Affaire Damien Abad : conférence de presse, entrevue avec Elisabeth Borne... Vers une démission ?

ABAD. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles par deux femmes, mais dément les faits qui lui sont reprochés. Fragilisé au gouvernement, il s'est entretenu avec Elisabeth Borne ce lundi 22 mai et donne une conférence de presse à 18h.

Damien Abad nommé ministre L'essentiel Damien Abad est accusé de viols par deux femmes ayant témoigné dans les colonnes du journal Médiapart, le 21 mai 2022. Les accusatrices évoquent des faits qui selon elle remontent à 2010 et 2011. Depuis deux plaintes ont été déposées et classées sans suite en 2012 et 2017.

Nommé ministre des Solidarités le 20 mai, Damien Abad conteste les accusations et met en avant son handicap pour justifier son incapacité à commettre les faits qui lui sont reprochés.

La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a promis la "tolérance zéro pour les délinquants sexuels [et l']écoute totale pour les victimes présumées" mais a rappelé que c'est à la justice de rétablir la vérité et de trancher dans l'affaire Abad, lors de son discours à l'issue du Conseil des ministres ce 23 mai.

Damien Abad et Elisabeth Borne se sont entretenus hier soir au sujet des accusations qui pèsent sur le ministre. La nomination du député en tant que membre du gouvernement ne semble toutefois pas remise en cause à ce stade.

Damien Abad est toutefois très fragilisé au sein du gouvernement. La Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré le 22 mai ne pas avoir été au courant des accusations avant la composition de la nouvelle équipe de l'exécutif, et a promis d'être ferme : "Je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on en tirera toutes les conséquences", a-t-il déclaré.

Le ministre donne une conférence de presse à 18h ce lundi.

17:23 - Des plaintes ont-elles été déposées contre Damien Abad pour viol ? Sur les deux femmes qui accusent Damien Abad d'agressions sexuelles, une seule a déposé plainte. Appelée Margaux dans les médias, elle dénonce des faits qui remontent à 2011 et a déposé plainte à deux reprises, une première fois en 2012 mais la jeune femme n'était pas allée jusqu'au bout du processus, la plainte avait alors été classée sans suite. En 2017, une nouvelle plainte de Margaux est de nouveau classé sans suite "faute d'infraction suffisamment caractérisée". Quant à la deuxième accusatrice, elle n'a pas déposé plainte mais s'est faite connaître avec un signalement contre Damien Abad déposé à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique le 13 mai. Ce signalement "est en cours d'analyse" selon le parquet de Paris. 17:18 - Silence gêné de la majorité Dès la parution de l'article, les membres du gouvernement et de la majorité présidentielle ont été interrogés. La Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré qu'elle n'était "pas au courant" et qu'elle n'avait "pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite." Un discours qui étonne alors que des signalements ont été faits par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles à la direction de LREM. Destinataires, Christophe Castaner, patron des députés LREM, et Stanislas Guérini, délégué général du parti et nouveau ministre, assurent ne pas en avoir eu connaissance avant la publication de l'article. D'autres cadres de la majorité, comme Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti ou encore François Bayrou, ont tous botté en touche. 17:04 - Damien Abad peut-il démissionner ? Pris dans une tempête médiatique depuis la publication de l'article de Médiapart samedi soir qui révèle que deux femmes l'accusent de viol, Damien Abad peut-il annoncer sa démission du gouvernement ce lundi soir ? Pour l'heure, aucune information en ce sens ne circule. A la mi-journée, à l'issue du conseil des ministres, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, avait cependant affirmé : "tolérance zéro pour les délinquants sexuels, respect, écoute totale pour toutes les victimes présumées." Par ailleurs, aucune procédure judiciaire n'est actuellement en cours et le mis en cause réfute les accusations. Suffisant pour conserver sa place ? 16:54 - Damien Abad s'exprimera à 18 heures BFM TV annonce que Damien Abad prendra la parole, ce lundi soir, à 18 heures, devant la mairie de Saint-Jean-le-Vieux, dans l'Ain. Le nouveau ministre des Solidarités devrait s'exprimer sur les accusations de viol à son encontre, depuis la commune dont il est député. 15:48 - L'impression "d’avoir été droguée" d'une des femmes qui accusent Damien Abad La femme qui dit avoir été agressée par Damien Abad en 2010 indique dans son témoignage sur Médiapart s'être sentie nauséeuse et avoir eu l'impression d'être "droguée". Elle ne fait jamais mention d'une drogue précise, telle que le GHB connue comme la drogue du violeur. Elle relate simplement après bu un verre de champagne en compagnie de Damien Abad, son dernier souvenir avec un "black-out" et son réveil le lendemain en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel avec Damien Abad. 15:09 - Les accusations visant Damien Abad relancées par un signalement Ce sont les signalements conjoints des deux femmes accusant Damien Abad d'agressions sexuelles adressés à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique le 13 mai qui ont mis en lumière l'affaire Abad. Dans leur courrier, les deux femmes relatent leur récit dans les grandes lignes pour justifier les accusations portées à l'encontre du député et désormais ministre. L'organisme a à son tour envoyé le signalement à LR et LREM sans qu'aucun dirigeant des partis ne donne suite. 14:40 - Une entrevue organisée entre Elisabeth Borne et Damien Abad La Première ministre, Elisabeth Borne, et son ministre des Solidarités, Damien Abad, ont échangé quelques mots dans la soirée du 22 mai à la demande de la locataire de Matignon. “Cela a été l’occasion de lui rappeler l’engagement du gouvernement, mais aussi son engagement personnel sur ces questions” a précisé Olivia Grégoire après le Conseil des ministres. Les accusations pour agressions sexuelles à l'encontre de Damien Abad ont certainement était le sujet de leur discussion mais aucune détail sur les propos échangés n'ont fuité, la seule certitude étant que le départ du ministre du nouveau gouvernement n'a pas été décidé. 14:22 - Damien Abad rompu à la "drague lourde" L'image de Damien Abad dressée par certains député LR n'est pas très flatteuse - signes d'une impopularité en coulisse, représailles pour avoir quitter le parti ou témoignages pour appuyer les accusations d'agressions sexuelle ? - et selon le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, à Libération le ministre des Solidarité est "rompu à la drague lourde par message". L'élu ajoute qu'un soir Damien Abad se serait adressé à une femme par des "réflexions très vulgaires". Une des jeunes femmes qui accusent le député de l'avoir violée relate dans Médiapart que le politique aurait "commencé à [la] draguer par SMS" notamment avec des messages "très insistants" et des demandes : "Allez, j’attends ta photo. Ton visage et ta poitrine réunis". 14:06 - Les nombreuses rumeurs sur les comportements inappropriés de Damien Abad chez LR Le comportement inapproprié de Damien Abad avec les femmes n'était pas un secret dans les rangs des Républicains selon les confidences de certains membres du parti auprès de Libération. La majorité présidentielle aurait même été mise en garde par ces élus selon un député LR : "Dès que j’en parlais avec des membres de cabinet ministériel ou des députés En marche, je leur disais : 'Abad, faites attention, parce que chez nous il y a beaucoup de rumeurs qui circulent...'". Selon un autre élu de la droite les rumeurs auraient laisser place à "une blague super récurrente de mimer l’handicapé qui attrape la fille de force". 13:49 - Les accusations de viols un obstacle à une victoire de Damien Abad aux législative ? Les sièges de l'Assemblée nationale s'obtiennent grâce aux scrutins locaux et dans l'Ain, département dans lequel Damien Abad se présente en tant que candidat, le député "reste très populaire" selon le journaliste du Progrès Sébastien Calemard, entendu sur Public Sénat. Si Damien Abad maintient sa candidature, les résultats des scrutins rendront compte de l'image que les électeurs ont de lui après les révélations sur les accusations de viols. 13:27 - Damien Abad reste-t-il candidat aux législatives après les accusations de viols ? Le député de la 5ème circonscription de l'Ain brigue un nouveau mandat en se présentant à sa réélection mais cette fois sous les couloirs de La République en Marche. Déjà investi par la majorité, pour l'heure Damien Abad est toujours en course mais le parti peut encore revenir sur sa décision. Le candidat en Dordogne, Jérôme Peyrat a déjà été contraint de se retirer mais l'homme était condamné par violences conjugales, ici Damien Abad bénéficie de la présomption d'innocence et est considéré comme non coupable des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce que la justice ait décidé du contraire, des situations bien différentes qui peuvent toutefois trouver la même issue avant les législatives. 13:09 - "Aucun membre du gouvernement n’avait connaissance de ces faits" Damien Abad conserve son poste de ministre et son départ n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, un choix que la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a justifié à l'issue du Conseil des ministres en indiquant qu"au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n’est en cours contre Damien Abad". La voix de l'exécutif n'a pas souhaité commenter les scénarios hypothétiques à envisager si le ministre faisait l'objet de nouvelles accusations. La porte-parole a enfin assuré qu'"à [sa] connaissance aucun membre du gouvernement n’avait connaissance de ces faits", en réponse à l'enquête de Médiapart qui indique que le signalement concernant Damien Abad a été remonté jusqu'aux directions de LR et de LREM, dont Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, est le délégué général. 12:58 - Sur l'affaire Abad, c'est "à la justice de trancher" déclare la porte-parole du gouvernement La nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, s'est exprimée à la sortie du Conseil des ministres est a eu un mot au sujet des accusations de viols qui visent Damien Abad. Elle a repris le discours de la Première ministre assurant la "tolérance zéro pour les délinquants sexuels [et l']écoute totale pour les victimes présumées" mais a rappelé la volonté pour le gouvernement de ne pas se substituer à la justice : "L'enjeu est l'établissement de la vérité [et] c'est à la justice de le faire et de trancher". L'avenir de Damien Abad au gouvernement n'a pas été évoqué, la porte-parole ayant simplement rappelé les faits : "La seule affaire présentée à la justice concernant Damien Abad a été présentée à deux reprises par la même personne et sur les mêmes faits. Cette affaire a été classée sans suite à deux reprises, en 2012 et 2017. S'il existait d'autres victimes, il faudrait sans réserve qu'elles se présentent à la justice". 12:48 - Les ministres Darmanin et Dupond-Moretti se gardent de commenter l'affaire Abad "Nous n'avons pas de commentaire à faire". C'est la seule phrase qu'ont laissé échapper le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sur l'affaire Damien Abad, hier lors de leur déplacement à Bordeaux. Aucun commentaire et encore moins de signes de soutien pour le ministre des Solidarités, rappelant au contraire les propos "très clairs" de la Première ministre sur la promesse de ne tolérer aucune impunité sur les sujets de harcèlement et d'agressions sexuelles. 12:33 - Damien Abad réfute de nouveau les accusation de viols Il a quitté l'Elysée comme il y est entré, le plus rapidement possible. Damien Abad n'a soufflé aucun mot aux journalistes avant le Conseil des ministres et il a en a murmuré à peine quelques-uns lors de son départ. Il s'est contenté de répondre à deux questions et de réfuter à nouveau les accusations des viols qui portent sur lui, rapporte Aurdey Tizon, journaliste pour RadioFrance. LIRE PLUS

Le 21 mai 2022, au lendemain de sa nomination en tant que ministre des Solidarités, Damien Abad est visé par un article de Médiapart qui lève le voile sur deux affaires présumées d'agressions sexuelles. Deux jeunes femmes accusent le ministre et ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale d'avoir abusé d'elles. Les faits présumés remonteraient à 2010 et 2011. Une seule plainte a été déposée contre Damien Abad en 2017 et classée sans suite "faute d'infraction suffisamment caractérisée", le second victime supposée n'ayant pas déposé plainte contre le ministre. En plus de rendre compte des témoignages des deux jeunes femmes, le média révèle que Les Républicains, ancien parti de Damien Abad, et La République en Marche, nouveau camp politique du ministre, ont été avertis le 16 mai des signalements visant Damien Abad par un courrier de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.

Médiapart a publié un article dans lequel sont relatés deux événements distincts. La première affaire remonterait à 2010. Chloé (nom d'emprunt également) dit avoir été violée cette année-là. Elle raconte qu'elle a été victime d'un "blackout" après avoir bu une coupe de champagne avec Damien Abad. Si elle ne fait pas explicitement mention dans son récit de la possibilité que du GHB (drogue du viol) ait été déposé dans son verre, elle estime avoir pu être "droguée". La deuxième agression présumée se serait déroulée l'année suivante. Margaux affirme qu'elle a été victime de pratiques forcées, impliquant des éléments de contraintes, en 2011. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel.

Le récit de l'accusatrice Margaux

Le récit de Margaux est entièrement retranscris sur Mediapart. Margaux et Damien Abad se sont rencontrés en 2009 alors qu'ils évoluaient dans le même cercle. Elle avait 22 ans et était une militante centriste, vice-président des Jeunes démocrates à Paris, lui en avait 29 ans et siégeait déjà comme eurodéputé et présidait les Jeunes du Nouveau Centre. Dans son témoignage, Margaux reconnaît qu'en avril 2010, elle veut être remarquée par le jeune homme et compose avec le "flirt" qui débute avec le politique par SMS. Elle assure avoir reçu rapidement des messages qui sont devenus "très insistants". Dans sa version des faits, elle indique que Damien Abad l'aurait invitée à venir chez lui à plusieurs reprises et aurait persévéré malgré les différents refus essuyés. Avant leur première entrevue en privé, plusieurs demandes ont échaudé Margaux, selon ce qu'elle décrit, comme une proposition du député d'un "truc à trois" ou les demandes répétées pour recevoir des photos intimes : "Ca prend 30 secondes. Allez j'attends ta photo. Ton visage et ta poitrine réunis", aurait-elle reçu selon sa version des faits. Une requête à laquelle Margaux n'a jamais cédé et a refusée cinq fois selon ses dires.

Margaux dit avoir été plusieurs fois sollicitée pour se rendre au domicile de l'eurodéputé, des rencontres pour lesquelles l'homme aurait également eu des exigences, selon elle, comme le port d'une "robe sexy et décolletée". Margaux accepte de voir Damien Abad le 12 janvier 2011. Prévu pour un dîner, le rendez-vous est décalé en fin de soirée par le député qui prétexte un problème d'agenda politique. Margaux qui boit rarement et très peu indique avoir ce soir-là fini la bouteille de champagne sur insistance de Damien Abad. Une relation sexuelle empreinte "d'irrespect, d'injonction et d'insistance" selon sa version des faits a ensuite lieu selon le témoignage de la trentenaire. Elle dit avoir exprimé de manière "affirmée" et à "plusieurs reprises" son refus et tenter de mettre fin aux ébats par des "sous-entendus". "Je lui ai dit qu'il se voyait dans un film porno. Il m'a dit d'être gentille et il continuait", détaille la jeune femme. Selon elle, Damien Abab a ensuite demandé une fellation et a souhaite éjaculer sur son corps, des actes qu'elle refuse avant d'accepter "face à [l']insistance et [le] mécontentement" du député.

Dans un communiqué, Damien Abad a démenti ces accusations : "Je conteste formellement tout abus de ma position hiérarchique." En effet, l'actuel ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées était président des Jeunes centristes à l'époque des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, le ministre a dévoilé ses éléments de défense dans cette double affaire, invoquant son handicap : "Mon handicap rend impossible un certain nombre d'actes sans une aide extérieure. Vos questions m'obligent ainsi à préciser qu'il m'est impossible physiquement de commettre les actes décrits." En outre, il affirme que son handicap l'empêche de réaliser les faits qui lui sont reprochés dans la première affaire : "En outre, je suis dans l'incapacité de porter une personne, de la transporter et de la déshabiller."

S'agissant des SMS envoyés aux victimes présumées, Damien Abad ne les conteste pas, mais ne pensait pas à mal : "Si j'ai pu avoir des aventures, je tiens à affirmer qu'elles ont toujours été consenties. Il m'est arrivé d'envoyer des messages, parfois intimes, parfois tardifs. J'apprends par vous que, dans certains cas, ils ont pu troubler ou gêner. Je ne peux que le regretter."

Chloé et Margaux ne portent pas le même regard sur le handicap physique de Damien Abad. Selon elles, le ministre s'en servirait afin de faire culpabiliser les victimes : "Je suis maintenant persuadée qu'il utilise son handicap pour inspirer de la pitié, qu'il était parfaitement conscient de ne pas respecter mon consentement", a ainsi expliqué Margaux aux enquêteurs. En outre, elle indique : "J'aurais viré n'importe qui mais Damien avait un handicap" et elle ne souhaitait pas le "blesser". Chloé, elle aussi, explique que l'handicap de Damien Abad l'a empêchée de le repousser : "Je ne l'ai jamais trop remballé, rembarré ou brusqué, y compris le lendemain des faits, parce qu'on ne fait pas ça avec une personne avec un handicap."

L'affaire secoue déjà le gouvernement Borne et semble compromettre le maintien de Damien Abad au sein de l'exécutif même si l'homme "conteste avec la plus grandes force" les faits qui lui sont reprochés. Damien Abad a assuré seul sa défense, l'exécutif ayant gardé ses distances avec l'affaire. "Bien évidemment je n'étais pas au courant", a déclaré Elisabeth Borne lors d'un déplacement dans le Calvados au lendemain des révélations. Désormais informée la Première ministre a promis de le fermeté : "Je vais être très claire : sur tous ces sujets de harcèlement, d'agressions sexuelles, il ne peut y avoir aucune impunité." Un remerciement du ministre seulement quelques jours après sa nomination pourrait être envisagé à en croire les propos de la locataire de Matignon, même s'il s'agirait là de la solution la plus radicale : "Je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on en tirera toutes les conséquences".

Malgré la présomption d'innocence, les accusations d'agressions sexuelles qui visent Damien Abad peuvent devenir des obstacles aux ambitions du politique, notamment aux élections législatives. Candidat dans l'Ain, le député se présente pour conserver son siège à l'Assemblée mais joue aussi sa place au gouvernement car l'Elysée l'a affirmé, les ministres candidats aux législatives ne pourront rester au gouvernement que s'ils sont élus dans les circonscriptions.

Damien Abad a été nommé par Emmanuel Macron ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées ce vendredi 20 mai 2022. L'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée franchit donc le Rubicon et passe dans le gouvernement. Comme attendu. Alors qu'il n'a jamais utilisé son propre handicap (lire plus bas) comme un moyen de promotion en politique et gardait une discrétion maximale au sujet de sa maladie, voilà que Damien Abad est propulsé au portefeuille très délicat des Personnes handicapées. Un poste où il devrait être beaucoup plus exposé médiatiquement.

Damien Abad, qui était sous pression de nombreux cadres LR pour sa proximité affichée avec la majorité ces dernières semaines, avait confirmé hier, en fin de journée, qu'il quittait la présidence du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et qu'il se mettait "en congé" de son parti. Une décision prise à moins de 24 heures de sa nomination au gouvernement. Celui qui s'est vu demander très directement par le président des Républicains Christian Jacob de quitter ses fonctions, s'en était expliqué dans les colonnes du Figaro : "Je décide aujourd'hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité", assurait-il.

"Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche de LR", expliquait encore Damien Abad, affirmant que "face au danger populiste, [il] ne cro[yait] pas aux clivages anciens, mais au rassemblement de tous ceux qui souhaitent faire avancer notre pays". Le timing de cette démission, la veille de l'annonce du gouvernement, comme ces éléments de langage, étaient déjà des signaux clairs d'une nomination toute proche.