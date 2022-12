Une affaire "orchestrée par le ministère de l'Intérieur" ? Les soupçons de Quatennens sur ses déboires judiciaires

Dans un entretien-fleuve accordé à La Voix du Nord, le député insoumis Adrien Quatennens a dénoncé une affaire "politique" qui pourrait avoir, selon lui, été "directement orchestrée depuis le ministère de l'Intérieur".

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 20h00] Depuis trois mois, l'affaire Quatennens fait couler beaucoup d'encre. Mardi 13 décembre, alors que la justice l'a condamné à quatre mois de prison avec sursis et 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, Adrien Quatennens a décidé d'accorder sa toute première interview depuis le début de l'affaire à La Voix du Nord. L'occasion de livrer sa vérité. C'est au cours de cet entretien-fleuve qu'il est revenu sur les fuites de certaines informations dans la presse. "C'est évidemment politique", a-t-il d'emblée posé, plantant le décor. Et de justifier : "Un député moins visible n'aurait sans doute pas fait l'objet du même traitement. L'occasion était trop belle pour abattre le principal porte-parole et coordinateur de La France insoumise."

Quid de l'origine des fuites ? "Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur", a-t-il également déclaré, avant de tempérer ses propos, confiant ne pas être "en mesure de l'affirmer [lui]-même aujourd'hui". Une certitude toutefois : "C'est rapide, efficace et très sélectif. Tout ce qui est à charge contre moi dans la procédure a fait l'objet de fuites. En revanche, quand il s'agit des incohérences de mon ex-compagne, ce n'est pas le cas." Les médias ont-ils fait le tri dans les informations ou les personnes qui ont orchestré les fuites s'en sont-elles chargées ? Toutes les options sont sur la table pour Adrien Quatennens.

Pour rappel, tout est parti d'un article publié le 14 septembre par Le Canard enchaîné. Article qui révélait alors que Céline Quatennens, l'épouse du député La France insoumise, avait déposé une main courante contre lui pour des faits supposés de violences conjugales. S'il avait reconnu sur Twitter avoir donné une gifle à sa compagne lors d'une dispute en 2021, ou encore avoir envoyé de nombreux sms "pour tenter de la convaincre que [leurs] difficultés de couple pouvaient être dépassées", Adrien Quatennens s'était ensuite rapidement mis en retrait de ses fonctions et, de manière plus générale, de la vie publique.