"Remaniement ministériel : les secrétaires d'Etat enfin nommés ?"

Plus de deux semaines ont passé depuis la nomination des nouveaux ministres et toujours pas de secrétaires d'Etat dans le nouveau gouvernement. Le remaniement, suite et fin, devrait intervenir très prochainement.

[Mis à jour le 23 juillet 2020 à 16h30] L'attente doit être longue pour les aspirants secrétaires d'Etat, dont le - plus vraiment nouveau - gouvernement Castex est toujours dépourvu. Plus de deux semaines ont passé, les ministres sont déjà bien installés, mais l'équipe gouvernementale n'est pas encore au complet. Cela ne devrait plus tarder. Selon les indiscrétions apparues dans les médias ces derniers jours, l'exécutif a voulu laisser passer la double-séquence interview d'Emmanuel Macron du 14 juillet et déclaration de politique générale de Jean Castex.

Le chef de l'Etat s'est ensuite consacré à l'accord du plan de relance économique européen post-coronavirus, finalement conclu à Bruxelles en début de semaine après de longues nuits de négociations. Voilà pour les contraintes du calendrier, mais il semblerait également que le casting ait ressemblé - ou ressemble toujours - à un casse-tête pour le duo Macron-Castex. Ou comment résoudre une équation complexe : donner du grain à moudre à la majorité parlementaire en nommant des députés LREM qui se bousculent au portillon, intégrer des élus MoDem, qui, pour rappel, permettent à Emmanuel Macron de garder la main à l'Assemblée, sans oublier de toujours élargir un peu plus le spectre gouvernemental. La liste des noms semble donc bien compliquée à dresser, d'autant plus que le choix des portefeuilles est lui aussi sujet à réflexion.

"Tout le monde veut monter sur la vache"

Le précédent gouvernement ne comptait pas moins de dix-sept secrétariats d'Etat, mais bien moins de ministres, si l'on compte les ministres délégués, que le nouveau : seize contre trente désormais. Alors, quel maroquin garder, faire naître ou disparaître ? Les travaux ne manquent pas pour le gouvernement, qui ne devra oublier personne (retraites, jeunesse, numérique, handicap...).

En tout cas, une chose est sûre, les prétendants ne manquent pas. "Ma boîte mail est saturée de demandes. C'est le rodéo, tout le monde veut monter sur la vache", confiait tout récemment un ministre important au Parisien, quant un potentiel entrant au gouvernement s'agace : "Là, ça commence à urger quand même. Deux semaines sans secrétaires d'Etat, ça fait long. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait attendu autant de temps par le passé. C'est bien mignon un secrétaire d'Etat, mais c'est quand même utile !".

En savoir plus

Premier ministre, chef du gouvernement : Jean Castex

Les ministres

Ministre de l'Europe des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili

Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire

Ministre des Armées et de la Défense : Florence Parly

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion : Elisabeth Borne

Ministre des Outre-Mer : Sébastien Lecornu

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Eric Dupond-Moretti

Ministre de la Cohésion et des Territoires : Jacqueline Gourault

Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot

Ministre de la Santé et des Solidarités : Olivier Véran

Ministre de la Mer : Annick Girardin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Julien Denormandie

Ministre de la Fonction et de la Transformation publique : Amélie de Montchalin

Les ministres délégués

Ministre délégué aux Relations avec le Parlement : Marc Fesneau

Ministre déléguée à l'Egalité hommes-femmes, aux Droits et à l'Egalité des chances : Elisabeth Moreno

Ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité : Frank Riester

Ministre déléguée au Logement : Emmanuelle Wargon

Ministre délégué aux Transports : Jean-Baptiste Djebbari

Ministre délégué aux Comptes publics : Olivier Dussopt

Ministre déléguée à l'Industrie : Agnès Panier Runacher

Ministre délégué aux PME : Alain Griset

Ministre déléguée aux Sports : Roxana Maracineanu

Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants : Geneviève Darrieussecq

Ministre déléguée à la Citoyenneté : Marlène Schiappa

Ministre déléguée à l'Insertion : Brigitte Klinkert

Ministre déléguée chargée de la Ville : Nadia Hai

Ministre déléguée à l'Autonomie : Brigitte Bourguignon

Secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement : Gabriel Attal

En réalité, de très nombreux ministres du dernier gouvernement Philippe restent aux responsabilités comme : Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Jean-Michel Blanquer (Education, mais aussi cette fois Jeunesse et Sports), Bruno Le Maire (Economie), Florence Parly (Défense), Jacqueline Gourault (Territoires), Olivier Véran (Santé), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) restent à leur poste. Ont quitté leur ministère pour un autre : Gérald Darmanin qui passe du Budget à l'Intérieur, Elisabeth Borne de la Transition au Travail et à l'Emploi, Sébatien Lecornu des Collectivités aux Outre-Mer, Annick Girardin qui hérite d'un tout nouveau ministère de la Mer, Julien Denormandie promu à l'Agriculture et Amélie de Montchalin à la Fonction publique.

Huit nouveaux ministres ou ministres délégués font leur entrée : Barbara Pompili à la Transition écologique, Eric Dupond-Moretti à la Justice, Roselyne Bachelot à la Culture, et Elisabeth Moreno à l'Egalité femmes-hommes, Alain Griset aux PME, Brigitte Klinkert à l'Insertion, Nadia Hai à la Ville et Brigitte Bourguignon à l'Autonomie.

Christophe Castaner, Sibeth NDiaye, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud et Didier Guillaume ont quitté le gouvernement et l'exécutif.