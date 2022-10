Macron mercredi sur France 2 : retraites, énergie... Un discours de certitudes et des annonces ?

DISCOURS MACRON. Le chef de l'Etat est l'invité, ce mercredi 26 octobre, de l'Evénement, sur France 2. Emmanuel Macron abordera les axes de sa politique intérieure.

Emmanuel Macron est de nouveau face à Caroline Roux ce mercredi 26 octobre, sur le plateau de l'émission "L'Evénement" sur France 2. Le chef de l'Etat a accepté de se confronter en direct aux questions de la journaliste, à partir de 20h30, pendant une heure. Au programme : des questions de politique intérieure, deux semaines après une émission sur la même forme consacrée aux questions internationales et plus spécifiquement à la guerre menée en Ukraine par l'armée russe. Ce mercredi 26 octobre, le chef de l'Etat devra faire le point sur les axes qu'il entend développer pour les prochaines réformes du pays.

Discours de pédagogie, exercice d'explications... Emmanuel Macron optera-t-il pour un ton professoral pour expliquer la manière dont il entend réformer les régimes de retraites et le système des allocations-chômage ? Ces deux sujets seront deux points développés durant l'interview, qui s'annonce très dense. Alors que le gouvernement a décidé de recourir à l'article très impopulaire du 49.3 pour faire adopter le budget 2023 et le plan de finance de la sécurité sociale, Emmanuel Macron devra défendre la ligne de l'exécutif. Des annonces concrètes pourraient ponctuer son intervention. Mais il devrait aussi être interrogé sur la manière dont il compte concrètement engager, davantage, le pays dans la transition énergétique et les mesures qui pourraient structurer son quinquennat sur cette question.

Deux sujets s'imposent par ailleurs dans le fil conducteur de l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2 ce mercredi 26 octobre. D'abord la mort de la jeune Lola, survenue à Paris le 14 octobre : l'enquête a pointé le fait que la principale suspecte était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui a indigné une partie de la droite et l'extrême droite française. Un propos du président de la République sur le sujet est attendu. Par ailleurs, Emmanuel Macron devrait dire un mot de sa rencontre avec la nouvelle Première ministre italienne, Giorgia Meloni, alors que la gauche lui reproche d'avoir rencontré sans formuler de réserves publiques la cheffe du gouvernement d'extrême droite.

Une précédente interview sur France 2 sur les questions internationales

Le mercredi 12 octobre, le président de la République avait déjà répondu aux questions de Caroline Roux dans le premier numéro de l'émission politique de France 2, L'Événement. Le chef de l'Etat avait fait le tour des sujets internationaux en se penchant longuement sur la guerre en Ukraine. Il avait notamment accusé son homologue russe d'avoir "déclenché une guerre de manière unilatérale contre un pays voisin [et] mis en danger tout un peuple et le continent". Mais celui qui s'est positionné durant les premiers mois de la guerre comme un médiateur entre Kiev et Moscou n'a pas pu se contenter de rejeter la faute sur l'un des belligérants et a appelé, une nouvelle fois, son Vladimir Poutine à "cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions." A noter qu'à cette table aussi bien la Russie que l'Ukraine refusent de s'asseoir. Emmanuel Macron n'a pas pu s'étendre sur le conflit en Ukraine sans être interrogé sur l'épineuse question de la menace nucléaire. Sujet sur lequel il a préféré botter en touche tout en ajoutant une pincée de dissuasion dans son discours.

En ce qui concerne la révolution qui semble se préparer en Iran après le décès de Mahsa Amini, Emmanuel Macron a assuré que "la France condamne les répressions menées par le régime iranien et nous nous tenons aux côtés de ces femmes" qui militent pour leur droit et leur liberté. Il explique toutefois que la France ne peut et ne doit intervenir dans les événements iraniens : "Aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer".

Quant à l'Arménie où les affrontements avec l'Azerbaïdjan pour la région du Haut-Karabagh font toujours rage, le chef de l'Etat a promis que "nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens" en rappelant la participation de la France dans les négociations entre les deux belligérants à Prague. Il a aussi pointé le rôle de la Russie dans ce conflit aux côtés de l'Azerbaïdjan et dénoncé une "manœuvre de déstabilisation qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser".