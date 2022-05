Ministre de l'Education nationale : Blanquer, Attal... Qui est pressenti pour le ministère ?

GOUVERNEMENT. Alors que le gouvernement est en pleine recomposition, les ministères les plus importants sont convoités. A l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer ne devrait pas être reconduit et dans les couloirs on souffle le nom de Gabriel Attal.

Le ministère de l'Education nationale, un des plus importants de gouvernement, attend de connaître le nom de son prochain responsable. Alors qu'Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le lundi 16 mai, elle œuvre déjà avec le chef de l'Etat à la formation de son gouvernement, en commençant par les postes clefs. Jean-Michel Blanquer tient les rênes du ministère depuis 2017 et a traversé plusieurs zones de turbulences pendant son mandat, s'il ne s'étend pas sur ses ambitions personnelles, le ministre juge sa reconduction peu probable. Mais si ce n'est pas lui, qui ? Nul ne peut avancer un nom avec certitude mais quelques rumeurs circulent et le nom du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est plusieurs fois revenu sur le tapis. Il se dit auprès de BFMTV que pour ce nouveau quinquennat un profil politique est attendu pour tenir le portefeuille de l'Education nationale et ainsi trancher avec les personnalités techniques et déjà issues de la sphère de l'éducation qui se sont succédées au poste.

La nomination des ministres et la présentation du nouveau gouvernement devraient intervenir dans "quelques jours" selon différents médias, le temps de finaliser l'organigramme et de procéder aux vérifications fiscales des personnalités pressenties auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La Dépêche du Midi promet toutefois l'annonce de la composition du gouvernement par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée avant le vendredi 19 mai.

Jean-Michel Blanquer sera-t-il reconduit à l'Education nationale ?

En tenant cinq ans le rôle de ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer a battu le record de longévité du ministère. Avant lui, Christian Fouchet était resté quatre ans au 110 rue de Grenelle, de 1962 à 1967. Malgré cette performance, le ministre n'a jamais eu la côte auprès des professeurs, au contraire les enseignants ont plusieurs fois appelé à sa démission et les syndicats ont régulièrement fustigé les discussions "au point mort" avec le politique. Peu de chances donc pour que Jean-Michel Blanquer rempile. "Ce n'est jamais défini à l'avance ce genre de choses, mais c'est le plus probable que je ne repique pas", a-t-il lui même estimé le mercredi 11 mai sur RTL. Trop d'événements ont marqué son mandat, la réforme du bac premièrement avec l'introduction du contrôle continu à l'examen, mais aussi les difficultés rencontrées pour adapter l'école pendant les deux ans de l'épidémie du Covid-19, les changements de protocoles sanitaires répétés mais jamais satisfaisants et enfin cette escapade à Ibiza au moment où l'Education nationale vivait une crise.

Face à toutes ces turbulences, le profil technique de Jean-Michel Blanquer ne suffit pas pour rester. Pourtant, dès son arrivée au gouvernement le ministre connaissait les rouages de l'Education nationale. Il a été recteur de deux académies, celle de Guyane en 2004 et celle de Créteil en 2007, et entre temps il a occupé un premier poste au gouvernement : directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2006. Avant son arrivée à la tête du ministère de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer a également été directeur général de l'enseignement scolaire en 2009 puis directeur de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) à partir de 2013 et jusqu'en 2017.

Gabriel Attal promu ministre de l'Education nationale ?

Le benjamin de l'exécutif et actuellement porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, apparait dans la liste de ceux qui devraient rester au gouvernement. Ses bons et loyaux services pourraient être récompensés avec une promotion et peut-être la direction d'un ministère à seulement 33 ans. Les bruits de couloirs évoquent une nomination en tant que ministre de l'Education nationale, un poste sur lequel Gabriel Attal aurait bel et bien un regard insistant selon Le Figaro. L'actuel secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre ne serait pas le seul à tirer sur la corde selon la Dépêche du Midi qui se garde d'avancer d'autres noms mais il occuperait la place de favori d'après BFMTV. La chaine d'information en continu toujours bien informée quand il est question de remaniement indique qu'un profil plus politique que technique serait recherché pour prendre la succession de Jean-Michel Blanquer. Une case que coche Gabriel Attal qui connaît déjà l'Hôtel de Rochechouart pour y avoir été d'octobre 2018 à juillet 2020 en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre en poste, Jean-Michel Blanquer.

Quels sont les autres noms évoqués pour le ministère de l'Education nationale ?

Peu de noms ont été avancés pour gérer le portefeuille de l'Education nationale, signe que l'exécutif sait tenir des secrets mais surtout que les ministres eux-mêmes ne sont pas mêler aux discussions avant les derniers réglages de l'organigramme. Les médias comme Libération et Le Figaro rapportent quelques confidences selon lesquelles Bruno Le Maire et Olivier Véran, deux ministres et poids lourds du premier mandat d'Emmanuel Macron, seraient également en lice pour troquer l'Economie et la Santé contre l'Education nationale. Pourtant la reconduction des deux ministres est loin d'être une certitude selon RTL en particulier pour Olivier Véran qui risque de sortir de son mandat avec une étiquette "Covid-19" sur le front... les séquelles d'une pandémie qui a secoué le quinquennat écoulé.