Élisabeth Borne : un dernier tour en Guyane et puis s'en va ?

Secouée par le ramdam de la loi immigration, la Première ministre est apparue le 1er janvier tout sourire, voguant sur une pirogue en Guyane, alors qu'à Paris, les rumeurs d'un remaniement sont prégnantes.

En ce début d'année, c'est une Élisabeth Borne en t-shirt blanc, lunettes de soleil sur le nez, sourire aux lèvres et voguant dans une pirogue sur le fleuve Maroni que les Français ont pu apercevoir dans les médias. Loin du tumulte parisien, où les rumeurs concernant un remaniement imminent vont bon train après le fiasco de la loi immigration qui a fragilisé la majorité et alors que le Conseil des ministres de ce mercredi a subitement été annulé, la Première ministre semble s'être offert comme une petite pause en Guyane.

Pour autant, c'est bien en tant que chef du gouvernement qu'elle a fait le déplacement pour le passage à la nouvelle année en Guyane. Au programme : un réveillon auprès des forces armées qui luttent chaque jour au péril de leur vie contre l'orpaillage illégal. Alors que beaucoup estiment qu'elle vit ses derniers jours de Première ministre, la locataire de Matignon n'a rien laissé paraître. "Vous savez, je dirige le gouvernement sous l'autorité du président de la République. C'est évidemment très important pour moi de me rendre partout sur le territoire. On est bien décidés à accompagner chacun de nos concitoyens", a-t-elle ainsi assuré face aux habitants d'un village amérindien dans lequel elle s'est rendue, comme le relève franceinfo.

Mais celle qui était venue pour saluer l'"engagement constant" des militaires sur le territoire, affichant sa détermination à lutter contre les chercheurs d'or clandestins et promettant "de nouveaux matériels", comme le rapporte encore Le Parisien, n'aura pas réussi à échapper aux questions sur son avenir, même à plus de 7 000 km de la Métropole. Interrogée dans le sillage des vœux 2024 d'Emmanuel Macron sur le sujet, Élisabeth Borne se s'est pas démontée, balayant : "Je vous remercie de votre question, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir prochainement", note franceinfo, qui souligne qu'après cela, la Première ministre s'est envolée en hélicoptère direction l'Amazonie et son absence bien connue de réseau !