche du chef de l'Etat au même média. "Il faut, pour 2022, un dispositif plus resserré, plus politique", ajoute-t-il, posant de fait la question de l'incarnation de l'action gouvernementale, au moment où les Français songeront à l'élection présidentielle du prochain printemps. Emmanuel Macron pourrait être tenté de remplacer les personnalités les plus "techno" pour des figures plus médiatiques et à l'aise pour vanter le bilan de l'exécutif.

A Matignon, les conseillers de Jean Castex semblent plutôt convaincus qu'il n'y aura pas de changement de Premier ministre. "Macron parle aux jeunes, Castex aux plus âgés. Macron aux CSP plus, Castex aux CSP moins. À quoi bon aller griller un talent pour quelques mois avant un nouveau quinquennat ?", argumente un proche du chef du gouvernement après de France Inter.

