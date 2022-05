LR aux législatives 2022 : candidats, stratégie et résultat des sondages

LR. Après la débâcle de la présidentielle, Les Républicains entendent sauver les meubles lors des élections législatives. Avec l'UDI, à quel résultat peuvent-ils aspirer ?

Ils ne veulent pas disparaître. Cinq ans après l'effacement (ou presque) du Parti socialiste de l'Assemblée nationale, Les Républicains ne veulent pas connaître pareil sort que leurs adversaires à la rose. La formation historique qui a porté Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy au pouvoir entend se relever après la claque reçue en avril dernier avec le très faible score enregistré par Valérie Pécresse (4,78%). Une véritable claque. Mais aussi, et surtout, un contraste avec les résultats enregistrés lors des élections départementales et régionales de juin 2021, à l'issue desquelles l'ancrage local du parti de droite a été renforcé. Dès lors, que peuvent espérer Les Républicains de ces élections législatives, une nouvelle fois alliés avec l'UDI de Jean-Christophe Lagarde et Les Centristes d'Hervé Morin ? Compteront-ils moins ou davantage de députés à l'issue du scrutin ? Ce qu'il faut savoir sur cette échéance décisive pour Christian Jacob et le siens.

Les Républicains se lancent dans la course aux législatives 2022

C'est dans un contexte politique particulier que Les Républicains abordent les élections législatives 2022. Miné par une lourde défaite à la présidentielle, le parti s'avance vers ce scrutin dans l'incertitude, avec la crainte d'une nouvelle débâcle nationale. Son socle électoral s'est scindé en deux, la grande majorité rejoignant Emmanuel Macron, quand une frange s'est tournée, pour sa part, du côté de l'extrême-droite. Le courant que représente LR se retrouve donc engoncé entre ces deux grandes tendances que sont le macronisme et le lepénisme, voyant son attrait électoral être réduit comme peau de chagrin. Pourtant, Christian Jacob, président du parti, se veut rassurant, lui qui assure être "optimiste" et avoir "confiance" quant au sort qui sera réservé à ses candidats, dans une interview accordée au Point.

Avec un Nicolas Sarkozy silencieux tout au long de la campagne présidentielle, si ce n'est pour soutenir officiellement Emmanuel Macron pour le second tour, certains départs d'élus vers LREM (Abad, Le Grip, Reda, Brenier) et l'image de l'échec du scrutin printanier n'augurent pas un moins de juin plus joyeux. Même si Christian Jacob veut croire que "lorsqu'il s'agit de confier les clés de la gestion d'une collectivité, les électeurs préfèrent se tourner vers des gens dont ils se sentent proches, des personnalités en qui ils peuvent avoir confiance et qui bénéficient d'une certaine expérience. C'est pour cela que j'ai confiance dans notre résultat aux élections législatives."

Qui sont les candidats LR aux élections législatives ?

La droite sera présente dans la quasi-totalité des circonscriptions pour les élections législatives. Plus précisément, ce sont 543 candidats qui ont été investis pour tenter d'intégrer l'Assemblée nationale au nom de l'union de la droite et du centre : 457 par LR, 59 par l'UDI, 26 par le Nouveau Centre et un par Libertés et territoires. Si Christian Jacob, le président de LR, ne briguera pas un nouveau siège de député, plusieurs figures du parti ambitionnent un mandat parlementaire : Eric Ciotti, Michèle Tabarot, Annie Genevard, Philippe Juvin, Aurélien Pradié, Francis Szpiner, Guilhem Carayon, Guillaume Larrivé, Charles Consigny ou encore Thibaut de Montbrial pour LR, quand Charles Prats, Philippe Laurent ou encore Agnès Thill porteront les couleurs de l'UDI.

Quel résultat pour LR dans les sondages sur les élections législatives ?

Au mois d'avril, les instituts de sondage n'avaient pas prédit un score aussi faible pour Valérie Pécresse. Alors, quid des législatives ? Selon les quelques sondages parus au sujet des élections législatives, Les Républicains ne devraient pas franchir la barre des 10 % lors du premier tour au niveau national. Un score qui pourrait être, une nouvelle fois, historique. Cependant, les sondeurs ne misent pas sur une disparition totale de la formation politique à l'Assemblée nationale. Les différentes enquêtes menées tablent toutefois sur une victoire LR dans une cinquantaine de circonscriptions. Un moindre mal…

Quel résultat pour LR aux élections législatives ?

Au regard du contexte politique actuel, des précédents résultats et des estimations des sondages, à quel score peuvent prétendre Les Républicains ? Difficile de tabler sur un chiffrage en particulier. Absent du pouvoir depuis dix ans, en déroute lors du dernier scrutin national, le parti de droite était malgré tout parvenu à tirer son épingle du jeu lors des précédentes élections locales. 1er parti des Régionales (37,63%) et des Départementales (65 présidences de départements décrochées) en 2021, il avait tout de même connu un net recul dans les grandes villes lors des Municipales de 2020, tout en s'implantant davantage dans les communes de taille moyenne. Mais lors de la Présidentielle, excepté à Wallis-et-Futuna, LR n'a dépassé les 15 % des suffrages exprimés dans aucune circonscription. Annonciateur d'une nouvelle déroute ?