Article 49.3 : de nouveau utilisé à l'Assemblée... Un risque pour le gouvernement ?

ARTICLE 49.3. Élisabeth Borne a annoncé, mercredi 2 novembre 2022, recourir pour la quatrième fois à l'article 49.3 de la Constitution pour l'ensemble du projet de loi de finances (PLF), en première lecture à l'Assemblée nationale. Les députés LFI ont annoncé déposer une nouvelle motion de censure.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 19h06] Ce mercredi 2 novembre 2022 à l'Assemblée nationale, la Première ministre a de nouveau eu recours à l'article 49.3 de la Constitution, engageant ainsi la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances (PLF) en première lecture. "Lundi, lors de l'examen des crédits de la mission écologie, développement et mobilités durables, avec 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles, ponctionnées sur des programmes essentiels, vous avez profondément bouleversé la cohérence et les équilibres du texte. (...) Puisque les conditions d'un dialogue constructif ne sont plus réunies (...), nous devons réagir", a déclaré Élisabeth Borne devant les parlementaires.

En riposte, les députés LFI ont annoncé dans la foulée le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement, qui se fera sans le reste de ses alliés au sein de la Nupes. "Ce n'est pas une divergence de fond. Nous nous retrouverons sur une motion de censure plutôt sur la fin de ces textes" budgétaires, au mois de décembre, a souligné la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, devant la presse. "Élisabeth Borne lance son quatrième 49.3. Face au coup de force permanent, faisons grandir notre force pour changer de régime et de politique", a de son côté écrit, sur Twitter, la députée insoumise Clémentine Autain. Pour rappel, si une motion de censure est votée à majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors Élisabeth Borne et son gouvernement devront démissionner. La motion qui va être déposée par les Insoumis a néanmoins peu de chances d'être adoptée, au vu de l'absence de soutien des autres députés de la Nupes, ni du RN comme cela a pu être le cas auparavant.

Un quatrième usage du 49.3 risqué pour le gouvernement ?

En usant pour la quatrième fois de l'article 49.3 ce mercredi 2 novembre 2022, Élisabeth Borne prend en effet le risque de donner l'impression que son gouvernement opte pour le passage en force plutôt que pour la concertation parlementaire. C'est le 19 octobre dernier que la Première ministre y a eu recours pour la première fois depuis qu'elle occupe ce poste. L'arme constitutionnelle avait alors été utilisée pour faire adopter la première partie du budget 2023. Le lendemain, elle l'avait dégainée à nouveau pour faire adopter les trois premières parties du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Enfin, le 26 octobre, c'est pour faire adopter la suite du PLFSS qu'elle y a eu recours.

La Première ministre a justifié son usage du 49.3 pour faire adopter l'ensemble du budget par le "bouleversement de la cohérence des grands équilibres" budgétaires. "On ne peut pas ajouter des milliards d'euros de dépenses sans les ponctionner sur d'autres aides au service des Français", a-t-elle ajouté. Élisabeth Borne faisait ainsi référence à l'adoption, lundi soir à l'Assemblée nationale, de deux amendements des écologistes et des socialistes qui avaient pour objectif de rehausser les crédits du dispositif MaPrimeRénov', une aide pour la rénovation des passoires thermiques, pour un coût de 12 milliards d'euros, rapporte BFMTV.

L'usage par deux fois de l'article 49.3 pour faire adopter le PLF n'a rien de surprenant, car ce premier budget de la deuxième mandature Macron fait face à une difficulté législative de taille : les députés acquis à la cause du président de la République n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, pour un texte tel que celui du budget, elle apparaît nécessaire. En minorité, et avec la menace d'une d'alliance des groupes d'opposition pour voter contre le projet de loi, le gouvernement préfère donc passer en force pour s'assurer du vote des finances pour l'année à venir.

Qu'est-ce que l'article 49-3 de la Constitution ?

L'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, communément appelé 49.3, figure au titre V de la Constitution. Ce dispositif légal sert à réguler les "rapports entre le gouvernement et le Parlement". Le Premier ministre est la personne qui peut en faire usage après délibération du Conseil des ministres. Il est alors possible de suspendre l'examen d'un projet de loi particulièrement controversé au sein de l'Assemblée nationale, et donc de toutes les tractations qui l'accompagnent, en engageant la responsabilité de son gouvernement devant les députés (lire plus bas). Cela permettrait au camp présidentiel de faire passer un texte en force, donc sans vote, malgré les oppositions, et d'accélérer la procédure législative, notamment en mettant fin à une éventuelle obstruction des parlementaires.

Que signifie "engager la responsabilité du gouvernement" ?

Le terme est utilisé à chaque recours au 49.3. Concrètement, "engager la responsabilité du gouvernement" revient à le soumettre à une éventuelle motion de censure. Dans les 24 heures suivant l'annonce de l'engagement du dispositif, une motion de censure peut être déposée par un groupe parlementaire. La loi dispose que dans le cas d'un rejet de cette motion de censure, "le projet ou la proposition est considéré comme adopté." En revanche, si elle est adoptée, "le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé." Toutefois, si aucune motion de censure n'est déposée dans les 24 heures, "le projet ou la proposition est considéré comme adopté."

Une motion de censure, c'est quoi ?

La motion de censure est un outil parlementaire majeur. Son objectif : aboutir, si elle est adoptée, à la démission du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. Dans le cadre de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, elle peut être déposée par des députés. Ils doivent être au minimum 58, soit un dixième de l'Assemblée nationale. Pour être adoptée, elle doit recueillir 289 voix "pour", soit la majorité absolue de l'hémicycle. Dans l'hypothèse d'une majorité relative (une majorité de "pour" mais moins de 289), elle n'est pas adoptée. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le gouvernement d'Emmanuel Macron compte moins de 289 députés (249). De quoi faire craindre un possible renversement du gouvernement si toutes les oppositions signent une même motion de censure.

Le déclenchement de la procédure du 49.3 entraîne généralement le dépôt d'une ou plusieurs motions de censure de la part des groupes d'opposition. Mais pour parvenir à renverser un gouvernement, c'est une toute autre histoire. Pour qu'une Première ministre et l'ensemble de ses ministres soient contraints de démissionner, il faut que la majorité absolue soit atteinte lors du vote de la motion de censure. Soit 289 députés. Cependant, les divergences politiques devraient permettre au pouvoir actuel de rester en place. En effet, les députés de gauche n'entendent pas voter en faveur d'une motion de censure déposée par le parti de Marine Le Pen. De plus, les députés Républicains, nécessaires pour obtenir les 289 voix minimum, ne semblent pas disposés à voter une quelconque motion de censure. Politiquement, Élisabeth Borne semble donc peu bousculée et devrait rester en place à Matignon.