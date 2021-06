Sondages des régionales : qui a été donné en tête au 2e tour de l'élection ?

Le deuxième tour des élections régionales a lieu ce dimanche. Qu'ont donné les sondages dans les 13 régions concernées entre les deux tours ? Attention, rien n'est figé. Tour d'horizon.

L'heure de vérité arrive dans les différentes régions de France ! Ce dimanche 27 juin, le second tour des élections régionales 2021 se déroule dans tout l'Hexagone. Les Français sont appelés aux urnes afin de voter pour désigner leurs nouveaux conseillers régionaux et territoriaux. Alliances, retraits, qu'en est-il des positions qui avaient été données à chacun des principaux candidats selon les derniers sondages ? Le détail région par région. Attention, ces sondages sont parus durant la campagne, avant le premier tour ou entre les deux tours et ne donnaient que des indications sur l'opinion à un instant T, rien n'est figé, les votes ce dimanche peuvent être très différents selon les dynamiques de derniers jours et les niveaux de participation dans chaque région.

Le dernier sondage OpinionWay réalisé pour CNEWS et dévoilé le vendredi 25 juin donnait le président sortant Xavier Bertrand en tête dans la triangulaire. A noter que Xavier Bertrand est aussi candidat déclaré pour l'élection présidentielle en 2022. Il a indiqué qu'il renoncerait à sa candidature en cas de défaite aux régionales dans les Hauts-de-France.

Intentions de vote pour le second tour :

Xavier Bertrand (LR, UDI, MoDem) : 53%

Sébastien Chenu (RN) : 26%

Karima Delli (EELV-PS-LFI) : 21%

L'ancien ministre de la Défense et actuel président de Région Hervé Morin souhaite rempiler avec un second mandat. Selon le sondage Ipsos Sopra Steria exclusif pour France 3 publié mercredi 9 juin avant le premier tour, le président sortant Hervé Morin candidat à sa réélection arrivait en tête des intentions de vote au premier, comme au second tour des élections régionales des 20 et 27 juin 2021.

Les intentions de vote pour le deuxième tour :

Hervé Morin (LC, soutenu par LR) : 32%

Nicolas Bay (RN) : 29%

Mélanie Boulanger (PS, EELV, soutenu par PCF et LFI) : 26%

Laurent Bonnaterre (sans étiquette, soutenu par LREM) : 13%

Valérie Pécresse était données favorite de cette quadrangulaire par les résultats d'un sondage Opinion Way pour CNews publié le 24 juin, tandis qu'un autre sondage publié le vendredi 25 juin par Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, lui donnait également une large avance.

Les intentions de vote pour le deuxième tour (Ifop) :

Valérie Pécresse (SL!-LR-MODEM-UDI) : 44%

Julien Bayou (PS-LFI-EELV) : 31%

Jordan Bardella (RN) : 13%

Laurent Saint-Martin (LREM) : 12%

Le dernier sondage sur les intentions de vote pour les élections régionales 2021 dans le Grand Est a été réalisé début juin par Ipsos pour France 3.

Les intentions de vote pour le deuxième tour, dans une quadrangulaire :

Laurent Jacobelli (RN) : 32%

Jean Rottner (LR) : 29%

Eliane Romnai (Union de la gauche) : 20%

Brigitte Klinkert (LREM) : 19%

Loïg Chesnais-Girard, actuel président de la région Bretagne a été donné favori, mais l'élection sera disputée, selon les résultats des sondages parus durant la campagne. La preuve, cinq listes sont maintenues au 2e tour et aucune alliance n'a été trouvée. Loïg Chesnais-Girard (PS), arrivé en tête, avec un peu moins de 21 % des suffrages a tout de même fusionné sa liste avec celle de l'écologiste Daniel Cueff (6,52 %). Gilles Pennelle (RN) récolte 14,27 % des voix, Thierry Burlot (LREM-MoDem-UDI) 15,53%, Claire Desmares-Poirrier (EELV) 14,84% et Isabelle Le Callennec (LR) 16,28%.

Ce scénario n'avait pas été envisagé par les sondeurs, qui proposaient systématiquement une alliance au second tour dans les enquêtes menées début juin.

La présidente sortante LR, Christelle Morançais, est arrivée en tête au premier tour avec 34,3% des votes, devant l'écologiste Matthieu Orphelin (18,7%), le socialiste Guillaume Garot (16,32%), le candidat du Rassemblement national, Hervé Juvin (12,54%) et François de Rugy (LREM, 11,97%). Matthieu Orphelin et Guillaume Garot ont décidé de s'allier pour contrer la présidente sortante.

Voici le résultat du sondage pour le second tour des élections régionales dans les Pays de la Loire, réalisé avant le premier tour :

Matthieu Orphelin (EELV) : 32%

Christelle Morançais (LR) : 25 %

François de Rugy (LREM) : 23%

Hervé Juvin (RN) : 20%

Il y a quatre listes au 2e tour de ces élections régionales 2021 en Centre-Val de Loire avec François Bonneau (PS-PCF-EELV), Aleksandar Nikolic (RN), Marc Fesneau (LREM) et Nicolas Forissier (LR). Le résultat de cette quadrangulaire est très incertain.

Les intentions de vote au second tour, selon un sondage antérieur au premier tour :

François Bonneau (PS) : 30%

Aleksandar Nikolic (RN) : 30%

Marc Fesneau (LREM, MoDem) : 22%

Nicolas Forissier (LR) : 18%

Avec quatre candidats en liste, les résultats du deuxième tour des élections régionales 2021 en Bourgogne-Franche-Comté risquent d'être serrés. La présidente sortante Marie-Guite Dufay (PS) compte sur son alliance avec l'EELV, Stéphanie Modde, pour s'imposer en tête des intentions de vote. Un sondage Ipsos pour France 3 publié le 9 juin donnait la liste PS victorieuse au deuxième tour mais rien n'est joué. Après le 1er tour, la présidente sortante est bien placée avec 26,52% des voix devant le candidat RN Julien Odoul (23,19%). Gilles Platret (LR) se classe 3e avec 21,04% et Denis Thuriot (LREM) décroche 11,69% des suffrages.

Les intentions de vote pour le 2ème tour, selon un sondage avant le premier tour :

Marie-Guite DUFAY (PS-PRG) : 32%

Julien ODOUL (RN) : 29%

Gilles PLATRET (LR) : 21%

Denis THURIOT (LREM-MODEM) : 18%

Parmi les candidats, le président sortant Alain Rousset (PS) a été donné en tête des intentions de vote au second tour et vise un cinquième mandat. Mais faute d'entente, cinq listes sont maintenues au second tour. Le président sortant PS Alain Rousset a décidé de faire cavalier seul et vise un cinquième mandat face à Edwige Diaz (RN), Geneviève Darrieussecq (MoDem / LREM), Nicolas Florian (LR) et Nicolas Thierry (EELV).

Selon le dernier sondage Ipsos / Sopra Steria publié pour France 3 le 9 juin dernier, Alain Rousset était donné vainqueur deuxième tour des régionales :

Alain Rousset (PS) : 36 %

Edwige Diaz (RN) : 28 %

Geneviève Darrieussecq (MoDem / LREM) : 21 %

Nicolas Florian (LR) : 15 %

Dans la course à la présidentielle, Laurent Wauquiez joue également beaucoup sur sa reconduite à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et selon un sondage OpinionWay publie jeudi, entre les deux tours, le président sortant était en ballotage favorable.

Sondage sur le deuxième tour des élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes :

Laurent Wauquiez (LR) : 58%

Fabienne Grebert (EELV) : 31,4%

Andréa Kotarac (RN) : 13%

Parmi les candidats, la présidente sortante de la région Carole Delga est tête de liste mais est obligée de composer avec une liste de Europe-Écologie-les-Verts ainsi que de la France Insoumise. Au premier tour, elle est arrivée en tête avec 39,5 % des voix devant Jean-Paul Garraud (RN) avec 22,9 % et Aurélien Pradié (LR/UDI) 11,9%.

La France aura les yeux rivés sur la région PACA, où le 2e tour s'annonce tendu, un duel entre LR et le RN, Renaud Muselier et Thierry Mariani. Selon un sondage Ifop pour LCI et Le Figaro, le président LR sortant ne possédait qu'une très courte longueur d'avance, et ce malgré le retrait de la liste EELV.

Pour le deuxième tour, le sondage prévoyait un duel très serré :