Remaniement acte 2, en direct : Belloubet à l'Éducation, voici le gouvernement complet

Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal a finalement été annoncé ce jeudi 8 février 2024, à 20h30. Après quasiment un mois d'attente, peu de surprises ont finalement été annoncées.

21:31 - Amélie Oudéa-Castéra félicite Nicole Belloubet Sur X (ex-Twitter), Amélie Oudéa-Castéra a félicité Nicole Belloubet, qui prend sa suite, "lui souhait[ant] beaucoup de succès à la tête du ministère de l’Éducation nationale et auprès de toute la communauté éducative". Communauté qu'elle a par ailleurs affirmé avoir "été honorée de servir". La ministre des Sports et Jeux olympiques a également remercié "le président de la République et le Premier ministre de [lui] renouveler leur confiance pour poursuivre [s]a mission".

21:14 - Quelle parité pour le gouvernement Attal 2 ? Si le nouveau gouvernement de Gabriel Attal est constitué de 18 femmes et 17 hommes, les ministères de plein exercice ont, eux, été confiés à neuf hommes contre cinq femmes.

21:06 - Quid du cas François Bayrou ? Le Premier ministre est également revenu sur France 2 sur le psychodrame de ces derniers jours. "J'ai échangé plusieurs fois avec François Bayrou. Est-ce que l'on a abordé la question de son entrée au gouvernement ? Oui, parce qu'il est un pilier de la majorité et de la vie politique française", a expliqué Gabriel Attal, avant de se lancer dans un éloge du maire de Pau, affirmant avoir "un grand respect" pour ce "grand élu local" et ce "responsable politique constant dans les valeurs qui sont les siennes". Le Premier ministre a par ailleurs indiqué s'être mis d'accord avec François Bayrou sur le fait que l'Éducation nationale n'était pas le meilleur portefeuille pour lui.

21:01 - Attal revient sur la remise en cause du droit au blasphème de Nicole Belloubet quelques années plus tôt "On peut avoir pris des positions par le passé et avoir évolué. On se forge une opinion différente", a éludé le Premier ministre, avant de justifier l'arrivée de Nicole Belloubet au gouvernement en tant que nouvelle ministre de l'Éducation nationale : "Elle a été rectrice pendant plusieurs années, elle connaît très bien le ministère de l'Éducation nationale. Elle est par ailleurs élue locale."

20:56 - Gabriel Attal rend hommage à Amélie Oudéa-Castéra "Je veux rendre hommage au travail d'Amélie Oudéa-Castéra. Depuis vingt mois, elle est ministre des Sports et organise les JO avec une très grande rigueur et un engagement total, salués par l'ensemble des acteurs", a assuré le Premier ministre sur le plateau de L'Événement de France 2. Reconnaissant qu'"il y a eu un trouble, un malaise", Gabriel Attal a estimé que l'important aujourd'hui, "c'est que l'on puisse avancer pour l'école'. 'Les conditions n'étaient plus réunies dans l'immédiat", a-t-il déclaré alors qu'Amélie Oudéa-Castéra ne sera plus en charge de l'Éducation nationale dans ce nouveau gouvernement Attal.

20:52 - Un gouvernement tardif ? "Il m’a fallu deux jours", assure Gabriel Attal Le remaniement se faisait attendre depuis de longs jours. Il a finalement été annoncé ce jeudi soir. Sur le plateau de l'émission de France 2 L'Événement, le Premier ministre, Gabriel Attal, s'est défendu, affirmant qu'il lui avait, en réalité, "fallu deux jours pour [s]on gouvernement", soulignant qu'un première salve de ministres avait été annoncée deux jours après son arrivée à Matignon. Pour la deuxième partie, cela aura, certes, "pris du temps". En cause, a-t-il pointé, des "périmètres à définir".

20:50 - Un premier Conseil des ministres prévu mercredi prochain à 10 heures Dans son communiqué, l'Élysée précise ce jeudi soir que le président de la République, Emmanuel Macron "réunira l’ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des

ministres" la semaine prochaine. Le rendez-vous est fixé au mercredi 14 février 2024, 10 heures.

20:30 - Voici les ministres du gouvernement Attal Nicole Belloubet fait donc bien son retour à l'Éducation tandis qu'Amélie Oudéa-Castéra reste au gouvernement et voit simplement son ministère recentré sur le Sport. Voici toute la liste : M. Bruno LE MAIRE , ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique,

, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique, M. Gérald DARMANIN , ministre de l’Intérieur et des Outre-mer,

, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Mme Catherine VAUTRIN , ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités,

, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Mme Nicole BELLOUBET , ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,

, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, M. Marc FESNEAU , ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,

, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mme Rachida DATI , ministre de la Culture,

, ministre de la Culture, M. Sébastien LECORNU , ministre des Armées,

, ministre des Armées, M. Éric DUPOND-MORETTI , garde des Sceaux, ministre de la Justice,

, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Stéphane SÉJOURNÉ , ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,

, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Christophe BÉCHU , ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,

, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, M. Stanislas GUERINI , ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,

, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Mme Amélie OUDÉA-CASTÉRA , ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques,

, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

20:23 - Gabriel Attal sur France 2 à 20h30 Le Premier ministre Gabriel Attal vient d'annoncer sur X qu'il serait sur France 2 dès 20h30 et non à 20h40, début officiel de l'émission L'Événement.

20:15 - Hervé Berville à la Mer et la Biodiversité Celui qui était depuis juillet 2022 secrétaire d'État à la Mer pourrait devenir ministre délégué à la Mer et la Biodiversité, reprenant ainsi le poste de Sarah El Haïry, qui deviendrait donc ministre déléguée en charge de l'Enfance et de la Famille.

20:11 - Philippe Vigier remplacé par Marie Guevenoux ? La première questeure de l'Assemblée nationale, Marie Guevenoux pourrait donc prendre la place de Philippe Vigier et devenir la nouvelle ministre déléguée des Outre-mer.

20:04 - Sarah El Haïry pourrait être nommée à l'Enfance et la Famille Un temps en charge de la Jeunesse et du Service national universel, puis de la Biodiversité, la jeune maman qui avait médiatisé sa grossesse issue d'une procréation médicalement assistée avec sa compagne l'an passé devrait se voir confier, selon BFMTV, le poste de ministre déléguée en charge de l’Enfance et de la Famille