Résultat du RN aux régionales et départementales : vraie déception ou espoir au 2e tour ?

Le Rassemblement national pouvait marquer les esprits ce dimanche, pour le premier tour des élections régionales et départementales mais les résultats tombés ce dimanche ne seraient pas ceux escomptés

[Mis à jour le 20 juin à 21h14] Dimanche soir décevant pour le Rassemblement National ? Très attendu dans ce premier tour des élections régionales, le parti de Marine Le Pen n'a pas réussi tous ses paris. Le premier est notamment en PACA où Thierry Mariani était très attendu face à Renaud Muselier. Certes, la récente prise du RN arrive en tête mais pas dans les proportions envisagées avec une avance minime selon les premières estimations. Le 2e tour face à un clan républicain plus soudé (avec notamment le retrait du candidat LREM ?) pourrait s'avérer délicat. Même chose en Ile de France où Jordan Bardella espérait talonner Valérie Pécresse. Pari manqué avec une avance très nette de la candidate LR. Dans les Hauts de France, Xavier Bertrand devance aussi très nettement Sébastien Chenu de près de 20 points, une grosse déception pour le candidat RN.

Les scores obtenus par le Rassemblement national seront très observés et très commentés. Il s'agissait clairement de l'un des enjeux politiques de ces deux élections, et en premier lieu, de cette grande soirée électorale. C'est bien simple, les sondages effectués ces derniers jours sur le premier tour des régionales donnaient le Rassemblement national en mesure d'être en tête, à l'issue du scrutin, dans six régions sur treize de la métropole. Et le parti de Marine Le Pen était donné, toujours selon les derniers sondages, en mesure d'être au second tour dans toutes les régions ! Les résultats apparaissent donc comme une grosse déception pour le RN.

La répétition générale pour Marine Le Pen ?

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen savait que cette élection, à un an de la présidentielle 2022, était décisive : un très bon score ce soir pouvait lui permettre d'apparaître comme le premier parti de France. Cela étant, les résultats des élections départementales apporteront d'autres enseignements : c'est à cette échelle, bien plus qu'à l'aune du scrutin régional, que l'on mesure l'enracinement d'un parti dans les territoires et sa présence dans le maillage local. Une déconvenue aux départementales pourrait bien faire relativiser un gros score aux régionales. Les observateurs auront fort à faire pour décrypter ce premier tour des départementales, avec comme élection star celle d'Hénin Beaumont où se présente Marine Le Pen en personne. L'horizon d'élections à l'issue desquelles aucun candidat RN ne parvient à s'imposer demeure vraisemblable à l'aube du second tour. Le parti de Marine Le Pen est en effet confronté aux mêmes problèmes que par le passé : incapacité à parvenir à des alliances de parti, plafond de verre et idée encore persistance chez nombre d'opposants que le "front républicain" doit s'imposer pour faire barrage au RN au 2e tour.