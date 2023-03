Motion de censure, en direct : déjà une surprise ! L'Assemblée sous tension

Les motions de censure sont votées ce lundi 20 mars à l'Assemblée nationale. Le gouvernement court le risque de voir la réforme des retraites rejetée et d'être renversé mais les chances de réussite des motions sont minces. Les votes des députés LR s'annoncent déterminants.

L'essentiel Le moment de vérité approche. Les deux motions de censure contre le gouvernement Borne sont débattues et votées ce lundi 20mars 2023, à partir de 15h30, à l'Assemblée nationale, en réponse au 49.3 déclenché par Elisabeth Borne sur la réforme des retraites.

La motion de censure transpartisane signée par les députés centristes Liot, la gauche et les écologistes concentre les espoirs de l'opposition pour rejeter la réforme et renverser le gouvernement.

Pour être votée et contrer la réforme des retraites adoptée au 49.3, la motion de censure doit obtenir 287 suffrages à l'Assemblée nationale, soit une majorité absolue des voix. Selon nos calculs, 259 voix pour sont assurées.

Le vote de la motion de censure dépend en grande partie des députés LR dont certains sont opposés à la réforme des retraites. Au point d'oeuvrer au renversement du gouvernement ?

Suivez les infos en direct.

En direct

09:08 - Les deux motions de censure votée à l'Assemblée ? Les deux textes seront bien débattus puis votés à l'Assemblée nationale. La séance doit débuter à 15h30 selon Franceinfo à 16 heures selon Politico. L'infolettre politique détaille que les deux motions seront défendues simultanément et que chaque groupe parlementaire s'exprimera via un représentant pour défendre ou non une motion, avant que la Première ministre Elisabeth Borne ne prenne la parole pour défendre le 49.3 et rappeler que son usage "n'est pas anti-démocratique" d'après des indiscrétions. La motion de censure transpartisane sera toutefois la première votée, suivra le scrutin sur le second texte. 08:55 - "Très peu" de LR voteront la motion rétorque Eric Ciotti Ces prises de positions individuelles fragilisent la position de départ du parti LR présentée par son président Eric Ciotti. L'élu des Alpes-Maritimes avait assuré vendredi dernier qu'aucun de ses députés ne soutiendrait la motion de censure et pourtant... Reste que ces incartades sont minoritaires selon lui et que "très peu" de Républicains vont voter le texte. "L’immense majorité du groupe Les Républicains ne votera aucune motion de censure", a insisté Eric Ciotti sur BFM Nice Côte d'Azur. 08:50 - Un autre vote LR garanti pour la motion de censure Seulement quelques minutes avec l'annonce d'Aurélien Pradié, Pierre-Henri Dumont, un autre député LR, a affirmé voter la motion de censure portée par l'élu Liot Charles de Courson. "L'objectif est de pouvoir dénoncer les conditions d'examen de cette réforme des retraites" et d'"offrir une sortie de crise au pays", a expliqué l'élu du Pas-de-Calais au micro de CNews ajoutant : "Ce projet, on ne peut pas le passer contre les députés, le peuple et les organisations syndicales". 08:43 - D'autres députés LR dans le sillage d'Aurélien Pradié ? La décision d'Aurélien Pradié peut rebattre les cartes. Le député du Lot et numéro deux du parti de droite en annonçant voter la motion de censure peut finir de convaincre d'autres élus de son camp de faire de même. Selon lui, une quinzaine de députés LR est favorable au vote de la motion, contre sept ou dix selon les estimations des médias en date de vendredi dernier. 08:34 - Aurélien Pradié (LR) votera la motion de censure transpartisane C'est dit ! Le député Républicain considéré comme un frondeur du parti contre la réforme des retraites, Aurélien Pradié, votera la motion de censure transpartisane du groupe Liot. "J'ai pris cette décision en patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique, qui pense que la vraie responsabilité c'est de sortir du chaos et de voter cette motion de censure", a-t-il déclaré sur Europe 1, ce lundi. L'élu a toutefois rappelé qu'il ne votera pas la motion de censure du RN. 08:30 - Combien de députés peuvent voter la motion de censure ? Sur les 287 voix nécessaires pour être votée, la motion de censure semble déjà assurée de 259 voix grâce aux soutiens des centristes Liot, des députés de la Nupes et de ceux du Rassemblement national. A ceux-là doivent s'ajouter une trentaine de vote nomment chez Les Républicains. Le parti de droite s'est monté partagé sur la réforme des retraites et plusieurs élus frondeurs se sont dits prêts à voter le texte, mais seront-ils suffisamment nombreux pour que la motion soit adoptée et la réforme des retraites rejetée ?

Une motion de censure aura-t-elle raison de la réforme des retraites et du gouvernement ? Alors qu'Elisabeth Borne a user de l'article 49.3 de la Constitution pour forcer l'adoption du texte, faute d'une majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir la réforme même dans sa version dite de compromis, elle doit ce lundi 20 mars assumer les conséquences de cette décision. Deux motions de censure ont été déposées par les groupes d'opposition et chacun d'elle sera votée ce lundi à partir de 15h30 à l'Assemblée nationale. Si le texte porté par le Rassemblement national n'a aucune chance d'aboutir, la gauche refusant de le voter, la motion transpartisane signée par les députés centristes Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) et ceux des groupes de gauches et écologiste est encore source d'espoir pour l'opposition. Mais là encore, les chances d'aboutir son minces.

Pour rejeter l'adoption de la réforme des retraites et renverser le gouvernement, une seule solution : recueillir la majorité absolue de voix à l'Assemblée nationale, soit 287 votes. Un seuil mathématiquement atteignable, l'ensemble des forces de l'opposition étant supérieur à la majorité relative du camp macroniste dans l'hémicycle. Mais si la gauche, l'extrême droite et les centristes sont prêts à faire bloc, les avis divergent dans le LR portant indispensable pour la réussite de la motion de censure. Du côté des Français en revanche, la majorité est sans appel : 68% souhaitent qu'une motion de censure soit votée selon un sondage Elabe pour BFMTV. Même chez les électeurs LR, une courte majorité (53%) souhaitent assister à la victoire de l'opposition. Les députés le donneront-ils raison en renversant le gouvernement Borne ?

Une trentaine de députés manquants

Comme annoncé, le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) a déposé, avec la Nupes, une motion de censure. De son côté, le Rassemblement national a fait de même. L'une des deux motions de censure a-t-elle une chance d'aboutir ? Ecartons d'emblée l'hypothèse que celle présentée par le RN aboutisse. Toute la Nupes (LFI, EELV, PS, PCF) a une ligne rouge : ne jamais signer un texte de l'extrême-droite, quel qu'il soit.

En revanche, celle de LIOT pourrait davantage faire consensus. Les élus de ce groupe vont la signer, mais pas tous : au moins trois pourraient s'y opposer (les 3 qui s'étaient opposés à la motion de rejet votée au début de l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites). Toutefois, l'ensemble de la Nupes (excepté possiblement une députée socialiste), ainsi que le RN qui soutiendra toutes les motions. Chez les 5 députés non-inscrits, au moins 2 devraient la soutenir. Le cumul de ces diverses signatures ne permet pas d'atteindre le minimum requis.

La clé réside donc, comme pour le (non) vote sur la réforme des retraites, entre les mains du groupe Les Républicains. Eric Ciotti, président LR, a annoncé que son groupe composé de 60 élus ne signerait pas les motions. Peine perdue donc ? Pas si vite. Certains députés LR sont dissidents et parapheront le texte. Reste à savoir combien. Deux ont d'ores et déjà publiquement annoncé qu'ils signeraient la motion (Fabien Di Fillipo et Pierre Cordier) et BFM TV avance un total de sept chez LR, quant Politico tient le chiffre de 10, sans aucune certitude. Malgré tout, cela ne permettrait pas d'atteindre le minimum nécessaire. A ce stade, compte-tenu des prises de position publiques actuelles ou précédentes, 259 députés pourraient voter la motion de censure de LIOT. Il manquerait donc, en l'état, 28 votes. Pourront-ils être trouvés d'ici lundi ? Ce sera l'enjeu du week-end.

Une faible marge de manoeuvre

A vrai dire, difficile d'imaginer la tendance se renverser. Seule une frange minime des députés pourrait basculer d'un côté comme de l'autre, sans véritable impact. Selon nos calculs, seuls 12 députés apparaissent comme encore incertains sur le camp qu'ils vont choisir lundi. Parmi les députés qui pourraient pencher en faveur de la motion de censure, les LR Ian Boucard et Fabrice Brun qui avaient voté pour la motion de rejet de la réforme des retraites, tout comme Nicolas Dupont-Aignan et Adrien Quatennens, tous deux non-inscrits.

Cette même motion de rejet n'avait pas été du goût de trois députés LIOT (Béatrice Descamps, Pierre Morel-à-l'Huissier et Christophe Naegelen), ni de la socialiste Isabelle Santiago, tout comme de David Habib et Emmanuelle Ménard (non-inscrits). Ces six élus confirmeront-ils leur choix en ne votant pas la motion de censure ?

Enfin, deux LR semblent être dans l'indécision totale : Pierre-Henri Dumont et Jean-Yves Bony. Les deux s'étaient abstenus sur la motion de rejet et n'ont pas encore fait connaître leur position sur la question. "Ça se négocie, ça se discute", a simplement lâché le premier aux Echos.

Quel député va voter pour ou contre la motion de censure ?

Parmi les 572 députés actuellement en mesure de voter à l'Assemblée nationale (4 sièges sont vacants et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, ne peut pas voter), qui va se positionner pour ou contre la motion de censure qui vise Elisabeth Borne et son gouvernement après l'action du 49.3 ? Grâce à notre moteur de recherche, vous pouvez le découvrir en tapant le nom de votre député (avec une majuscule à la première lettre, les accents et tirets nécessaires) ou en cherchant par département. Par ailleurs, il est possible de filtrer sa recherche en fonction de la position de l'élu.

Comment avons-nous procédé pour aboutir à cette liste ? Tout d'abord, en partant de la position de groupe. LFI, EELV, le PS, le PCF, le RN et LIOT ont tous annoncé qu'ils voteraient pour la motion de censure. LREM, le MoDem et Horizons y sont opposés, tout comme LR. Cependant, certaines voix dissidentes se sont faites entendre. D'abord chez LR où deux députés ont publiquement annoncé leur intention de voter la motion de censure. Puis, indirectement, dans d'autres partis : chez LIOT, tout le monde ne votera pas. Les élus réfractaires ne se sont pas fait connaître encore officiellement mais, comme expliqué plus haut, nous nous sommes basés sur les résultats du vote de la motion de rejet, étudiée à l'Assemblée nationale au premier jour de la réforme des retraites. Cela ne présage en rien du choix définitif des élus, qui ne sera connu que lundi.