Qatar et soupçons de corruption : des milliards d'euros pour acheter des élus de l'UE ?

Une vague d'arrestations et de placements en détention visant des personnes liées au Parlement européen ont eu lieu à Bruxelles. Les mis en causes sont soupçonnés d'avoir été corrompus par le Qatar. Une vice-présidente de l'institution a été écrouée.

Séisme au Parlement européen, à Bruxelles (Belgique). Depuis vendredi 9 décembre 2022, l'institution est secouée par des soupçons de corruption de certains députés par le Qatar, révélés par deux médias belges : Le Soir et Knack. Eva Kaïli, l'une des vice-présidentes de l'organisation, a été placée en détention provisoire, mise en cause pour les chefs de corruption, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle. D'autres personnes, liées de près au Parlement européen, sont accusées d'avoir été influencés par le petit pays du Golfe en échange de très importantes sommes d'argent en liquide.

Quels sont les soupçons de corruption qui pèsent sur le Parlement européen ?

Depuis l'été 2022, dans la plus grande discrétion, l'Office central pour la répression de la corruption -une institution belge- enquête, "soupçonn[ant] un pays du Golfe de tenter d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique significatives au sein du Parlement européen", comme l'a indiqué le parquet fédéral du pays aux deux médias, sans jamais évoquer le Qatar. Mais les médias belges avancent qu'il s'agit bien de ce richissime Etat.

Qui est concerné ?

Vendredi 9 décembre, 16 perquisitions ont été réalisées à Bruxelles et dans les alentours de la capitale belge. Six personnes avaient été interpellées, ainsi que d'autres au cours du week-end. Il s'agit d'Eva Kaili, actuelle eurodéputée socialiste grecque et vice-présidente du Parlement européen ; son compagnon Francesco Giorgi, assistant parlementaire ; Niccolo Figa-Talamanca, dirigeant de l'ONG No Peace Without Justice ; Pier-Antonio Panzeri, ex-eurodéputé italien ; la femme et la fille de ce dernier ; Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. A la suite de ces interpellations, les quatre premiers nommés ont été placés en détention provisoire, rapporte Le Monde.

Quels pots-de-vin auraient été versés ?

Selon les premiers éléments révélés, les enquêteurs ont déjà mis la main sur 600 000€ en liquide, découverts au domicile de Pier-Antonio Panzeri avance Le Soir. Par ailleurs, il est toutefois à noter que, lors de son arrestation, Eva Kaïli était en possession de "sacs de billets", même si le contenu n'a pas exactement été précisé. Le Monde rapporte, qu'au total, entre les deux prévenus, "des centaines de milliers d'euros auraient été saisis par les enquêteurs." S'agit-il de liasses en provenance d'intermédiaires liés au Qatar ? L'enquête devra le déterminer, probablement éclairée par la saisie du matériel informatique et de téléphones portables au cours des perquisitions de vendredi.

Quelles décisions auraient été influencées ?

C'est tout l'enjeu de l'enquête. Jusqu'à quel point les pots-de-vin ont-ils influencé des décisions du Parlement européen ? Pour l'heure, il est seulement reproché à Eva Kaïli d'avoir été particulièrement élogieuse à l'égard du Qatar dans une prise de parole le 22 novembre 2022, vantant le pays comme "un chef de file en matière du droit du travail", ajoutant que "la Coupe du monde de football est une preuve concrète de la façon dont la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe." Des propos pas franchement critiques à l'adresse d'un Etat où le droit du travail est régulièrement pointé du doigt, d'autant plus dans la préparation d'une Coupe du monde où des accidents mortels sur les chantiers tentent d'être étouffés.

Par ailleurs, le 24 novembre 2022, toujours au Parlement européen, les députés de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (centre-gauche), dont fait partie Eva Kaïli, s'étaient alliés avec la droite et l'extrême-droite pour s'opposer à l'adoption d'une résolution condamnant la violation des droits humains au Qatar. Ces deux faits s'étaient produits quelques jours après qu'Eva Kaïli s'est rendue au Qatar, début novembre.

Pier-Antonio Panzeri est, pour sa part, accusé d'"intervenir politiquement auprès des membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc", selon des informations recueillies par Politico.