"Dissolution de l'Assemblée nationale : pourquoi Macron l'évoque"

DISSOLUTION ASSEMBLEE. Emmanuel Macron envisagerait clairement une dissolution de l'Assemblée nationale, convoquant ainsi des élections législatives anticipées. L'échéance de la réforme des retraites sera déterminante dans son choix.

Le mot n'a pas été prononcé en public mais il a eu l'effet d'une bombe dans le monde politique. Et si Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale si la réforme des retraites ne passait pas ? Le président de la République semble sérieusement tenté par cette option, ainsi qu'il l'aurait confié lors d'un dîner à l'Elysée, mercredi 28 septembre, en présence de plusieurs cadres de la majorité présidentielle. Alors que le chef de l'Etat pourrait envisager un passage en force sur cette réforme sensible via le 49.3, il s'exposerait au vote d'une motion de censure qui pourrait bien aboutir, le RN et la Nupes pouvant acter d'un vote commun sur ce texte. De quoi renverser le gouvernement. Mais pas que, puisqu'Emmanuel Macron entend abréger la législature actuelle si une telle situation venait à se produire. " S'il y a une motion de censure qui est votée, je dissous tout de suite. Je ne veux pas la chienlit. Si une motion de censure est adoptée, tout le monde repart en campagne", aurait-il déclaré, selon des propos rapportés par BFM TV.

Un discours également tenu, ce jeudi 29 septembre, par le ministre du Travail Olivier Dussopt. Cette fois officiellement, sans pour autant prononcer le mot "dissolution". "Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, il (Emmanuel Macron, ndlr) s'en remettrait aux Français et les Français trancheraient, et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent", a-t-il déclaré sur LCI. Le président de la République peut-il réellement engager une dissolution de l'Assemblée nationale ? Dans quel cadre pourrait-il le faire ? Eclairage.

Le Président de la République est en droit de procéder à une dissolution parlementaire : cela consiste à mettre prématurément fin au mandat de l'Assemblée nationale. Il s'agit du dernier recours en cas de situation extrême : lorsque le président ne dispose pas d'une majorité stable à l'Assemblée, ou en cas de crise. Elle peut être perçue comme l'échappatoire indispensable dans le cas où la politique du pays est bloquée, ou que l'on assiste à une paralysie institutionnelle, avec un niveau de dissensus tel que la gouvernance du pays devient impossible. De fait, lorsque l'opposition est trop puissante dans l'hémicycle et que le camp présidentiel ne parvient pas à former des alliances pour faire voter les lois prévues dans son programme, le pays peut s'enliser dans l'immobilisme. En provoquant de nouvelles élections législatives, la dissolution permet de solliciter les électeurs pour qu'ils désignent une autre majorité, entendu une qui soutiendra son action.

Prévue à l'article 12 de la Constitution, la dissolution peut être prononcée par le président de la République "après consultation du Premier ministre et des Présidents" de l'Assemblée nationale et du Sénat". Son mécanisme, relativement simple, repose principalement sur la volonté du président. A ce titre, dans son ouvrage "Les dissolutions sous la Ve République" paru en 1997, le constitutionnaliste Jean-Claude Zarka en parle comme d'une "compétence quasi-discrétionnaire" du président de la République, les seules obligations inscrites dans la Constitution étant la consultation préalable du Premier ministre et des deux présidents des chambres parlementaires (sachant qu'il ne donne qu'un avis purement consultatif). En outre, cet exercice est une prérogative dispensée de contreseing ministériel prévu à l'article 19, ce qui signifie qu'elle ne dépend que du président de la République.

La Constitution prévoit quelques limitations au droit de dissolution. D'une part, le président ne peut dissoudre l'Assemblée nationale pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 16 de la constitution. D'autre part, la dissolution est également interdite lorsque le président du Sénat exerce l'intérim de la présidence de la République, comme le prévoit l'article 7 de la Constitution. Les seules règles réellement contraignantes qui encadrent la dissolution de l'Assemblée concernent les délais. La Constitution précise que le chef de l'Etat doit patienter un an entre deux dissolutions. Mais dans le cas présent, Emmanuel Macron n'aura pas à attendre car, comme le précise Le Monde, le délai à respecter après une élection législative n'est pas spécifié dans la loi et peut être réduit à néant selon l'interprétation constitutionnelle. Une fois la dissolution prononcée, la convocation de nouvelles élections législatives doit avoir lieu "vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution".

La possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale est remise sur le devant de la scène en raison de la mise sur la table du dossier de la réforme des retraites. Un épineux sujet sur lequel Emmanuel Macron et sa Première ministre Elisabeth Borne prônent la concertation avant l'arrivée d'un texte au Parlement, compte-tenu du caractère hautement inflammable de la question. D'autant que le président de la République n'est pas certain de pouvoir faire passer sa mesure. En effet, ne disposant que d'une majorité relative et non absolue à l'Assemblée nationale, il doit faire des compromis afin d'obtenir l'adhésion d'une quarantaine de députés supplémentaires pour être certain de faire passer l'une des mesures phares de sa campagne.

S'il ne parvient pas à élargir le nombre d'adhérents à la réforme des retraites parmi les députés -et donc à faire passer la loi par la voie traditionnelle du vote des parlementaires-, Emmanuel Macron pourrait décider un passage en force en employant l'article 49.3 de la Constitution. Plus exactement, c'est sa Première ministre, Elisabeth Borne, qui engagerait "la responsabilité du gouvernement". Ainsi, si le 49.3 est engagé, les députés opposés ont le droit de déposer une motion de censure dans les 48 heures suivantes. Si aucune n'est déposée, la loi est adoptée. Si une est déposée, elle est soumise au vote : si elle recueille au moins 289 voix, la loi est retoquée et le gouvernement renversé. Mais Emmanuel Macron a donc prévenu : si cette dernière hypothèse venait à se réaliser, il dissoudrait alors l'Assemblée nationale et convoquerait de nouvelles élections législatives.

On dénombre cinq dissolutions de l'Assemblée nationale dans l'histoire de la Ve République... Et toutes n'ont pas abouti au même résultat. Deux fois, elle a été utilisée pour répondre à une crise d'ampleur nationale : ce fut une réussite pour Charles de Gaulle qui s'est extirpé de situations particulièrement délicates en obtenant une majorité solide en 1962 et en 1968. Mais, sur les trois qui étaient destinées à conforter (voire à construire) la majorité du camp présidentiel à l'Assemblée, l'une d'elle fut un échec marquant. On pense ici au pari électoral raté de Jacques Chirac en 1997 qui avait dissout le Parlement dans le but d'obtenir une plus large majorité et ainsi d'éviter toute once de blocage politique lors du vote des lois. Il a finalement tout perdu lorsque les socialistes l'ont évincé dans les urnes, propulsant Lionel Jospin au poste de Premier ministre et contraignant Jacques Chirac à cohabiter. Reste à voir si, dans le cas d'Emmanuel Macron, une éventuelle dissolution serait justifiée par une paralysie parlementaire ou par la nécessité de dépasser les clivages politiques pour sortir d'une crise. Ou si elle apparaîtrait comme une tentative désespérée d'évincer l'opposition.