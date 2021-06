"Taux de participation à 17h des régionales et départementales : 26,72 %, vers un nouveau record ?"

PARTICIPATION. Le ministère de l'Intérieur a communiqué les chiffres de la participation à 17h. La mobilisation pour le premier tour des régionales et des départementales reste faible.

[Mis à jour le 20 juin 2021 à 17h26] Le niveau de la participation a un peu progressé depuis la mi-journée : le ministère de l'Intérieur vient de nous faire parvenir le chiffre officiel, à 17h, 26,72 % des électeurs inscrits sur les listes électorales se sont rendus dans un bureau de vote pour le premier tour des élections régionales et départementales. Lors du premier tour en 2015, les chiffres de la participation à 17h étaient de 43,01% pour les élections régionales (39,29% en 2010), et de 42,75% pour les élections départementales. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation a baissé de 16,29 points par rapport aux régionales de 2015, et de 16,03 points par rapport aux départementales de 2015. Il n'est pas exclu que le niveau de participation soit historiquement bas ce dimanche 20 juin, même si à 20h, un nouveau décompte sera effectué par les services du ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a également communiqué les taux de participation à 17 heures de plusieurs régions et départements clés de ces élections. En Ile-de-France, 21,97% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de votes. Les chiffres s'élèvent à 28,41% en Bourgogne-Franche-Comté, 21,73% dans le Grand Est, 33% dans les Bouches-du-Rhône, 28,71% en Nouvelle-Aquitaine, 24,75% en Auvergne-Rhône-Alpes, 28,79% en Bretagne, 31,71% en Occitanie, 30,64% en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 27,76% en Centre-Val de Loire ou encore 27,17% dans les Hauts-de-France. Pour rappel, à 12h, le taux de participation des élections départementales et régionales était à 12,22%. En 2015, à la même heure, le chiffre était de 19,16, ce qui témoigne d'une vraie désaffection des bureaux de vote ce matin.

Evidemment, nous sommes encore loin du taux de participation final pour ce scrutin, celui-ci ne se clôturant qu'à 20h dans les grandes communes de France. Il faut donc attendre 20h ce dimanche pour disposer des estimations du niveau de la participation pour ces deux élections ; elles seront communiquées par plusieurs instituts de sondages et devraient donner des chiffres assez précis assez rapidement. Mais ce n'est que tard dans la soirée que le niveau réel de la participation et de l'abstention seront consolidés et communiqués par le ministère de l'Intérieur. Les chiffres de l'abstention pour ces régionales et pour ces départementales sont quasi-identiques : cela est très lié au fait que les électeurs se déplacent dans le même bureau de vote (ou dans deux bureaux de vote situés l'un à côté de l'autre).

Les chiffres de participation des dernières élections régionales et départementales

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Rappelons que lors des élection départementales précédentes, la participation s'était établie à 50,17% au premier tour. La participation était de 44,3% pour le premier tour en 2011. Concernant les élections régionales précédentes, le niveau de la participation est dans le même ordre de grandeur : 49,91% des inscrits sur les listes électorales avaient utilisé un bulletin de vote pour cette élection en 2015, toujours pour le premier tour. Traditionnellement, le niveau de l'abstention pour ces deux scrutins est très élevé, bien plus que pour les élections municipales ou pour la présidentielle, qui attirent davantage les citoyens.