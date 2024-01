Remaniement, en direct : ultimes négociations, des premiers noms imminents

A peine arrivé à Matignon, le nouveau Premier ministre a passé un coup de fil à Eric Ciotti, président des Républicains, selon les informations du Point . Il lui aurait assuré qu'il n'avait pas l'intention de débaucher des élus de droite pour former son nouveau gouvernement, comme ce fut par exemple le cas en 2022 avec la nomination de Damien Abad. Une manière de commencer sur de bonnes bases avec le camp qui sert d'allié ponctuel à la majorité présidentielle au Parlement.

L'actuelle ministre des Solidarités et des Familles pourrait être transférée à l'ancien poste de Gabriel Attal dans ce remaniement, selon les informations de l'AFP. Ancienne patronne des députés Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé a fait son entrée au gouvernement Borne en juillet 2023.

10:13 - Entre 10 et 15 ministres nommés cet après-midi, un conseil des ministres prévu demain

Plusieurs sources concordantes ont indiqué à BFMTV que les premiers éléments de ce remaniement seraient dévoilés ce jeudi après-midi. Entre 10 et 15 ministres devraient être nommés aux postes les plus importants du gouvernement. Cette équipe resserrée se réunira demain pour un premier Conseil des ministres autour de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron.