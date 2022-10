Julien Bayou : des ex-compagnes témoignent sur les "violences psychologiques" subies

Trois ex-compagnes de Julien Bayou se sont longuement exprimées dans Reporterre pour décrire les "violences psychologiques" dont elles accusent le député EELV. Une mise en lumière du comportement de l'élu, toutefois défendu par d'autres femmes.

Dans un peu plus d'un mois, les adhérents au parti Europe Ecologie – Les Verts seront appelés à désigner le nouveau secrétaire nationale de la formation politique. Un scrutin organisé le 10 décembre à la suite de l'éclatement de l'affaire Bayou, du nom du député de Paris Julien Bayou, patron d'EELV, accusé de violences psychologiques par plusieurs femmes. Si ces dernières sont restées silencieuses depuis que le dossier a été rendu public mi-septembre, elles ont décidé de s'exprimer dans la presse et livrer leur version des faits, mardi 25 octobre 2022.

Tandis que le mis en cause avait répondu aux attaques dans une interview donnée au Monde puis sur le plateau de C à vous (France 5), les accusatrices ont livré leur version des faits à Reporterre, un média centré autour de l'écologie. Ce long récit permet d'y voir plus clair sur les faits reprochés à Julien Bayou. Si, à la lecture de l'article, rien n'apparaît comme pénalement répréhensible, le comportement moral de l'élu et son attitude vis-à-vis de ses diverses compagnes posent question, loin de l'image de défense des femmes que cherche à se donner EELV. Aucune violence physique ou sexuelle n'est toutefois décrite.

Une compagne qualifiée de "goudoue refoulée"

L'origine de l'affaire remonte à 2015. A l'automne de cette année-là, Julien Bayou se met en couple avec une femme, renommée Jeanne par Reporterre. Avec elle, celui qui est aujourd'hui député a une attitude intrigante, à en croire les faits rapportés : d'un côté, il lui affirme vouloir fonder une famille avec elle quand, de l'autre, il confie à une autre femme qu'il ne l'aime pas et ne souhaite pas faire sa vie avec, la qualifiant même de "goudoue (lesbienne, ndlr) refoulée." Les deux entretiennent une relation entre vie privée et vie professionnelle, Jeanne aidant particulièrement Julien Bayou et le parti sur les questions juridiques. Et ce, alors même que le désormais ex-secrétaire national du parti entretient une relation avec une autre femme, débutée en novembre 2017, et découverte par Jeanne.

Cette femme, Claire, est intégrée à l'équipe de campagne pour les élections législatives de 2017, "une espèce de torture psychologique permanente pour moi" explique Jeanne. La relation ne prend finalement fin qu'à l'été 2018. "En le quittant, j'avais peur de devenir une paria chez les Verts, d'être blacklistée. Je devais choisir entre continuer à subir cette souffrance émotionnelle ou perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé ces dernières années passées dans son ombre à écrire les recours et soutenir ses campagnes." Elle est ensuite entrée en dépression.

De "professionnel de la séduction" à "serial trompeur"

Claire, la femme avec qui il a trompé Jeanne, Julien Bayou l'a également rencontrée en 2015. Mais selon la principale intéressée, leur relation n'a débuté qu'en novembre 2017, durant jusqu'en avril 2019. Elle décrit une relation entre romantisme et déceptions. "Pour lui, les femmes sont des objets à posséder, que ce soit pour le sexe ou pour le travail. Parfois les deux en même temps", explique-t-elle. Claire était une bénévole chez EELV. C'est dans ce cadre que le lien s'est créé, après une drague initiée par l'élu lors d'une soirée, sous les yeux de sa compagne d'alors, Jeanne. "Je suis tombée dans ses filets de mec professionnel de la séduction au discours féministe et progressiste bien rodé, de serial trompeur, de manipulateur qui utilise les femmes comme des objets sexuels et des doudous : on rassure son égo, on l'écoute, on le câline", raconte Claire.

Une "torture psychologique" pour une ex-compagne

Au cours de leur relation, débutée alors même que Julien Bayou était en couple, le trentenaire a également fréquenté une nouvelle femme, dénommée Agathe. Les deux se rencontrent en 2016 et commencent à se voir en 2017. Après des "ascenseurs émotionnels" entre, là aussi, romantisme et mutisme pendant des semaines, il la présente finalement comme "sa chérie" en septembre 2018, après la fin de sa relation avec Jeanne… mais alors qu'il fréquente toujours Claire.

Sans commettre la moindre violence physique ou sexuelle -pas plus que sur les deux autres femmes précitées-, Julien Bayou est toutefois décrit comme ayant une emprise psychologique, jouant avec la mémoire de sa conjointe, sans empathie et au comportement versatile avec de nombreuses contradictions. Une "torture psychologique" étayée par la découverte d'autres relations qu'il entretenait –"cinq à dix" selon ses dires, sans toujours se protéger-, et la présence, dans l'école de campagne pour les Régionales de 2021, d'un homme qu'Agathe accuse de l'avoir violée. Insoutenable pour la jeune femme, d'autant que Julien Bayou refuse d'écarter ladite personne.

Julien Bayou met finalement fin à la relation fin novembre 2021… par un message sur Whatsapp, alors même que sa désormais ex venait de faire une fausse couche, ce dont elle ne l'avait pas mis au courant (elle l'en informa plus tard). Agathe explique être ressortie détruite psychologiquement de cette relation, sa psychologue affirmant que "dans des moments d'angoisse très forts, elle se fait du mal en se frappant la tête." Reporterre ajoute également que la jeune femme a fait deux tentatives de suicide en avril et juin 2022.

Julien Bayou défendu par d'autres femmes

L'enquête de Reporterre a également permis de recueillir plusieurs témoignages de femmes qui, pour leur part, réfutent les accusations d'emprise portées contre Julien Bayou, évoquant plutôt de la lâcheté. "Il ne supporte pas d'être seul et passe de conquête en conquête. Dans une relation stable, dès qu'il a un petit problème, au lieu d'y faire face, il va voir ailleurs. Mais pour moi, ce n'est pas de la violence psychologique", explique l'une d'entre elles. Si Julien Bayou n'a pas répondu aux questions de Reporterre, son comportement est expliqué par les femmes interrogées par la "peur de l'abandon à la suite de la mort de sa mère."