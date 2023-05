Hugo Zemmour, le fils d'Eric Zemmour, bientôt en prison ?

Soupçonné d'avoir provoqué un grave accident de voiture en état d'ivresse, Hugo Zemmour, fils d'Eric Zemmour, a été mis en examen, lundi 8 mai.

[Mis à jour le 8 mai 2023 à 16h24] Le fils aîné d'Eric Zemmour, Hugo Zemmour, a été mis en examen, lundi 8 mai, selon une information de RTL, confirmée par le parquet de Paris. Il est soupçonné d'avoir provoqué un accident de la route, samedi 6 mai au matin. Hugo Zemmour a été inculpé pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à trois mois, aggravées par son état d'alcoolémie et par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et pour transport d'arme de catégorie D (arme blanche). Hugo Zemmour a été placé sous contrôle judiciaire. Il a pour interdiction de conduire tout véhicule, de porter une arme et une obligation de soins.

En plus de l'accident, une autre infraction a été retenue par le juge d'instruction. Il s'agit du transport d'arme de catégorie D, puisqu'un couteau a été retrouvé dans la voiture conduite par Hugo Zemmour, détaille Le Parisien. Le fils aîné d'Eric Zemmour aurait provoqué un accident de la route après avoir refusé une priorité à un scooter, alors qu'il était en état d'ivresse, samedi 6 mai. Le conducteur du deux-roues et sa passagère, grièvement blessés aux jambes, ont été transportés dans deux hôpitaux. Hugo Zemmour n'a pas été blessé lors de l'accident, rapporte BFM TV.

Quelle peine risque le fils d'Eric Zemmour ?

La mise en examen du fils de l'ancien candidat à la présidentielle revêt une dimension singulière, presque politique, puisque l'ancien journaliste a lui-même exprimé plusieurs fois que la justice était trop clémente à l'égard des délinquants et ne protégeait pas suffisamment les victimes. En cas d'espèce, c'est l'article 222-19 qui est à prendre en considération. Celui dispose que "lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, comme c'est le cas ici, la peine encourue est de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende.

Les images impressionnantes de l'accident de voiture

Selon Le Parisien, l'accident a eu lieu samedi 6 mai vers 7 heures du matin, à l'angle de la rue Cassette et de la rue de Vaugirard, dans le VIe arrondissement de Paris. Sur Twitter, Jean-Pierre Lecoq, maire LR du VIe arrondissement, a partagé une photo du spectaculaire accident. On peut apercevoir une voiture sur un trottoir, ainsi que des débris de scooter. À 25 ans, Hugo Zemmour est le fils aîné de l'ancien candidat à la présidentielle. Il a étudié le droit et a obtenu un master en histoire de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient, rapporte RTL. En 2020, il était chargé de mission pour le Sénat.