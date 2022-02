"Discours d'Emmanuel Macron : sur l'Ukraine, des allocutions brèves, du soutien et des sanctions"

DISCOURS MACRON. Après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a déjà pris la parole pour s'exprimer sur le conflit. Des discours brefs pour condamner l'offensive russe et annoncer des mesures. Avant une nouvelle allocution ?

C'est une procédure rare, utilisée dans un contexte de forte tension. Vendredi 25 février 2022, Emmanuel Macron a adressé un message au Parlement concernant la guerre en Ukraine. Le chef de l'État n'a pas réuni les parlementaires en Congrès à Versailles mais a transmis ses écrits aux présidents du Sénat de l'Assemblée nationale qui l'ont lu devant les élus, durant quatre minutes environ. Jamais depuis 2002 une telle disposition n'avait été prise par le président de la République. Emmanuel Macron a estimé, par les voix de Gérard Larcher et Richard Ferrand, que "la guerre à l'Ukraine marque un tournant géopolitique et historique majeur du XXIe siècle et fait courir le risque d'un retour des empires et des conflits de frontières", prévenant que "cette crise majeure aura des conséquences sur nos vies, notre économie et notre sécurité".

En ce sens, Emmanuel Macron a annoncé une aide de 300 millions d'euros aux Ukrainiens, des livraisons de "matériel défensif", mais aussi "des engagements supplémentaires dans le cadre de l'Otan pour protéger le sol balte et roumain", mais aussi contre les cyberattaques. Des dispositions prises après l'échec diplomatique, déploré par le chef de l'État : "nous avons tout mis en œuvre pour éviter l'escalade et résoudre la crise par le dialogue. Mais la Russie, tournant le dos à ses engagements et à la voie diplomatique, a fait le choix de la confrontation déstabilisatrice." Appelant à "ne rien céder sur les principes fondamentaux de la paix" le locataire de l'Elysée a assuré que des sanctions seraient prises contre "les personnalités russes, y compris les plus hauts dirigeants de la Fédération de Russie."

Discours d'Emmanuel Macron du 25 février 2022

Le message d'Emmanuel Macron a été lu quelques heures après une prise de parole en marge d'un Conseil européen extraordinaire. Dans son discours matinal du 25 février, Emmanuel Macron a rappelé qu'en déclenchant une guerre en Europe, Vladimir Poutine "bafou[e] tous les principes qui président au droit international, aux chartes et traités souverainement signés par la Russie ces dernières décennies". Il a également réaffirmé l'unité et le soutien de l'Europe et de l'Union européenne à l'Ukraine dans cette épreuve. Une aide économique d'1,2 milliards d'euros, financée par la France à hauteur de 300 millions, va être envoyée à Kiev en guise de soutien, en plus de renfort militaire aux frontières. Le président de la République a assuré l'envoi "en Estonie [d']un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, [l'anticipation] sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et [l'accélération de] son déploiement en Roumanie".

Discours d'Emmanuel Macron du 24 février 2022

Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit du 23 et 24 février 2022 le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Dans son discours prononcé le 24 février, de moins de quatre minutes, Emmanuel Macron a parlé d'une "attaque militaire massive" qui "contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes" et constitue "une violation de la charte de Nations-Unies ainsi que des principes fondateurs de l'ordre européen et international". Le président de la République a fermement condamné le choix du Kremlin de déclencher une guerre et d'ainsi "porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies". La France prend le parti de l'Ukraine et l'Elysée a affirmé se tenir aux côtés des dirigeants et du peuple ukrainien dans cette épreuve. Quelle que soit l'évolution du conflit russo-ukrainien, ces événements marquent "un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies, des conséquences sur la géopolitique de nos continents", a déclaré le chef de l'Etat, le ton grave. Il promet de demander à la Russie "de rendre des comptes".

Après ses allocutions du 24 puis du 25 février, Emmanuel Macron n'a pas fixé de calendrier quant à une nouvelle prise de parole au sujet de la guerre en Ukraine. Aucune échéance n'a, non plus, été indiquée dans le message lu à l'Assemblée nationale et au Sénat le 25 février par les présidents des chambres parlementaires. Pour l'heure, donc, rien n'indique quand le président de la République entend s'exprimer à nouveau sur le conflit, si tant est qu'il juge pertinent de le faire.