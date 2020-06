"DIRECT. Résultat des municipales 2020 : qui est élu ? Tous les chiffres et estimations"

ÉLECTIONS MUNICIPALES. Le 2e tour des élections municipales est marqué par un niveau très élevé de l'abstention, et des surprises qui doivent se confirmer. Qui est élu ce dimanche ? Découvrez les résultats dans notre grand direct.

Paris, Lyon, Marseille... Résultats par communes L'essentiel Les premiers résultats de ces élections municipales s ont dévoilés à partir de 20h. Des estimations sont livrées dans les plus grandes villes par les instituts de sondages, suivies des résultats partiels du ministère de l'Intérieur à partir des premiers dépouillements. Attention, les résultats définitifs pourraient être connus tard dans la nuit à Paris, à Lyon et à Marseille, où le scrutin

Ce dimanche, c'est l'abstention, historique, qui est la principale donnée de ce 2e tour des municipales. Selon l'institut Harris Interactive pour LCI, autour de 59% des électeurs se sont abstenus. La crainte du coronavirus, la démobilisation liée à la longue période de confinement entre les deux tours et la campagne perturbée par les mesures de distanciation ont fortement impacté cette municipale.

Suivez notre grand direct consacré aux résultats du 2e tour des municipales 2020 : toutes les estimations sont présentes dans notre fil actualisé en temps réel.

20:12 - Les résultats du 2e tour des municipales à Besançon La candidate Anne Vignot, à la tête d'une liste EELV-PS-PCF, est annoncé en tête : elle remporterait la mairie de Besançon avec 43,9% des voix, selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria. Elle devance le candidat LR Ludovic Fagaut (41,5%), et le LREM Eric Alauzet (14,6%). 20:09 - Edouard Philippe, victorieux au Havre se dit "heureux" "Au Havre les résultats sont nets. Je voudrais remercier les Havrais et les Havraises qui nous permettent de poursuivre les actions engagées. [...] Au Havre, nous sommes heureux", dit-il. "Et maintenant, pour nous, au travail", ajoute-t-il. 20:07 - Résultat à Nancy : Mathieu Klein réélu Mathieu Klein (PC, PCF, EEVL) est donné à 54,3% et Laurent Hénard (LREL et Modem) à 45,7% dans une estimation pour LCI. 20:05 - Edouard Philippe réélu avec plus de 59% des voix Le Premier ministre est confortablement élu. L'estimation Harris interactive/epoka pour TF1 donne Edouard Philippe à 58,8% des suffrages exprimés. Un vrai succès pour Edouard Philippe, que des sondages donnaient à %. 20:02 - Aliot élu à Perpignan C'est Louis Aliot qui est donné gagnant du 2e tour des élections municipales à Perpignan selon France Info. Le scrutin semble assez large, avec plus de 52% des voix. Ce résultat doit tout de même être confirmé. 19:59 - Martine Aubry victorieuse à Lille ? C'est un signe : Stéphane Baly, candidat EELV à Lille a décidé de ne pas se rendre à son QG de campagne où il devait passer la soirée. Selon son équipe “il suit les résultats depuis chez lui”. Il ne devrait donc pas faire de discours, ce qui laisse entendre qu'il n'est pas élu maire ce soir ? 19:56 - Au Havre, Edouard Philippe élu ? Sur Twitter, l'eurodéputé Gilles Boyer, proche du Premier ministre, a mis en ligne ce message : “Grand soleil sur Le Havre”. Sans doute une bonne nouvelle pour Edouard Philippe... 19:53 - Participation faible à Lyon également Les électeurs lyonnais ne se sont pas pressés dans les bureaux de vote ce dimanche. Le chiffre de la participation finale n'est pas connu, mais nous savons déjà que la paricipation à 19h à Lyon s'élevait à 35,28% (contre 38,89 au 1er tour). 19:49 - Tous les bureaux de vote ferment à 20h Le 2e tour des élections municipales se terminent officiellement dans quelques minutes. Le dépouillera démarre dès 20h01 dans la plupart des bureaux de vote. Les premières estimations sont communiqués dans quelques instants. 19:45 - Le ministre de l'Intérieur s'exprimera en début de soirée Christophe Castaner a fait savoir qu'il prendrait la parole à 20h15 depuis la place Beauvau. Il devrait parler du niveau historique de l'abstention pour ce 2e tour des municipales sans donner de résultats. 19:41 - Quel résultat dans les communes sans candidat ? Pour les quatre communes de plus de 1 000 habitants qui étaient dépourvues de candidat le 15 mars dernier, l'affaire est réglée : pas de premier tour, ni de second tour. L'élection ne peut tout simplement pas avoir lieu. En revanche, pour les communes de moins de 1 000 habitants qui n'avaient pas de candidat lors du premier tour, le code électoral permet si des candidats émergent entre les deux tours qu'une élection soit organisée lors du second tour. Si certains se sont donc laissés convaincre pendant le confinement, un maire pourra être élu ce 28 juin. Quoi qu'il en soit, les communes qui n'auront pas de maire après cette date fatidique sauront dans une situation singulière : le préfet sera chargé d'installer une "délégation spéciale" pour gérer rapidement les affaires courantes, mais aussi mettre en place... un nouveau vote dans les trois mois ! Sans candidat au poste une fois ce temps écoulé, le préfet pourra proposer de fusionner ces communes avec une de leur voisine. Un mariage forcé qui suscite généralement des vocations de dernière minute, certains ne souhaitant pas voir leur commune "disparaître". 19:30 - Zoom sur les petites communes de France Pour les amoureux des chiffres, voici quelques données sur les candidats dans les petites villes de France : dans 416 communes de 1 000 à 3 500 habitants, ce sont très exactement 21 294 candidats qui sont en lice, selon les statistiques fournies par le ministère de l'Intérieur. Dans 3 425 de moins de 1 000 habitants, ce sont 37 427 candidats qui sollicitent aujourd'hui le vote de leurs concitoyens. 19:24 - L'élection municipale à Lille, un scrutin tendu Et si Martine Aubry ne conservait pas son siège de maire ce soir ? C'est l'une interrogations de ce 2e tour des élections municipales. L'édile, qui brigue un 4e mandat, a été donnée cette semaine en tête des intentions de vote, mais seulement à quelques points de la liste rivale EELV. Cette année, Martine Aubry a considéré que les écologistes étaient bien trop exigeants pour qu'elle accepte de fusionner ses listes avec EELV (qui souhaitait une répartition des sièges à la proportionnelle). Pour suivre en direct ce scrutin, suivez notre live consacré aux municipales 2020 à Lille. 19:17 - Abstention record à Nancy à 20h ? Selon une estimation Ipsos le taux d'abstention attendue à Nancy devrait s’élever à 57,9% contre 40,5% en 2014. Là aussi, le scrutin sera marquée par l"abstention. 19:09 - Participation en berne également à Bordeaux Les électeurs bordelais ne sont pas très nombreux à voter ce dimanche : le taux de participation à 17h dans la ville était de 28,41% contre 31,66% au premier tour, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine. LIRE PLUS

La date du 2e tour des élections municipales 2020 a été fixée au dimanche 28 juin par Edouard Philippe et Emmanuel Macron après plusieurs hésitations à la suite du confinement de la France décidé dès le lendemain du premier tour. "Nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits", a finalement tranché le Premier ministre Edouard Philippe le 22 mai, évoquant un "consensus" trouvé avec les responsables politiques du pays. Si le scrutin des municipales 2020 avait été repoussé à après l'été, alors il aurait fallu réorganiser deux tours dans les communes où les candidats n'avaient pas obtenu de majorité absolue. Le Conseil d'Etat avait en effet considéré, le 18 mars, que le report du 2e tour devrait être "strictement encadré dans le temps" et organisé "dans un délai de trois mois". Le Conseil scientifique, créé par l'exécutif dans le cadre de la crise sanitaire a fait savoir qu'il ne s'opposait pas à la date du 28 juin, dans trois avis.

Les résultats des municipales sont déjà définitifs dans plus de 30 000 communes de France, puisque des majorités absolues se sont dégagées lors du premier tour. Ce dimanche 28 juin, avec le 2e tour organisés dans près de 5000 villes, de nouveaux résultats sont enregistrés par le ministère de l'Intérieur et rendus publics dès comptage officiel. Tous les résultats sont disponibles dès promulgation officielle, via le moteur de recherche en haut de page ou via la carte ci-dessous :

Résultats des municipales par département