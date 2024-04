La vaccination contre la méningite devient obligatoire : qu'est-ce que cela change ?

Frédéric Valletoux, le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, a annoncé ce vendredi 26 avril que la vaccination contre la méningite allait devenir obligatoire chez les nourrissons au 1er janvier 2025.

Un nouveau vaccin pour les nourrissons. La vaccination contre les infections à méningocoques pour les nouveau-nés s'apprête à devenir obligatoire à partir de 2025, a annoncé Frédéric Valletoux, le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, vendredi 26 avril. Cette annonce, faite avec Santé publique France, a eu lieu à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination qui se tient du 22 au 28 avril. L'obligation entrera en vigueur à compter du 1er janvier prochain "après la publication des textes réglementaires", a précisé le ministre.

Cette décision des autorités sanitaires était attendue et fait suite aux préconisations de la Haute Autorité de santé qui défendait l'élargissement de l'immunisation des touts petits contre plusieurs souches bactériennes. En particulier les méningocoques, ces bactéries qui se transmettent par le biais d'un contact rapproché, le plus souvent par la salive ou encore des gouttelettes. Parmi les maladies graves que ces bactéries peuvent provoquer se trouve la méningite, mais aussi des septicémies.

Une vaccination déjà vivement recommandée

Jusqu'à présent, seule la vaccination contre les méningocoques de souche C était obligatoire chez les nourrissons depuis 2018. Mais dès le 1er janvier 2025, les enfants devront également être vaccinés contre les autres souche de méningocoques : A, B, W et Y. Les nouveau-nés devront recevoir deux doses d'un vaccin dit "tétravalent" visant les souches A, C, W et Y, l'une à six mois, puis l'autre à douze mois.

Concernant les méningocoques de souche B, une vaccination de trois doses à trois mois puis à cinq et douze mois devra avoir être observée. Cette vaccination était jusque-là vivement recommandée depuis juin 2022 par les autorités sanitaires pour les nourrissons. Et la part des nourrissons vaccinés, même sans obligation, a déjà progressé en un an passant de presque 50% à 75%. L'obligation vaccinale devrait toutefois permettre de faire grimper ce chiffre jusqu'à 95%.

En France, depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants âgés de 0 à 2 ans. Il s'agit de la coqueluche, du ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), de l'Haemophilus influenzae de type B, de l'hépatite B, du pneumocoque, du méningocoque C, de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite.

Pourquoi rendre la vaccination obligatoire ?

C'est la recrudescence des infections à méningocoques touchant les enfants qui a poussé la Haute Autorité de santé, puis les autres autorités sanitaires à rendre le vaccin obligatoire. "On constate chez les bébés une hausse des infections invasives à méningocoques, en particulier avec d'autres souches que C", indiquait effectivement Brigitte Virey, présidente du Syndicat national des pédiatres français, rapporte Le Parisien. La HAS soulignait dans son avis que "si la mise en place de mesures barrières durant la crise de Covid-19 a permis une baisse notable de ces infections, les dernières données montrent une reprise de la circulation des méningocoques en France". Et d'ajouter : "Les sérogroupes W et Y ont beaucoup progressé, notamment chez les nourrissons et les jeunes."