Discours de Jean Castex : les principales annonces à retenir après son allocution

Sur Twitter toujours, Marine Le Pen a, à son tour, réagi au discours de Jean Castex. "Que de temps perdu pour se décider finalement, en catastrophe, à la maîtrise des frontières et à des contrôles renforcés… Depuis le début, sans être écoutés, nous disons que c’est l’un des moyens les plus efficaces pour ralentir l’épidémie", a écrit la présidente du Rassemblement national.

21:26 - Le maire d’Antibes Juan-les-Pins se dit "soulagé"

Jean Leonetti, le maire d’Antibes Juan-les-Pins, a de son côté accueilli les annonces de Jean Castex avec "soulagement". "Soulagement après l’annonce de Jean Castex de repousser et peut-être éviter le confinement et ses effets dévastateurs économiques sociaux et humains. Enfin des contrôles stricts aux frontières. Tester isoler vacciner reste la meilleure stratégie pour lutter contre le Covid-19", a écrit l’édile sur Twitter.