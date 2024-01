Remaniement : Borne démissionne, Gabriel Attal nouveau Premier ministre ?

Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron. Gabriel Attal semble être le nouveau favori pour succéder à la Première ministre à Matignon.

En direct

18:14 - Les remerciements d'Emmanuel Macron à Élisabeth Borne Dans la foulée de l'annonce d'une démission d'Élisabeth Borne ce lundi soir par RTL, un tweet dans lequel Emmanuel Macron remercie sa Première ministre a été publié sur son compte X (ex-Twitter). "Votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire", y estime le président de la République, soulignant le "courage" dont Élisabeth Borne a fait preuve, mais aussi "l’engagement et la détermination des femmes d’État".

18:07 - Élisabeth Borne aurait remis sa démission Selon les informations de RTL, la Première ministre, Élisabeth Borne, qui s'est entretenue cet après-midi pendant près d'une heure avec le chef de l'État, a remis sa démission à Emmanuel Macron. Alors que le président de la République devait ensuite se rendre vers 17 heures auprès des membres du Conseil constitutionnel pour leur présenter ses vœux, il a publié sur les coups de 18h un tweet qui sonne comme des remerciements à celle qui pourrait désormais donc être... son ex-Première ministre.

17:56 - La composition du nouveau gouvernement ne sera pas connue ce soir Compte tenu du timing et des nécessaires préparations, il est très improbable que la composition du nouveau gouvernement soit connue ce soir. Le nouveau Premier ministre - si Emmanuel Macron a bien choisi de se séparer d'Elisabeth Borne - doit discuter de sa feuille de route, des ministres qui doivent l'entourer. Et ces discussions prennent du temps, d'autant que ce remaniement ministériel doit être un moment crucial de ce quinquennat. Il faut s'attendre à un minimum de préparation et de scénarisation de ce moment politique qui doit donner une nouvelle impulsion à Emmanuel Macron.

17:48 - La démission d'Elisabeth Borne officialisée ce lundi ? Aucune communication officielle ou officieuse n'est venue jusque-là appuyer ou démentir les allégations des journalistes. Mais l'entourage d'Elisabeth Borne refuse désormais de répondre aux journalistes, ce qui laisse entendre que la messe est dite. Il est probable désormais que la Première ministre prenne la parole ou envoie un communiqué de presse d'ici ce soir, à moins que l'Elysée choisisse de remercier publiquement Elisabeth Borne en faisant savoir qu'elle a transmis sa démission. La question suivante serait alors celle de son remplacement et du timing de l'annonce. Emmanuel Macron pourrait annoncer via les services de l'Elysée le nom de son remplaçant dans la foulée, sans en dire davantage sur la composition de son gouvernement à venir, mais il n'y a aucune certitude.

17:23 - Attal : un Premier ministre plus politique que Borne En nommant, peut-être, Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron ferait le choix d'un Premier ministre dans son sillage et inscrit dans la ligne politique du "en même temps" macroniste. Issus du PS, l'actuel ministre de l'Education pourrait réconcilier une partie de l'aile gauche de la macronie. Tandis que face aux oppositions, il serait capable, selon certains commentateurs, d'engager les discussions notamment avec Les Républicains. Gabriel Attal serait aussi un Premier ministre nettement plus politique que ne l'est Elisabeth Borne jugé trop technicienne dès sa nomination. En revanche, si sa jeunesse et sa communication lui valent la sympathie des Français, sur le plan politique il pourrait être attaqué sur son manque d'expérience malgré une ascension politique fulgurante jusqu'au ministère de l'Education, voire jusqu'à Matignon ?

17:01 - Le possible successeur d'Elisabeth Borne bientôt reçu par Emmanuel Macron ? Si Elisabeth Borne a bien remis sa démission, alors le chef de l'Etat doit prochainement recevoir le successeur de la Première ministre. Pour le moment personne n'a fait son entrée à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Lequel est d'ailleurs occupé par la prononciation de ses voeux devant le Conseil constitutionnel, une autre cérémonie doit suivre, ce qui repousserait un échange entre le chef de l'Etat et le prochain locataire de Matignon en début de soirée, à mois qu'une petite fenêtre de tir interviennent dans les prochaines minutes.

16:52 - Une réunion des conseillers d'Elisabeth Borne annulée Nouveau signal faible qui va dans le sens d'une démission d'Elisabeth Borne : une réunion hebdomadaire entre les collaborateurs de la Première ministre et ceux de députés, organisée chaque lundi, a été annulée ce 8 janvier rapporte BFMTV.

16:24 - Les indices qui plaident pour une démission d'Elisabeth Borne Quelques indices semblent aller dans le sens d'une démission d'Elisabeth Borne. A commencer par le retour de la Première ministre à Matignon après son entrevue avec Emmanuel Macron, alors même que se tenaient dans la foulée à l'Elysée les voeux du chef de l'Etat au Conseil constitutionnel, un événement auquel le chef de gouvernement est généralement convié. L'absence d'Elisabeth Borne pourrait traduire sa destitution à la tête de l'exécutif. Aussi, le silence de l'entourage de l'Elysée et de Matignon semblent également confirmer ce départ.

16:00 - Elisabeth Borne quitte l'Elysée.. après avoir déposé sa démission ? La Première ministre a quitté l'Elysée et est retournée à Matignon. Toujours aucune information n'a fuité sur le contenu de sa réunion avec le président de la République. Elisabeth Borne aurait pu rendre sa démission au chef de l'Etat selon les scénarios envisagés par les commentateurs politiques. Si tel est le cas, un nouveau Premier ministre devra prochainement être nommé.

15:48 - Gabriel Attal à Matignon ? L'hypothèse sortie du chapeau Sébastien Lecornu, Julien Denormandie... et désormais Gabriel Attal ? Le nom du ministre de l'Education serait cité pour éventuellement prendre la relève d'Elisabeth Borne en cas de remaniement selon les informations de BFMTV. Cette hypothèse serait apparue après le refus de nommer Sébastien Lecornu par les proches conseillers du chef de l'Etat, le crainte de l'incapacité de Julien Denormandie à satisfaire l'aile droite de la majorité. Gabriel Attal a pour lui les succès obtenus à chaque poste ministériel jusqu'à l'Education nationale qu'il dirige depuis l'été et une communication qui satisfait à la fois Emmanuel Macron et les Français qui ont une bonne opinion du jeune ministre. La nomination de Gabriel Attal à Matignon incarnerait la continuité du "en même temps" pour la politique d'Emmanuel Macron, mais parviendrait-il à s'imposer face aux poids lourds de l'exécutif ou face au Parlement ? Un fait souvent reproché à Elisabeth Borne.

15:38 - Un remaniement cet après-midi ? Alors qu'Elisabeth Borne est arrivée à l'Elysée vers 15 heures, BFMTV écrit qu'un "remaniement est attendu avant 16 heures". Cet après-midi Emmanuel Macron a pourtant rendez-vous au Conseil constitutionnel pour présenter ses voeux.

15:06 - Deuxième réunion en deux jours entre Borne et Macron Au lendemain d'un rendez-vous d'une heure et quelques, une nouvelle entrevue entre le chef de l'Etat et la cheffe du gouvernement doit avoir lieu dans les prochaines minutes rapporte BFMTV. Est-ce pour parler remaniement ? Agenda ? Ou les deux ? Le chef de l'Etat et sa Première ministre pourraient convenir des rendez-vous à venir, notamment le déplacement d'Elisabeth Borne prévu demain dans le Pas-de-Calais pour "évoquer toutes les solutions à mettre en place" après les inondations, avant un changement d'acteur à Matignon.

14:34 - Le départ de Borne acté ? A quelle date ? Un départ certain nuancé par des rumeurs d'un possible maintien, faute de meilleur choix, et à nouveau l'hypothèse de son remplacement prend le dessus. Elisabeth Borne est promise à un départ de Matignon selon RMC qui assure que la chose est actée. Le média ne s'avance toutefois pas sur la date des adieux de la Première ministre. Ces derniers ne devraient toutefois pas avoir lieu ce lundi, ni demain puisque la sexagénaire est attendue ce mardi dans le Pas-de-Calais pour garantir le soutien de l'Etat après les nouvelles inondations. La date du départ d'Elisabeth Borne sera la même que celle du remaniement, or à ce sujet l'Elysée ne laisse fuiter aucune information.

13:58 - Bruno Le Maire en campagne pour reste à Bercy Cité par certains comme potentiel successeur d'Elisabeth Borne à Matignon, Bruno Le Maire ne serait finalement pas parmi les favoris pour devenir chef du gouvernement, trop à droite pour obtenir le soutien de l'aile gauche de la majorité, surtout après l'épisode tumultueux de la loi immigration. Emmanuel Macron a un temps essayé de convaincre le ministre de l'Economie de s'engager en tant que tête de liste de la majorité pour les élections européennes, une proposition qui n'a cependant pas séduit le poids lourd de la majorité. Il faut dire que les ambitions de Bruno Le Maire sont assez claires et pourraient se résumer à Matignon ou rien : si ce n'est pour s'installer à la tête de l'exécutif, le ministre ne souhaite pas allez ailleurs qu'à Bercy. L'homme a d'ailleurs prôné les "vertus" de la "stabilité" pour l'économie. Et ce lundi 8 janvier, alors qu'il prononçait ses voeux devant les acteurs économiques, le ministre a fait campagne pour rester en fonction en rappelant sa détermination à redresser les comptes publics de la France, dans le rouge avec une dette supérieure à 3 000 milliards d'euros et un déficit public estimé à 4,4% en 2024. Bruno Le Maire a insisté sur la difficulté de la tâche : "Appelons donc un chat un chat: en matière de finances publiques, le plus dur est devant nous", sous-entendant peut-être être le mieux placé pour relever le défi.